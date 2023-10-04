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مكلارين تتوقع "عودة مرسيدس بقوة" في موسم 2024 المقبل للفورمولا واحد

قالت مرسيدس أن التطويرات المشجعة لسيارة موسم 2024 المقبل لا تمنح أي ضمان على تحقيق النجاح وذلك لأنها تتوقع من مرسيدس "العودة بقوة".

جورج راسل، مرسيدس أمام أوسكار بياستري، مكلارين

تحسّنت سيارة مكلارين بشكل مثير للإعجاب خلال مجريات هذا الموسم، حيث تحولت من مجرد منافس ضمن فرق الوسط إلى منافس على منصات التتويج بشكل متواصل.

لكن ورغم الوتيرة القوية، أوضح أندريا ستيلا مدير الفريق بأن السيارة لم تصل بعد إلى نصف الأداء الانسيابي المخطط.

وذلك يعني أن الفريق يتجه لتحقيق قفزة كبيرة الموسم المقبل، خاصة مع سيارته الجديدة التي سيتم تطويرها بشكل حصري ضمن نفق الهواء الجديد المجهز بأحدث التقنيات.

لكن وبينما تبدو مكلارين التهديد الأوضح لفريق ريد بُل المسيطر، لكن ستيلا لا يرى أنه من الممكن ضمان أية توقعات للموسم المقبل.

وأشار بشكل خاص إلى مرسيدس التي تمتلك فرصة العودة بقوة مع سيارتها الجديدة كلياً. 

وحين سُئِل حيال توقعاته لفريق مكلارين، أجاب: "حالياً، نحن متشجعون من وتيرة التطوير لسيارة الموسم المقبل".

وأكمل: "لكن، أعتقد أن الوضع مماثل للفرق الأخرى".

وأردف: "لا نعلم أياً منا سيمتلك وتيرة تطوير أسرع. علاوة على ذلك، لا نعلم إن كنا نطوّر بشكل أسرع من ريد بُل".

واسترسل: "علينا ألا ننسى مرسيدس، أعتقد أنهم أدركوا النواحي التي يجب التركيز عليها. أتوقع أنهم سيعودون بقوة الموسم المقبل".

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من جهة أخرى، اعترف ستيلا بأن معدل التطوير في هذا الموسم فاق توقعات الفريق، لكن ذلك في نهاية المطاف لا يعني الكثير.

فقال: "أنا أركز على طريقة العمل. يمكننا وضع أهداف، لنقل مثلاً: التقدم بخطوتين أو ثلاثاً لناحية النتائج".

وأضاف: "لكن في الحقيقة، أنت لا تعمل من أجل هذا، بل تريد أن تكون الأسرع، مع وتيرة معقولة يمكن الحفاظ عليها عبر عمليات التطوير. ومن ثم ترى أين يصبح موقعك".

واسترسل: "في حال تسريع وتيرة العمل كثيراً، حينها تبدأ بجلب المزيد من الأمور التي قد لا تعمل كما يجب لأنك لم تتبع طريقة منهجية بما يكفي".

واختتم: "في هذا الموسم، أعتقد أننا كنا أمام أكثر توقعاتنا تفاؤلاً، بقليل".

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