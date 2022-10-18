مكلارين تتوقع أن تبقي ألبين على بياستري حتى نهاية الموسم
تتوقع مكلارين أن تبقي ألبين على السائق الاحتياطي أوسكار بياستري حتى نهاية موسم 2022 الجاري للفورمولا واحد، وذلك بعد أن كانت تدرس في البداية تسريحه بشكل مبكر.
سيشارك بياستري مع مكلارين الموسم المقبل وذلك بعد دراما عقده التي أشعلت الكثير من الجدل مع بداية العطلة الصيفية، قبل أن يقضي مجلس إدارة العقود في الفورمولا واحد، بصلاحية عقد الأسترالي مع فريق مكلارين.
وعلى ضوء ذلك، صرحت ألبين أنها تدرس إمكانية إنهاء العلاقة مع بياستري الأمر الذي يفتح الباب أمام انضمامه إلى مكلارين مبكراً.
وحين سُئِل حيال ذلك، أجاب أندرياس سيدل مدير فريق مكلارين: "لا أعتقد أنهم سيسرحونه مبكراً".
وأكمل: "لذا، لا توجد هناك أخبار جديدة حقاً".
أندرياس سيدل، مدير فريق مكلارين ودانيال ريكاردو، مكلارين ولاندو نوريس، مكلارين
تصوير: صور موتورسبورت
وفي حال تم تسريح بياستري مبكراً، فقد تكون هناك فرصة لإشراكه مع مكلارين كناشئ ضمن التجارب الحرة الأولى هذا الموسم.
لكن ألبين لم تؤكد بعد خططها للسائق الشاب، حيث صرح أوتمار زافناور مدير فريق ألبين أنه غير واثق بعد من أن الأسترالي اليافع سيتواجد في الجولات الأربع الأخيرة.
هاميلتون: من المهم أن أواصل "تحفيز الجميع" في مرسيدس لتحقيق عودة قوية في 2023
براون في رسالة إلى "فيا": إفراط ريد بُل في النفقات "يُمثّل غشًا"
أحدث الأخبار
براون في رسالة إلى "فيا": إفراط ريد بُل في النفقات "يُمثّل غشًا"
حثّ زاك براون المدير التنفيذي لمكلارين "فيا" على التصرّف بـ "نسقٍ سريع" وتوجيه عقوبات صارمة على من يخرقون قوانين سقف النفقات في الفورمولا واحد، معتبرًا الإفراط في الإنفاق "بمثابة غش".
مكلارين تتوقع أن تبقي ألبين على بياستري حتى نهاية الموسم
تتوقع مكلارين أن تبقي ألبين على السائق الاحتياطي أوسكار بياستري حتى نهاية موسم 2022 الجاري للفورمولا واحد، وذلك بعد أن كانت تدرس في البداية تسريحه بشكل مبكر.
هاميلتون: من المهم أن أواصل "تحفيز الجميع" في مرسيدس لتحقيق عودة قوية في 2023
قال لويس هاميلتون سائق مرسيدس وبطل العالم سبع مرات أنه من المهم "مواصلة تشجيع الجميع" في الفريق بهدف عدم ترك أي تفصيل مهما كان صغيراً للعودة بقوة في موسم 2023 المقبل للفورمولا واحد.
مرسيدس: لا قلق حيال نقل دي فريز معلومات إلى ريد بُل
أكد مايك إليوت المدير التقني لدى فريق مرسيدس في الفورمولا واحد عدم وجود أي قلق حيال مواصلة نيك دي فريز عمله كسائق احتياطي مع السهام الفضية بالرغم من انتقاله للقيادة مع ألفا تاوري في 2023.