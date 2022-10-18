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مكلارين تتوقع أن تبقي ألبين على بياستري حتى نهاية الموسم

تتوقع مكلارين أن تبقي ألبين على السائق الاحتياطي أوسكار بياستري حتى نهاية موسم 2022 الجاري للفورمولا واحد، وذلك بعد أن كانت تدرس في البداية تسريحه بشكل مبكر.

مكلارين تتوقع أن تبقي ألبين على بياستري حتى نهاية الموسم

سيشارك بياستري مع مكلارين الموسم المقبل وذلك بعد دراما عقده التي أشعلت الكثير من الجدل مع بداية العطلة الصيفية، قبل أن يقضي مجلس إدارة العقود في الفورمولا واحد، بصلاحية عقد الأسترالي مع فريق مكلارين.

وعلى ضوء ذلك، صرحت ألبين أنها تدرس إمكانية إنهاء العلاقة مع بياستري الأمر الذي يفتح الباب أمام انضمامه إلى مكلارين مبكراً.

وحين سُئِل حيال ذلك، أجاب أندرياس سيدل مدير فريق مكلارين: "لا أعتقد أنهم سيسرحونه مبكراً".

وأكمل: "لذا، لا توجد هناك أخبار جديدة حقاً".

أندرياس سيدل، مدير فريق مكلارين ودانيال ريكاردو، مكلارين ولاندو نوريس، مكلارين

أندرياس سيدل، مدير فريق مكلارين ودانيال ريكاردو، مكلارين ولاندو نوريس، مكلارين

تصوير: صور موتورسبورت

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وفي حال تم تسريح بياستري مبكراً، فقد تكون هناك فرصة لإشراكه مع مكلارين كناشئ ضمن التجارب الحرة الأولى هذا الموسم.

لكن ألبين لم تؤكد بعد خططها للسائق الشاب، حيث صرح أوتمار زافناور مدير فريق ألبين أنه غير واثق بعد من أن الأسترالي اليافع سيتواجد في الجولات الأربع الأخيرة.

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