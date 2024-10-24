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مكلارين تتهم منافسيها بشن "حرب نفسية" من خلال مسألة الجناح الخلفي

اضطرت مكلارين لإدخال تغييرات على تصميم جناحها الخلفي منذ جولة باكو.

أوسكار بياستري، مكلارين

أوسكار بياستري، مكلارين

الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات

اتهم أندريا ستيلا مدير فريق مكلارين الفرق المنافسة في الفورمولا 1 بمحاولة "شنّ حرب نفسية" حول الجدل الذي أحاط بالجناح الخلفي لسيارته في جائزة أذربيجان الكبرى.

تمكنت مكلارين من قلب حظوظها تمامًا على مدار الموسمين الماضيين لتصل لأن تكون الفريق المهيمن في فترة منتصف الموسم الحالي، لتعتلي الآن قمة بطولة الصانعين.

لكن تغييرات تعيّن أن تدخل على الجناح الخلفي لسيارتها منذ فوز أوسكار بياستري في باكو بعدما أشار المنافسون إلى دليل فيديو لما تأكد أنه انحناء انسيابي مفرط، وهو ما تم وصفه حينها بالدي آر اس المصغّر.

وقد أدخلت مكلارين تعديلات مبدئية لجائزة سنغافورة الكبرى، لكن المزيد خضع له الجناح الخلفي في جائزة الولايات المتحدة الكبرى، حيث أورد موقعنا "موتورسبورت.كوم" بأن فرقًا أخرى كذلك تعيّن عليها مراجعة تصاميمها بعد تلك الضجة.

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وضمن حوار حصري له مع موقعنا "موتورسبورت.كوم" في هذا الصصد، قال ستيلا: "تصمم جناحنا كان متوافق مع القوانين التقنية واجتاز كل اختبارات الانحناء، وفي ذات الوقت خضنا محادثات مع الاتحاد الدولي ليتلقى كل الضمانات الضرورية".

وأضاف: "وبالطبع قرأنا العديد من التعليقات في وسائق الإعلام، والآراء التي أتت من منافسينا بشكل أساسي، وليس بالضرورة من صحفيين، إلى جانب مقالات معينة بدت بأنها تنشر صوت بعض منافسينا على المسار والتي كانت بمثابة آداة استخدمتها الفرق المنافسة لإظهاء مكلارين بشكل سيء".

وتابع: "لقد كانت محاولة لشن حرب نفسية تهدف لإضعاف المنافس، لكن الحقائق من جهتنا كانت واضحة للغاية. وفي النهاية، لقد عززت تلك القصة من موقعنا كفريق، لأنه عندما يبدأ المنافسون بالتشتت عبر التفكير في حلولنا التقنية، فذلك يمنحنا أفضلية ويعني أنهم يخسرون توازنهم بعض الشيء".

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