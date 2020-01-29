تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مكلارين تُتمّ التشغيل الأوّل لسيارة 2020 بنجاح

المشاركات
التعليقات
مكلارين تُتمّ التشغيل الأوّل لسيارة 2020 بنجاح
29-01-2020

نشر فريق مكلارين مقطعًا مُصوّرًا للتشغيل الأوّل الناجح لسيارته "ام.سي.ال35" التي سيخوض بها غمار موسم 2020 من بطولة العالم للفورمولا واحد.

تمّ تشغيل السيارة المزوّدة بمحرّك رينو بنجاح أمام أفراد الطاقم، بمن فيهم المدير التنفيذي زاك براون وأندرياس سيدل مدير الفريق اليوم الأربعاء.

ولم يكشف المقطع – الذي نشره الفريق على حسابه في تويتر - أيّة تفاصيل لتصميم السيارة الجديدة.

 

وستُطلق مكلارين سيارتها الجديدة في مصنعها في ووكينغ في الـ 13 من فبراير/شباط، حيث يهدف الفريق لتقليص الفجوة مع الفرق الثلاثة الكبرى في هذا الموسم.

وسيكون هذا العام الأخير الذي يتزوّد فيه الفريق بمحرّكات رينو، وذلك بعد إبرامه لصفقة طويلة الأمد يعود بموجبها للتزوّد بمحرّكات مرسيدس بدءًا من موسم 2021.

ويُحافظ الفريق على تشكيلة ثابتة مكوّنة من كارلوس ساينز الإبن ولاندو نوريس اللذين أثارا الإعجاب ضمن موسمهما الأوّل مع الفريق العام الماضي.

المقال التالي
الكشف عن تفاصيل مواعيد جائزة اليابان الكبرى 2020

المقال السابق

الكشف عن تفاصيل مواعيد جائزة اليابان الكبرى 2020
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

منصة السباق

جائزة جنوب أفريقيا الكبرى

جائزة جنوب أفريقيا الكبرى

٢٧ فبراير - ١ مارس
الحصة التاريخ
التوقيت المحلي
توقيتك
 المحتوى
سباق الأحد
الاثنين ١ ديسمبر
الثلاثاء ٢ ديسمبر
19:03
01:52
تجارب الجمعة
الاثنين ١ ديسمبر
الثلاثاء ٢ ديسمبر
19:03
01:52
أحدث النتائج الترتيب

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

مكلارين تُتمّ التشغيل الأوّل لسيارة 2020 بنجاح

47د
2
فورمولا 1

ألونسو: لدى هاميلتون نقاط ضعفٍ لم يتمّ استغلالها بعد

3
فورمولا 1

ويليامز تعيّن مهندسين من ريد بُل ورينو في مناصب تقنية

4
فورمولا 1

مرسيدس تُكمل التشغيل الأوّل لسيارتها لموسم 2020 في الفورمولا واحد

5
فورمولا 1

ماركو: غاسلي لديه ما يؤهّله للعودة من جديد إلى ريد بُل

أحدث ملفات الفيديو

مرسيدس تتطلع إلى المستقبل مع مهندسيها الشباب 04:09
فورمولا 1

مرسيدس تتطلع إلى المستقبل مع مهندسيها الشباب

فيديو تقني: مرسيدس في مواجهة فيراري 05:25
فورمولا 1

فيديو تقني: مرسيدس في مواجهة فيراري

حدث المبادلة بين مقاتلتَي هاميلتون وروسي 03:17
فورمولا 1

حدث المبادلة بين مقاتلتَي هاميلتون وروسي

أفضل تصميم خوذة فورمولا واحد في التاريخ 15:16
فورمولا 1

أفضل تصميم خوذة فورمولا واحد في التاريخ

حدث المبادلة بين روسي وهاميلتون 06:05
فورمولا 1

حدث المبادلة بين روسي وهاميلتون

أحدث الأخبار

مكلارين تُتمّ التشغيل الأوّل لسيارة 2020 بنجاح
F1

مكلارين تُتمّ التشغيل الأوّل لسيارة 2020 بنجاح

الكشف عن تفاصيل مواعيد جائزة اليابان الكبرى 2020
F1

الكشف عن تفاصيل مواعيد جائزة اليابان الكبرى 2020

ألونسو: لدى هاميلتون نقاط ضعفٍ لم يتمّ استغلالها بعد
F1

ألونسو: لدى هاميلتون نقاط ضعفٍ لم يتمّ استغلالها بعد

ماركو: غاسلي لديه ما يؤهّله للعودة من جديد إلى ريد بُل
F1

ماركو: غاسلي لديه ما يؤهّله للعودة من جديد إلى ريد بُل

مرسيدس تُكمل التشغيل الأوّل لسيارتها لموسم 2020 في الفورمولا واحد
F1

مرسيدس تُكمل التشغيل الأوّل لسيارتها لموسم 2020 في الفورمولا واحد

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.