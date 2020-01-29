مكلارين تُتمّ التشغيل الأوّل لسيارة 2020 بنجاح
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29-01-2020
نشر فريق مكلارين مقطعًا مُصوّرًا للتشغيل الأوّل الناجح لسيارته "ام.سي.ال35" التي سيخوض بها غمار موسم 2020 من بطولة العالم للفورمولا واحد.
تمّ تشغيل السيارة المزوّدة بمحرّك رينو بنجاح أمام أفراد الطاقم، بمن فيهم المدير التنفيذي زاك براون وأندرياس سيدل مدير الفريق اليوم الأربعاء.
ولم يكشف المقطع – الذي نشره الفريق على حسابه في تويتر - أيّة تفاصيل لتصميم السيارة الجديدة.
وستُطلق مكلارين سيارتها الجديدة في مصنعها في ووكينغ في الـ 13 من فبراير/شباط، حيث يهدف الفريق لتقليص الفجوة مع الفرق الثلاثة الكبرى في هذا الموسم.
وسيكون هذا العام الأخير الذي يتزوّد فيه الفريق بمحرّكات رينو، وذلك بعد إبرامه لصفقة طويلة الأمد يعود بموجبها للتزوّد بمحرّكات مرسيدس بدءًا من موسم 2021.
ويُحافظ الفريق على تشكيلة ثابتة مكوّنة من كارلوس ساينز الإبن ولاندو نوريس اللذين أثارا الإعجاب ضمن موسمهما الأوّل مع الفريق العام الماضي.
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مكلارين تُتمّ التشغيل الأوّل لسيارة 2020 بنجاح
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