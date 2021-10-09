مكلارين تتعهد بتحسين معالجة المواقف المفاجئة بعد الخسارة في روسيا

بعد إحرازه قطب الانطلاق الأول للمرة الأولى له في الفورمولا واحد، بدا وكأن نوريس يتجه لتحقيق أول فوز له في سوتشي.

لكن الأمطار هطلت في اللفات الأخيرة، وقرر البريطاني وفريقه البقاء لفترة أطول على الإطارات الملساء قبل الانتقال لاستعمال إطارات "انترميديت".

هذا التأخير في الدخول لوقفة الصيانة، كلف الكثير، حيث انتهى المطاف به بالمركز السابع، بينما ورث لويس هاميلتون الفوز بعد أن دخل أبكر من نوريس لتبديل الإطارات.

وصرح فريق مكلارين بعد السباق أنه سيبحث في أسباب عدم التأكيد على نوريس لدخول المنصة وتبديل الإطارات.

حيث شرح سيدل على هامش جائزة تركيا الكبرى مقاربة مكلارين في المغامرة على المسار، بالرغم من أن إدخاله بعد هاميلتون كان ليضمن له المركز الثاني.

فقال: "ما لم نقم به بشكل صحيح، هو عدم إدخال نوريس إلى المنصة مباشرة بعد لويس".

وتابع: "لأنه وفي تلك الفترة من السباق ومع البيانات التي كانت لدينا، خاصة بعد رؤية اشتداد المطر، فإن ميزان المخاطرة-المكاسب، لم يكن في صالحنا ببساطة".

وأردف: "حينها كان علينا إدخال نوريس إلى المنصة، وكنا لنضمن المركز الثاني".

واسترسل: "أعتقد أن كل ما قمنا به قبل ذلك كان منطقياً. كانت فرصنا بالفوز 50/50. لكن كان علينا تحليل كل ما حصل".

من جهته، أشار نوريس إلى استعداده للعودة بقوة بعد تلك الهزيمة الصعبة، بينما أوضح سيدل أنه وبالرغم من النتيجة المحبطة، لكن الفريق خرج ببعض الإيجابيات من هذه التجربة.

فقال: "ما أعجبني كان مقاربة الفريق بدءاً من يوم الاثنين".

وتابع: "بعد فترة الإحباط الأولى، قمنا بإجراء تحليل كالعادة، وخضنا في أدق التفاصيل، وخرجنا بالكثير من الإيجابيات كذلك. حاولنا العمل سوية مع السائقين والبحث فيما يمكن تحسينه".

وأردف: "بالتأكيد هناك ناحية تحسين التواصل بين الفريق والسائق، خاصة بعد ما جرى في اللفات الأخيرة".

واختتم: "في نهاية المطاف، هذا سيجعلنا أكثر قوة ببساطة من الآن فصاعداً".