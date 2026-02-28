مكلارين تتطلع إلى "الهجوم المرتد" في موسم 2026

ينطلق الموسم الجديد في ملبورن الأسبوع المقبل بعد اختبارات أُقيمت في برشلونة والبحرين، حيث خرج منها فريق مرسيدس مرشحًا بارزًا للقب بعدما أثار الإعجاب في محاكاة السباقات.

ومن المتوقع أن تكون فيراري أقرب منافسيه بعد أن أظهرت سرعة قصوى قوية، بينما جاءت ريد بُل ومكلارين، التي تستخدم وحدات طاقة مرسيدس، خلفهما قليلًا، مع الإشارة إلى أن الصورة لا تزال تقديرية.

ويعود ذلك إلى أن سيارات 2026 مختلفة تمامًا عن سابقاتها بسبب التغييرات الجذرية في اللوائح، ما يجعل هيمنة مكلارين على اللقبين الأخيرين بلا تأثير يُذكر في الحسابات الحالية.

وقال ستيلا: "نعتقد أن فيراري ومرسيدس تتقدمان بخطوة ضمن هذه المجموعة المتقدمة، رغم أنه من الصعب تحديد حجم الفارق بدقة. سنكتشف ذلك بدءًا من الأسبوع المقبل في ملبورن".

وأضاف: "نحن راضون عما رأيناه في سيارتنا، لكننا ندرك أيضًا أن بعض منافسينا الرئيسيين، وليس من قبيل الصدفة أن الفرق الثلاثة جميعها فرق مصنّعة، قاموا بعمل ممتاز".

وتابع: "نحتاج إلى العمل بجد للحاق بالركب وتطوير السيارة بأسرع وقت ممكن. وبمجرد أن تتضح الصورة، سيصبح التطوير هو التحدي الأكبر. وإذا استخدمتُ تشبيهًا كرويًا، فإن الجزء الأول من الموسم سيشهد لعبنا بأسلوب دفاعي قليلًا، مع محاولة استغلال الهجمات المرتدة".

ومع ذلك لا يعني هذا أن ستيلا غير راضٍ عن وضع فريقه، خاصة بعدما سجلت مكلارين ثالث ورابع أسرع زمن في الاختبارات، إلى جانب تحقيق رابع أكبر عدد لفات بعد مرسيدس وهاس وفيراري.

وأضاف: "نحن راضون. أعتقد أننا عملنا بشكل جيد جدًا، سواء على الحلبة أو في مقر الفريق في ووكينغ، لجمع الكثير من المعلومات المفيدة لفهم سلوك سيارة إم سي إل 40 ووحدة الطاقة الجديدة بشكل أفضل".

وأردف: "أكملنا أكثر من ألف لفة وأنجزنا تقريبًا جميع البنود التي حددناها في برنامجنا قبل السفر إلى البحرين خلال تسعة أيام بين برشلونة والبحرين".

وأكمل: "أحرزنا تقدمًا جيدًا من ناحية الاعتمادية، وقبل كل شيء نجحنا في جعل السيارة أسرع، سواء على مستوى الهيكل أو من حيث استخدام وحدة الطاقة التي يزوّدنا بها شريكنا في إتش بي بي، حيث نعمل معهم بشكل مكثف لفهم كيفية استغلال الإمكانات المتاحة بأفضل شكل ممكن".

واختتم بالقول: "كما أن القيادة المتواصلة على حلبة تتسم بالتحدي، إذ سمحت لنا حلبة الصخير بجمع معلومات مهمة حول سلوك الجيل الجديد من إطارات بيريللي. وكما كان الحال في برشلونة، كل جولة قمنا بها منحتنا شيئًا جديدًا نتعلمه."