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مكلارين تتراجع عن استئناف قرار ريسينغ بوينت عكس فيراري ورينو

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مكلارين تتراجع عن استئناف قرار ريسينغ بوينت عكس فيراري ورينو
من قبل:
, رئيس التحرير
11-08-2020

قرّر فريق مكلارين عدم المضيّ قدمًا في استئناف قرار العقوبة التي حصل عليها فريق ريسينغ بوينت، عكس فريقَي فيراري ورينو اللذين أعربا عن جهوزيتهما في الاستمرار بالاستئناف والسير بالقضية إلى المرحلة التالية.

هذا القرار من شأنه أن يُحيل القضية إلى محكمة الاستئناف الدولية التابعة للاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، بعدما أعلنت لجنة الحكام يوم الجمعة الفائت تغريم فريق ريسينغ بوينت بـ 400 ألف يورو وشطب 15 نقطة من رصيده في بطولة الصانعين مع السماح له بمواصلة استخدام قنوات تهوية المكابح المنسوخة من مرسيدس.

وبعد إعلان بعض الفرق عن رغبتها بالاستئناف، كان أمامها 96 ساعة لتأكيد ذلك رسميًا، حيث ينتهي التوقيت يوم غدٍ الأربعاء في تمام الساعة 9:30 صباحًا بتوقيت لندن.

وقد أكّد فريقا فيراري ورينو عزمهما الاستمرار في الاستئناف، في حين سيُصدر فريق ويليامز بيانًا صباح يوم الأربعاء يُوضح فيه قراره.

بينوتو يشبّه قضية ريسينغ بوينت "بالغش في الامتحان"

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الكاتب خضر الراوي

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