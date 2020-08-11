مكلارين تتراجع عن استئناف قرار ريسينغ بوينت عكس فيراري ورينو

هذا القرار من شأنه أن يُحيل القضية إلى محكمة الاستئناف الدولية التابعة للاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، بعدما أعلنت لجنة الحكام يوم الجمعة الفائت تغريم فريق ريسينغ بوينت بـ 400 ألف يورو وشطب 15 نقطة من رصيده في بطولة الصانعين مع السماح له بمواصلة استخدام قنوات تهوية المكابح المنسوخة من مرسيدس.

وبعد إعلان بعض الفرق عن رغبتها بالاستئناف، كان أمامها 96 ساعة لتأكيد ذلك رسميًا، حيث ينتهي التوقيت يوم غدٍ الأربعاء في تمام الساعة 9:30 صباحًا بتوقيت لندن.

وقد أكّد فريقا فيراري ورينو عزمهما الاستمرار في الاستئناف، في حين سيُصدر فريق ويليامز بيانًا صباح يوم الأربعاء يُوضح فيه قراره.