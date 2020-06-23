مكلارين تتخذ خطوات قضائية من أجل معركة إعادة التمويل

تود مجموعة مكلارين إطلاق يدها للتصرف في أصول أساسية تود استعمالها لجمع ما يقارب 280 مليون جنيه استرليني تعتبر ضرورية خلال الأسابيع القليلة المقبلة من أجل تأمين مستقبلها على المدى الطويل.

وتريد مكلارين الإسراع في العمليات الضرورية لإنهاء جميع المعاملات القانونية العالقة.

حيث جاء في الوثيقة القانونية: "تمتلك المجموعة ما يكفي من السيولة للإيفاء بواجباتها المستحقة خلال الفترة المقبلة القصيرة، لكن هناك حاجة للمزيد من السيولة خلال فترة أقصاها 17 يوليو 2020".

وجاء كذلك: "سيولة مالية إضافية تقدر بـ 280 مليون جنيه استرليني ستكون كافية للمجموعة كي تتمكن من دعم المنظمة خلال 2021".

وكانت مكلارين قد اتخذت إجراءات إضافية لمنع حصول نقص في السيولة المالية من بينها بيع ممتلكات وأصول مختلفة، إضافة إلى بيع "بعض" سياراتها العريقة.

وتنتظر مجموعة مكلارين الإسراع في إجراءات المسح القانوني للممتلكات كي تتمكن من التصرف بها وفق خططها.

وضمن السعي لإنهاء تلك الإجراءات بسرعة، قدمت مكلارين ادعاءً إلى المحكمة العليا البريطانية يوم 8 يونيو ضدّ بنك "ترستيز"، أكدت فيه ضرورة إنهاء الإجراءات القانونية مؤكدة جهوزيتها للإيفاء بكامل المتطلبات.

وأشارت مكلارين إلى الأهمية الكبيرة التي يحملها عامل التوقيت من أجل حسم المسألة، حيث أوضحت أن التكتيك المستعمل يبدو أنه مصمم لخلق وضع ينفد فيه الوقت من المنظمة ما يجبرها على التخلي عن خططها.

وضمن جلسة استماع عقدت عن بعد، أشار القاضي أنطوني مان إلى ضرورة الإسراع في حسم المسألة مع بداية جلسات قضائية تبدأ منذ 2 يوليو المقبل.