مكلارين تتحمل جزءاً من المسؤولية في معاناة ريكاردو

تم الإعلان عن خروج ريكاردو من صفوف مكلارين نهاية الموسم الحالي، حيث تم التوصل لاتفاق مشترك بين الطرفين لإنهاء العقد في وقت مبكر.

حيث كان من المفترض لعقده مع الفريق أن ينتهي بنهاية موسم 2023 المقبل.

وبينما لم ينجح ريكاردو في مجاراة زميله لاندو نوريس، حيث كان غير قادر على إظهار قدراته الحقيقية والتأقلم مع السيارة، لكن أندرياس سيدل مدير الفريق أشار إلى وجود مسؤولية على الفريق كذلك في الكيفية التي سارت بها الأمور مع الأسترالي.

فقال: "في النهاية، كان علينا الاعتراف بأن العلاقة لم تنجح بالرغم من الالتزام الكامل من طرف دانيال، ومن جانب الفريق أيضاً، وبالرغم من جميع الجهود التي بُذلت".

وأكمل: "من الواضح أن هذه ليست النتائج التي كنا نسعى لها، لكن في الوقت نفسه من المهم الانتقال للتركيز على السباقات التسعة المتبقية وتقديم أفضل ما يمكن للفريق".

وأردف: "سيقوم دانيال والفريق بالعمل ذاته لمحاولة إكمال علاقتنا بأفضل شكل ممكن، وذلك أمر هام لأننا ضمن معركة مع ألبين، ونحن بالتأكيد نريد المركز الرابع ضمن ترتيب بطولة المصنعين".

وبالرغم من بعض اللمحات التي أظهرها ريكاردو طوال الـ 18 شهراً التي أمضاها مع مكلارين، خاصة فوزه في مونزا الموسم الماضي، لكنه ما زال متأخراً عن وتيرة زميله نوريس.

وحاول الفريق منح ريكاردو مزيداًمن الوقت لرؤية ما يمكن تحسينه، حيث أوضح سيدل أن مكلارين حاولت مساعدة الأسترالي بشتى الطرق.

فقال: "من المهم الإشارة إلى أنه من وجهة نظري ومن وجهة الفريق كذلك، كان هناك التزام هائل وتم بذل الكثير من الجهود لمحاولة تحسين الوضع. وكذلك كان الحال من ناحية دانيال".

وأردف: "الأمر الأهم هو أننا نحاول العمل على الدوام مع زملائنا والسائقين. لدينا مقاربة منفتحة وصادقة مع حوارات تتحلى بالشفافية بيننا جميعاً، وهذا ما كان عليه الحال على الدوام".

وأضاف: "حاولنا كل ما بوسعنا، كلا الطرفان قام بذلك. للأسف، لم تنجح العلاقة وهذه مسؤوليتي لأني أدير الفريق. هكذا أرى المسألة".

دانيال ريكاردو، مكلارين تصوير: صور موتورسبورت

من جهته، كشف زاك براون المدير التنفيذي لدى مكلارين أنه لم يكن يتوقع أبداً هذه الصعوبات التي واجهها ريكاردو.

فقال: "أعتقد أننا تفاجأنا جميعاً لأننا لم نحقق نتائج قوية مثل الأداء الذي منحنا الفوز في مونزا".

وأكمل: "من الواضح أنه يمتلك مسيرة مهنية مذهلة وقد وصل إلينا كفائز بسبعة سباقات، وسيتركنا كفائز بثمانية سباقات مع بقاء تسعة سباقات حتى نهاية الموسم".

واختتم: "لا أحد يعلم ما قد يحصل في بقية الموسم. نأمل أن يجد المزيد من الأداء".