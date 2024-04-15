مكلارين تتحضّر لسباقٍ صعبٍ في الصين

بدأت مكلارين موسم 2024 بشكلٍ جيّد، حيث تدخل الجولة الخامسة من الموسم وهي تحتلّ المركز الثالث في الترتيب العام أمام مرسيدس.

لكن في حين أنّ الفريق يتمتّع بأداءٍ جيّدٍ على الحلبات عالية الارتكازيّة، فإنّه اعترف في بداية الموسم بأنّ نقطة ضعفه تكمن في المنعطفات البطيئة.

وقد يُعاني الفريق بشكلٍ لافتٍ منها على بعض الحلبات، ومن بينها حلبة شانغهاي الدوليّة التي تعود بعد غياب 4 سنوات.

إذ لا تتضمّن الحلبة العديد من المنعطفات الحادة فحسب، بل لها بداية فريدة مرورًا بالمنعطف الأوّل الذي يزداد ضيقًا وحتّى المنعطف الرابع، وهي منعطفات بطيئة طويلة تفتقر فيها مكلارين للتماسك بالمقارنة مع منافساتها.

وقال ستيلا: "عليّ القول بأنّه من بين الحلبات الأولى في هذا الموسم، فإنّ الصين هي التي تثير أكثر مخاوفنا على صعيد التنافسيّة".

وأضاف: "هناك الكثير من المنعطفات منخفضة السرعة، والمنعطفات الحادة. حتّى المنعطفين الثاني والثالث فإنّهما طويلان للغاية".

وأردف: "تكرّر ذلك. لم نكن قادرين حتّى الآن على تحسين السيارة بالشكل الكافي في هذه المنعطفات البطيئة إلى المتوسّطة الطويلة".

وأكمل: "لذا من منظور التنافسيّة فسأتوقّع وضعًا أكثر صعوبة ممّا كان عليه الحال هنا في سوزوكا، وأستراليا والجزء الأوّل من الموسم".

وواصل شرحه بالقول: "ربّما سندخل في وضع الحدّ من الضرر في الصين. ومن ثمّ بالتوجّه إلى ميامي وما بعدها فنأمل أن نبدأ مرحلة أفضل من هذا الموسم وسيأتي المزيد في النصف الثاني".

لكنّ ستيلا قال كذلك أنّ جولة الصين بصيغة السباق القصير قد تُوفّر بعض الفرص، وذلك في ظلّ حصول الفرق على حصّة تجارب واحدة للتعوّد على الحلبة وأسفلتها الجديد قبل التجارب التأهيليّة للسباق القصير.