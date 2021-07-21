مكلارين تتّجه للحصول على دفعة في معركتها مع فيراري عبر تحديثات في المجر

تهدف مكلارين لتكرار مركزها الثالث في بطولة الصانعين العام الماضي، لكنّها تُواجد تحديًا صعبًا من قبل فيراري.

وسمح مركز شارل لوكلير الثاني في سباق سيلفرستون بمساعدة فيراري على تقليص الفجوة مع مكلارين إلى 15 نقطة وذلك بعد أن كان على بُعد لفّتين ونصف من الفوز بالسباق.

وعبر لوكلير خطّ النهاية متقدّمًا بـ 25 ثانية عن لاندو نوريس أفضل سائقَي مكلارين الذي حلّ رابعًا أمام زميله دانيال ريكاردو.

ومثّل هذا تحسّنًا كبيرًا في الأداء لفيراري بعد معاناة لوكلير وزميله كارلوس ساينز على صعيد إدارة الإطارات في فرنسا الشهر الماضي.

لكنّ أندرياس سيدل مدير فريق مكلارين كشف بعد السباق أنّ الفريق يُخطّط لجلب بعض المكوّنات الجديدة لنهاية الأسبوع المقبل في المجر.

وقال الألماني: "سنجلب بعض التحديثات في المجر على سيارتنا من أجل ضمان مواصلتنا هذه المعركة".

وأضاف: "من الرائع أن نتواجد في المركز الثالث في بطولة الصانعين، ولدينا 163 نقطة بعد عشر جولات وتلك خطوة كبيرة إلى الأمام بالمقارنة مع العام الماضي".

وأردف: "لذا أنا سعيدٌ جدًا لأجل ذلك".

وكانت مكلارين قد جمعت 106 نقاط في ذات المرحلة العام الماضي مع عدد منصّات تتويج أقل بالمقارنة مع ما حقّقته حتّى الآن في 2021.

يأتي هذا التحسّن في الأداء بالتوازي مع ازدياد حدّة المنافسة على المركز الثالث في مواجهة فريق فيراري الأفضل هذا العام والذي تعافى من أسوأ مواسمه منذ 40 عامًا الموسم الماضي.

وقال سيدل أنّه "غير متفاجئ" بأداء فيراري في سيلفرستون ولا بتقدّمها على مدار هذا الموسم حتّى الآن.

وقال في هذا الصدد: "لست متفاجئًا من خطوات فيراري هذا الموسم، كونها فريقٌ قويٌ ولديه سائقان قويًان".

وأكمل: "كما لديهم كلّ الموارد التي يحتاجونها من أجل الاستجابة للمشاكل. لديهم فريقٌ يتمتّع بخبرة عالية للتعامل مع المشاكل، لذا لا يُعدّ ذلك مفاجئًا".

وأردف: "ستكون معركة قاسية للغاية حتّى نهاية الموسم".