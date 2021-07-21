تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / ألونسو يُوضّح تعليقات "الجانب المظلم" في جائزة بريطانيا الكبرى
فورمولا 1 أخبار عاجلة

مكلارين تتّجه للحصول على دفعة في معركتها مع فيراري عبر تحديثات في المجر

يتّجه فريق مكلارين للحصول على دفعة ضمن معركته مع فيراري على المركز الثالث في بطولة الصانعين في الفورمولا واحد من خلال جلب حزمة تحديثات في الجولة المقبلة في المجر.

مكلارين تتّجه للحصول على دفعة في معركتها مع فيراري عبر تحديثات في المجر

تهدف مكلارين لتكرار مركزها الثالث في بطولة الصانعين العام الماضي، لكنّها تُواجد تحديًا صعبًا من قبل فيراري.

وسمح مركز شارل لوكلير الثاني في سباق سيلفرستون بمساعدة فيراري على تقليص الفجوة مع مكلارين إلى 15 نقطة وذلك بعد أن كان على بُعد لفّتين ونصف من الفوز بالسباق.

وعبر لوكلير خطّ النهاية متقدّمًا بـ 25 ثانية عن لاندو نوريس أفضل سائقَي مكلارين الذي حلّ رابعًا أمام زميله دانيال ريكاردو.

ومثّل هذا تحسّنًا كبيرًا في الأداء لفيراري بعد معاناة لوكلير وزميله كارلوس ساينز على صعيد إدارة الإطارات في فرنسا الشهر الماضي.

لكنّ أندرياس سيدل مدير فريق مكلارين كشف بعد السباق أنّ الفريق يُخطّط لجلب بعض المكوّنات الجديدة لنهاية الأسبوع المقبل في المجر.

وقال الألماني: "سنجلب بعض التحديثات في المجر على سيارتنا من أجل ضمان مواصلتنا هذه المعركة".

وأضاف: "من الرائع أن نتواجد في المركز الثالث في بطولة الصانعين، ولدينا 163 نقطة بعد عشر جولات وتلك خطوة كبيرة إلى الأمام بالمقارنة مع العام الماضي".

وأردف: "لذا أنا سعيدٌ جدًا لأجل ذلك".

وكانت مكلارين قد جمعت 106 نقاط في ذات المرحلة العام الماضي مع عدد منصّات تتويج أقل بالمقارنة مع ما حقّقته حتّى الآن في 2021.

يأتي هذا التحسّن في الأداء بالتوازي مع ازدياد حدّة المنافسة على المركز الثالث في مواجهة فريق فيراري الأفضل هذا العام والذي تعافى من أسوأ مواسمه منذ 40 عامًا الموسم الماضي.

وقال سيدل أنّه "غير متفاجئ" بأداء فيراري في سيلفرستون ولا بتقدّمها على مدار هذا الموسم حتّى الآن.

وقال في هذا الصدد: "لست متفاجئًا من خطوات فيراري هذا الموسم، كونها فريقٌ قويٌ ولديه سائقان قويًان".

وأكمل: "كما لديهم كلّ الموارد التي يحتاجونها من أجل الاستجابة للمشاكل. لديهم فريقٌ يتمتّع بخبرة عالية للتعامل مع المشاكل، لذا لا يُعدّ ذلك مفاجئًا".

وأردف: "ستكون معركة قاسية للغاية حتّى نهاية الموسم".

المشاركات
التعليقات
ألونسو يُوضّح تعليقات "الجانب المظلم" في جائزة بريطانيا الكبرى

المقال السابق

ألونسو يُوضّح تعليقات "الجانب المظلم" في جائزة بريطانيا الكبرى
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

تحليل: في صميم الجدل بشأن حادثة هاميلتون وفيرشتابن في سيلفرستون

6 س
2
فورمولا 1

يوس فيرشتابن الغاضب من وولف: لسنا بحاجة لاتصالاتك بعد الآن

11 س
3
فورمولا 1

هورنر في إشارة إلى سلوك وولف: "من غير المقبول" الضغط على الحكام

8 س
4
فورمولا 1

تحليل السباق: كيف كاد لوكلير أن يتفوّق على هاميلتون بعد حادث سيلفرستون

5
فورمولا 1

ألونسو يُوضّح تعليقات "الجانب المظلم" في جائزة بريطانيا الكبرى

3 س
أحدث الأخبار
مكلارين تتّجه للحصول على دفعة في معركتها مع فيراري عبر تحديثات في المجر
فورمولا 1

مكلارين تتّجه للحصول على دفعة في معركتها مع فيراري عبر تحديثات في المجر

2 س
ألونسو يُوضّح تعليقات "الجانب المظلم" في جائزة بريطانيا الكبرى
فورمولا 1

ألونسو يُوضّح تعليقات "الجانب المظلم" في جائزة بريطانيا الكبرى

3 س
تحليل: في صميم الجدل بشأن حادثة هاميلتون وفيرشتابن في سيلفرستون
فورمولا 1

تحليل: في صميم الجدل بشأن حادثة هاميلتون وفيرشتابن في سيلفرستون

6 س
ماسي: "فيا" مضطرة "للتعامل بصرامة" مع السائقين هذا الموسم
فورمولا 1

ماسي: "فيا" مضطرة "للتعامل بصرامة" مع السائقين هذا الموسم

7 س
هورنر في إشارة إلى سلوك وولف: "من غير المقبول" الضغط على الحكام
فورمولا 1

هورنر في إشارة إلى سلوك وولف: "من غير المقبول" الضغط على الحكام

8 س
أحدث ملفات الفيديو
خوان بابلو مونتويا يعلق على مجريات جائزة فرنسا 04:47
فورمولا 1
24-06-2021

خوان بابلو مونتويا يعلق على مجريات جائزة فرنسا

لفة افتراضية على حلبة بول ريكار 01:46
فورمولا 1
16-06-2021

لفة افتراضية على حلبة بول ريكار

وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً 08:15
فورمولا 1
25-05-2021

وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً

فيرشتابن يحرز الفوز في سباق موناكو 06:50
فورمولا 1
24-05-2021

فيرشتابن يحرز الفوز في سباق موناكو

حكام الفورمولا واحد: من هم؟ وما هي مهامهم؟ 06:10
فورمولا 1
22-05-2021

حكام الفورمولا واحد: من هم؟ وما هي مهامهم؟

الأكثر شعبية اليوم

تحليل: في صميم الجدل بشأن حادثة هاميلتون وفيرشتابن في سيلفرستون
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل: في صميم الجدل بشأن حادثة هاميلتون وفيرشتابن في سيلفرستون

يوس فيرشتابن الغاضب من وولف: لسنا بحاجة لاتصالاتك بعد الآن
فورمولا 1 فورمولا 1

يوس فيرشتابن الغاضب من وولف: لسنا بحاجة لاتصالاتك بعد الآن

هورنر في إشارة إلى سلوك وولف: "من غير المقبول" الضغط على الحكام
فورمولا 1 فورمولا 1

هورنر في إشارة إلى سلوك وولف: "من غير المقبول" الضغط على الحكام

تحليل السباق: كيف كاد لوكلير أن يتفوّق على هاميلتون بعد حادث سيلفرستون
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل السباق: كيف كاد لوكلير أن يتفوّق على هاميلتون بعد حادث سيلفرستون

ألونسو يُوضّح تعليقات "الجانب المظلم" في جائزة بريطانيا الكبرى
فورمولا 1 فورمولا 1

ألونسو يُوضّح تعليقات "الجانب المظلم" في جائزة بريطانيا الكبرى

دبليو إي سي: كوباياشي يستذكر التوقّف الذي كلّف تويوتا الصدارة في مونزا
دبليو إي سي دبليو إي سي

دبليو إي سي: كوباياشي يستذكر التوقّف الذي كلّف تويوتا الصدارة في مونزا

هاميلتون يودّ استعادة "الاحترام" مع فيرشتابن ضمن معركة لقب الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون يودّ استعادة "الاحترام" مع فيرشتابن ضمن معركة لقب الفورمولا واحد

مرسيدس ستجلب حزمة من التحديثات للسيارة والمحرك
فورمولا 1 فورمولا 1

مرسيدس ستجلب حزمة من التحديثات للسيارة والمحرك

أحدث الأخبار

مكلارين تتّجه للحصول على دفعة في معركتها مع فيراري عبر تحديثات في المجر
فورمولا 1 فورمولا 1

مكلارين تتّجه للحصول على دفعة في معركتها مع فيراري عبر تحديثات في المجر

ألونسو يُوضّح تعليقات "الجانب المظلم" في جائزة بريطانيا الكبرى
فورمولا 1 فورمولا 1

ألونسو يُوضّح تعليقات "الجانب المظلم" في جائزة بريطانيا الكبرى

تحليل: في صميم الجدل بشأن حادثة هاميلتون وفيرشتابن في سيلفرستون
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل: في صميم الجدل بشأن حادثة هاميلتون وفيرشتابن في سيلفرستون

ماسي: "فيا" مضطرة "للتعامل بصرامة" مع السائقين هذا الموسم
فورمولا 1 فورمولا 1

ماسي: "فيا" مضطرة "للتعامل بصرامة" مع السائقين هذا الموسم

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.