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مكلارين تتجه للتوقيع على اتفاقية كونكورد الجديدة "قريباً جداً"

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مكلارين تتجه للتوقيع على اتفاقية كونكورد الجديدة "قريباً جداً"
17-07-2020

كشفت مكلارين أنها مستعدة للالتزام بالفورمولا واحد على المدى الطويل، حيث من المتوقع أن يوقع الفريق اتفاقية كونكورد الجديدة "قريباً جداً".

تخوض ليبرتي ميديا مالكة الفورمولا واحد مع الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" وفرق البطولة محادثات منذ عدة أشهر حيال الحزمة الجديدة للقوانين وكذلك الاتفاقيات التجارية والقانونية التي ستطبق منذ 2021 وحتى 2026.

ويتوجب توقيع الاتفاقية التجارية المعروفة باسم اتفاقية كونكورد من قبل جميع الأطراف حالما يتم القبول بالشروط المعروضة. وسيتم بعدها تقديم صيغة العمل التي ستسير عليها الرياضة تحت هذه الاتفاقية.

وبينما واجهت مكلارين أشهراً صعبة خلال الأزمة الاقتصادية التي خلفتها جائحة فيروس "كورونا"، لكن أكد الفريق على أن هدفه لم يتغير حيال الالتزام بالفورمولا واحد على المستقبل البعيد.

وضمن حديث له على هامش جائزة المجر الكبرى، أوضح زاك براون المدير التنفيذي لدى مكلارين أن الفريق مسرور مما تم عرضه ضمن اتفاقية كونكورد الجديدة.

فقال: "اتفاقية كونكورد الجديدة تُكمل المجهودات المبذولة على الصعيد التقني والرياضي وتؤمن أساساً صلباً للاستمرارية والنمو والنجاح للفورمولا واحد وجميع مالكي الأسهم".

وأكمل: "لقد عمل الجميع من ليبرتي ميديا، ’فيا’ والفورمولا واحد مع الفرق من أجل حماية الرياضة خلال الأزمة الحالية، وكذلك من أجل عودة السباقات والبقاء ضمن البطولة على المدى الطويل".

وأردف: "مكلارين ملتزمة تماماً بالفورمولا واحد ونحن مستعدون للتوقيع على الاتفاقية الجديدة قريباً جداً".

واختتم: "من ناحيتنا، نحن ملتزمون تماماً بالبقاء في الفورمولا واحد".

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