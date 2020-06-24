فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
02 يوليو
-
05 يوليو
الحدث التالي خلال
7 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
16 يوليو
-
19 يوليو
الحدث التالي خلال
21 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
31 يوليو
-
02 أغسطس
الحدث التالي خلال
36 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
27 أغسطس
-
30 أغسطس
الحدث التالي خلال
63 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
03 سبتمبر
-
06 سبتمبر
الحدث التالي خلال
70 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
17 سبتمبر
-
20 سبتمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
24 سبتمبر
-
27 سبتمبر
الحدث التالي خلال
91 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
08 أكتوبر
-
11 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
22 أكتوبر
-
25 أكتوبر
الحدث التالي خلال
119 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
29 أكتوبر
-
01 نوفمبر
الحدث التالي خلال
126 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
12 نوفمبر
-
15 نوفمبر
الحدث التالي خلال
140 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
26 نوفمبر
-
29 نوفمبر
الحدث التالي خلال
154 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مكلارين تتجه للاقتراض من بنك البحرين الوطني

المشاركات
التعليقات
مكلارين تتجه للاقتراض من بنك البحرين الوطني
24-06-2020

تتجه مجموعة مكلارين للاقتراض من بنك البحرين الوطني، وذلك ضمن سعيها لسدّ النقص الطارئ في السيولة المالية.

ستسمح هذه الخطوة للشركة لتأمين أولى خطوات إعادة التمويل من منظمة "صديقة" تتشارك معها قسماً هاماً من الأسهم ضمن مجموعة مكلارين نفسها.

ويمتلك صندوق الثروة السيادية البحريني الممثل بشركة ممتلكات القابضة 44 بالمئة من بنك البحرين الوطني، بينما تبلغ حصة ممتلكات 65 بالمئة من مكلارين. كما أن قرضاً مالياً بين الشريكين سيكون ضمن شروط مخففة مقارنة بأي قرض من جهة خارجية.

وتشير الوثائق القانونية إلى أن مكلارين بحاجة إلى 280 مليون جنيه استرليني بحلول منتصف يوليو، نظراً لتأثير أزمة جائحة "كورونا" الكبير على الشركة.

وكانت مكلارين قد أقامت دعوى قضائية بهدف تسريع الإجراءات القانونية الضرورية من أجل التصرف بممتلكاتها كي تتمكن من رفع السيولة النقدية كذلك.

وتنتظر مجموعة مكلارين الإسراع في إجراءات المسح القانوني للممتلكات كي تتمكن من التصرف بها وفق خططها.

اقرأ أيضاً:

وضمن السعي لإنهاء تلك الإجراءات بسرعة، قدمت مكلارين ادعاءً إلى المحكمة العليا البريطانية يوم 8 يونيو ضدّ بنك "ترستيز"، أكدت فيه ضرورة إنهاء الإجراءات القانونية مؤكدة جهوزيتها للإيفاء بكامل المتطلبات.

وأشارت مكلارين إلى الأهمية الكبيرة التي يحملها عامل التوقيت من أجل حسم المسألة، حيث أوضحت أن التكتيك المستعمل يبدو أنه مصمم لخلق وضع ينفد فيه الوقت من المنظمة ما يجبرها على التخلي عن خططها.

وضمن جلسة استماع عقدت عن بعد، أشار القاضي أنطوني مان إلى ضرورة الإسراع في حسم المسألة مع جلسات قضائية تبدأ منذ 2 يوليو المقبل

ويبدو أن الاقتراض من بنك البحرين الوطني، قد يؤمن حاجة مكلارين السريعة للسيولة، حتى لو لم تفلح مساعيها القضائية.

يشار إلى أنّ المتحدث باسم مكلارين رفض التعليق على التطورات الأخيرة.

اقرأ أيضاً:

المقال التالي
ساوبر تطلق أكاديميتها للسائقين الناشئين

المقال السابق

ساوبر تطلق أكاديميتها للسائقين الناشئين

trending اليوم

مكلارين تتجه للاقتراض من بنك البحرين الوطني
فورمولا 1 / فورمولا 1
28د

مكلارين تتجه للاقتراض من بنك البحرين الوطني

لوكلير يقود سيارة فيراري 2020 حول شوارع مارانيللو
فورمولا 1 / فورمولا 1

لوكلير يقود سيارة فيراري 2020 حول شوارع مارانيللو

تحليل: كيف ساعد تطبيق "زوم" على تغيير الفورمولا واحد إلى الأبد
فورمولا 1 / فورمولا 1

تحليل: كيف ساعد تطبيق "زوم" على تغيير الفورمولا واحد إلى الأبد

أحدث الأخبار

مكلارين تتجه للاقتراض من بنك البحرين الوطني
فورمولا 1 / فورمولا 1
28د

مكلارين تتجه للاقتراض من بنك البحرين الوطني

ساوبر تطلق أكاديميتها للسائقين الناشئين
فورمولا 1 / فورمولا 1
31د

ساوبر تطلق أكاديميتها للسائقين الناشئين

مرسيدس بصدد إتمام صفقة رعاية مع "روكيت" في الفورمولا واحد
فورمولا 1 / فورمولا 1

مرسيدس بصدد إتمام صفقة رعاية مع "روكيت" في الفورمولا واحد

تحليل: كيف ساعد تطبيق "زوم" على تغيير الفورمولا واحد إلى الأبد
فورمولا 1 / فورمولا 1

تحليل: كيف ساعد تطبيق "زوم" على تغيير الفورمولا واحد إلى الأبد

تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
قائمة الفرق مكلارين تسوق الآن

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

مكلارين تتجه للاقتراض من بنك البحرين الوطني

28د
2
فورمولا 1

لوكلير يقود سيارة فيراري 2020 حول شوارع مارانيللو

3
فورمولا 1

تحليل: كيف ساعد تطبيق "زوم" على تغيير الفورمولا واحد إلى الأبد

أحدث ملفات الفيديو

سباق جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2005 الفوضوي 03:41
فورمولا 1

سباق جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2005 الفوضوي

لماذا تمّ منع قنوات 09:30
فورمولا 1

لماذا تمّ منع قنوات "أف-دكت" في الفورمولا واحد؟

سلسلة #thinkingforward: مقابلة مع غونتر شتاينر 21:17
فورمولا 1

سلسلة #thinkingforward: مقابلة مع غونتر شتاينر

05:59
فورمولا 1

"لو غران راندي-فو": الفيلم الرسمي

أكثر الصور المفضلة من قبل مارك سوتون 02:34
فورمولا 1

أكثر الصور المفضلة من قبل مارك سوتون

أحدث الأخبار

مكلارين تتجه للاقتراض من بنك البحرين الوطني
فورمولا 1

مكلارين تتجه للاقتراض من بنك البحرين الوطني

ساوبر تطلق أكاديميتها للسائقين الناشئين
فورمولا 1

ساوبر تطلق أكاديميتها للسائقين الناشئين

مرسيدس بصدد إتمام صفقة رعاية مع "روكيت" في الفورمولا واحد
فورمولا 1

مرسيدس بصدد إتمام صفقة رعاية مع "روكيت" في الفورمولا واحد

تحليل: كيف ساعد تطبيق "زوم" على تغيير الفورمولا واحد إلى الأبد
فورمولا 1

تحليل: كيف ساعد تطبيق "زوم" على تغيير الفورمولا واحد إلى الأبد

فيتيل: موجيللو تستحقّ استضافة جائزة كبرى للفورمولا واحد
فورمولا 1

فيتيل: موجيللو تستحقّ استضافة جائزة كبرى للفورمولا واحد

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.