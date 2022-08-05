مكلارين تتجه لإنهاء عقد ريكاردو لموسم 2023

من المتوقع أن مكلارين قد وقعت بالفعل مع بياستري كسائق احتياطي لموسم 2023 للفورمولا واحد، مع نية الترقية إلى مقعد تسابقي، على افتراض الاتفاق على خروج ريكاردو المبكر.

يمتلك ريكاردو عقداً مع مكلارين ينتهي بنهاية الموسم المقبل كجزء من عقده لثلاث سنوات مع الفريق الذي وقعه بداية موسم 2020 عندما كان ما يزال مع رينو.

وسيتفق الفريق مع ريكاردو على صفقة تسوية تتضمن دفعة مالية له كي يترك مقعده نهاية الموسم الجاري.

ويبدو أنه لا نية للأسترالي الانتقال إلى صفوف مكلارين في الفورمولا إي، وهو مصمم على إيجاد مقعد آخر في الفورمولا واحد.

ويبدو فريق ووكينغ واثقاً من قدرته على الاحتفاظ بخدمات بياستري بالرغم من ادعاء ألبين بوجود عقد صالح قانونياً للناشئ، لموسم 2023.

وظهرت تكهنات مفادها أن مكلارين بدأت دراسة إمكانية ضم بياستري منذ عدة أسابيع حين بدا بديلاً محتملاً لـ ريكاردو.

ويعتبر أندرياس سيدل مدير فريق مكلارين مقرباً من مارك ويبر مدير أعمال بياستري، حيث عمل معه في بورشه خلال منافسات بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي".

وفي مرحلة ما، كان يبدو أن بياستري سينتقل إلى ويليامز على سبيل الإعارة، وأنه سيعود في النهاية إلى ألبين موسم 2024 أو 2025.

لكن وبعد اهتمام مكلارين به، وكونه حراً من الناحية التعاقدية (حينها على افتراض بقاء ألونسو مع ألبين)، دخلت مكلارين ضمن مفاوضات جدية معه.

وحالياً يبدو ريكاردو بديلاً متوقعاً ضمن صفوف ألبين بديلاً عن فرناندو ألونسو، بالرغم من الخلاف السابق مع إدارة رينو عقب انتقاله إلى مكلارين.

كما يبدو فريق هاس خياراً محتملاً كذلك في حال خرج ميك شوماخر، بالرغم من أن فيراري تمتلك نظرياً الحقّ في ذلك المقعد.

في حال قبل ريكاردو بالتسوية ليخرج من مكلارين، فإن هذه الحادثة تذكّر بتلك التي حصلت مع فيراري، حين تخلت عن كيمي رايكونن نهاية موسم 2009، حيث أمضى موسمين خارج الفورمولا واحد لكن مرتّبه بقي سارياً طوال تلك الفترة!

لكن يبدو أن التسوية بين مكلارين وريكاردو لضمان خروجه المبكر قبل نهاية عقده، وحتى لو وجد عقداً مع فريق آخر، ستكون إلزامية على الفريق ويجب دفعها بالكامل من قبل مكلارين.