مكلارين تتّجه لإعادة هيكلة لقسم الانسيابيّة

يمرّ الفرنسيّ، الذي تواجد في ذلك الدور منذ يونيو/حزيران 2014، ضمن فترة الراحة الإجباريّة قبل انتهاء مفعول عقده.

وتتواصل المحادثات حول موعد تمتّعه بالحريّة للانضمام إلى فريقٍ منافس، حيث ربطت التكهّنات اسمه بانتقالٍ محتملٍ إلى فريق هاس في مرحلة مبكّرة من العام المقبل.

وفي حال انضمّ بالفعل إلى هاس، فإنّه سيعود للعمل مجدّدًا مع الشريك التقنيّ للفريق "دالارا" الذي عمل معه بين 2004 و2006.

وانضمّ كاتيلاني إثر ذلك إلى بيجو سبورت كرئيسٍ لقسم الانسيابيّة ومن ثمّ ككبير المصمّمين لسيارة 908 التي شاركت في سباق لومان. وانضمّ الفرنسيّ إثر ذلك إلى لوتس في 2012 كرئيسٍ لقسم الانسيابيّة قبل التوجّه إلى مكلارين.

وعلى إثر قدوم أندرياس سيدل المدير الجديد لفريق مكلارين في مرحلة سابقةٍ من هذا العام، دخلت الحظيرة التي تتّخذ من ووكينغ معقلًا لها في عمليّة إعادة هيكلة وبناء في محاولة منها للتقدّم إلى الأمام.

وتُلمح مغادرة كاتيلاني، التي جاءت إثر اتّفاقٍ بالتراضي، إلى قدوم وجهٍ جديد إلى الفريق لدفع برنامج الانسيابيّة إلى الأمام، لكن لا تأكيد لذلك بعد.

ورفضت مكلارين الدخول في تفاصيل الأنباء الجديدة عند التواصل معها. وقال متحدّثٌ باسم الفريق: "لا نُعلّق مطلقًا على المسائل المتعلّقة بالموظّفين".

بدوره رفض فريق هاس التعليق على التكهّنات التي ربطت كاتيلاني بالانضمام إليه".