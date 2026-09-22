مكلارين تتجه إلى باكو بحزمة تحديثات جديدة: عودة الجناح "أتش"
أعلنت مكلارين عودة تصميم الجناح الخلفي الدوار "أتش"، كجزء من حزمة تحديثات شاملة لجائزة أذربيجان الكبرى.
لاندو نوريس، مكلارين
الصورة من قبل: سام بلوكسهام
قدمت مكلارين تصميم الجناح H أو "أتش"، لأول مرة في مونزا، لكنها لم تستخدمه في السباق السابق، جائزة إسبانيا الكبرى.
وأكد الفريق أنه، تماشيًا مع هدفه المتمثل في مواصلة المنافسة على الصدارة، سيصل إلى أذربيجان بحزمة جديدة تتضمن تحديثات انسيابية.
وسيجري اختبار هذه الأجزاء الجديدة خلال حصص التجارب الحرة، وستحدد بيانات الأداء ما إذا كان سيتم استخدامها في السباق أم لا.
وفي حين أن بعض الفرق الأخرى حولت تركيزها بالفعل إلى سيارات 2027، شدد كبير مصممي مكلارين روب مارشال على أن الاستعداد للموسم المقبل بالتزامن مع إدخال أجزاء جديدة يتطلب توازنًا دقيقًا.
حيث قال مارشال قبل انطلاق عطلة نهاية الأسبوع: "نواصل تعلم أشياء جديدة حول هذه السيارات في كل سباق؛ لقد تجاوزنا توقعاتنا في سباقات مختلفة هذا الموسم، كما أننا أخفقنا في تحقيقها في مناسبات أخرى".
"ستوفر باكو أرضية اختبار قيّمة أخرى لسيارة MCL40 بخصائصها المختلفة تمامًا".
أوسكار بياستري، مكلارين
الصورة من قبل: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
"نظرًا لأن المكابح والإطارات ستكون باردة نسبيًا عند دخول المنعطف الأول بعد الخط المستقيم الطويل، فإن إدارة الإطارات والمكابح ستكون بالغة الأهمية، وكذلك إدارة الطاقة وتوزيع القوة".
"من الناحية التشغيلية، فإن هامش الخطأ على حلبة شوارع يكاد يكون معدومًا. يمكن لخطأ صغير أن يؤدي إلى إصلاحات كبيرة، وخسارة وقت على الحلبة، وتحويل الموارد بعيدًا عن تطوير الأداء".
"لهذا السبب نخطط لإظهار الثقة بالنفس والحساسية والانضباط طوال عطلة نهاية الأسبوع".
"مع استمرار القوانين الحالية في الموسم المقبل وتقارب المنافسة في المقدمة إلى هذا الحد، فإن حافزنا لمواصلة تطوير السيارة مرتفع جدًا".
"علينا تحقيق التوازن بين ذلك وبين عملنا على سيارة العام المقبل، لكن تركيزنا في الوقت الحالي ينصب على استخدام كل ما تعلمناه لإضافة المزيد من الأداء إلى سيارتنا لعام 2026 وللبقاء في المنافسة على الفوز".
"في باكو، نتوقع أن يكون أي من الفرق الأربعة الأولى قويًا بما يكفي لتحقيق الفوز، كما نتوقع أن تصبح المجموعة التي خلفها أكثر قدرة على المنافسة بشكل متزايد. ونهدف إلى أن نكون في قلب هذه المعركة في المقدمة".
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