مكلارين تبيع مصنعها في الفورمولا واحد بقيمة 170 مليون جنيه أسترليني

بعد أشهر من المفاوضات تم الاتفاق على مبلغ 170 مليون جنيه أسترليني لبيع المصنع الذي تبلغ مساحته 840.000 قدم مربع، في صفقة تم الإعلان عنها اليوم الثلاثاء، حيث ستشتريه الشركة الأمريكية "غلوبال نيت ليز".

ومن المتوقع أن يتم اكتمال الصفقة خلال الربع الثاني من هذا العام، مع صفقة استئجار لمكلارين طويلة الأمد تبلغ 20 عامًا.

حيث قال جايمس نيلسون المدير التنفيذي لشركة "غلوبال نيت ليز": "تملؤنا الحماسة للإعلان عن ضم هذه المنشأة العالمية الطراز إلى شركتنا".

وأكمل: "لقد حاز مقر مجموعة مكلارين على عدة جوائز عالمية، وتم تصميمه من قبل المهندس الشهير نورمان فوستر".

وكانت مكلارين قد واجهت مشاكل مالية كبيرة للغاية العام الماضي، إذ كانت تسعى إلى تعزيز وضعها المالي، حيث لم تجد فائدة تُذكر من حجز الأموال على شكل عقارٍ متمثل بالمقرّ.

وعملت بالتالي على إكمال صفقة البيع ومن ثم الاستئجار طويل الأمد للمساعدة في توليد دفعة مالية مباشرة، وذلك يسمح لها بالاستفادة من هذه السيولة المالية لاستثمارها مجددًا في الشركة.

وكان زاك براون المدير التنفيذي لدى مكلارين، قد صرح العام الماضي: "لماذا تتواجد لدينا هذه الأموال محجوزة بشكل عقارات؟ نحن لسنا شركة عقارات. نحن فريق تسابقي وشركة سيارات".

وأكمل: "أعتقد أن أغلب الشركات في هذا العالم لا تمتلك بالفعل العقارات التي تتواجد ضمنها".

وأردف: "لدينا الكثير من المال محجوز على شكل عقارات. وتلك ليست طريقة مُنتجة للحصول على المال الذي نريده للاستثمار".

واختتم: "لذا سنبيعها لطرف ما في نهاية المطاف. مع صفقة استئجار طويلة الأمد وسنستعمل ذلك المال للاستثمار في الشركة وتطوير أنفسنا. إنها عملية إعادة هيكلة مالية معتادة حقًا".

يشار إلى أن وضع مكلارين منذ العام الماضي بدأ بالتحسن، خاصة بعد القرض الذي حصلت عليه من البنك الوطني البحريني بقيمة 150 مليون جنيه أسترليني، إضافة إلى انضمام مجموعة مستثمرين إلى رأس مال الشركة، والذين اشتروا ما قيمته 185 مليون جنيه أسترليني من الأسهم.