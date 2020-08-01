مكلارين تبقي على التحديثات الانسيابية بعد تجربة ناجحة في سيلفرستون

جلب الفريق مجموعة من التحديثات الانسيابية لسيارته في سيلفرستون وذلك بهدف تحسين الأداء ضمن المنعطفات البطيئة.

وكشف سيدل أن النتيجة الإجمالية لتلك التحديثات تتماشى مع التوقعات والأهداف الموضوعة لها. إذ حل ساينز سادساً في التجارب الحرة الثانية التي شهدت رفع العلم الأحمر والذي منع عدة سائقين من تسجيل أزمنة سريعة.

فقال سيدل: "خضنا برنامج التجارب الذي كان مقرراً، لذا أتوجه بالشكر العميق لكامل طاقم الفريق على العمل الهائل الذي قاموا به خلال الأسابيع الماضية لتقديم هذه التحديثات".

وأكمل: "أجرينا اختبارات متتالية في التجارب الحرة الأولى. وبناء على التحليلات والبيانات يمكننا القول أنها عملت بالشكل المطلوب، وتلك علامة إيجابية تعني أننا نسير في الاتجاه الصحيح".

وتابع: "من المهم التوافق بين البيانات النظرية وتلك التي على أرض الواقع. في الوقت نفسه، لم يكن يوماً سهلاً نظراً لوجود الرياح التي قد تصعب المهمة في تلك الاختبارات".

وأردف: "لكننا أكملنا البرنامج المقرر مع بعض التعديلات على السيارة في الحصة الثانية، أعتقد أننا كنا نتوقع دفعة إضافية في الأداء خلال التجارب الحرة الثانية".

اقرأ أيضاً: فاندورن وغوتيريز يتجهزان لإمكانية المشاركة مع مكلارين كسائقين احتياطيين

بالمقابل، أكد سيدل أن المهمة لم تنتهِ بعد وأن الفريق أمام طريق طويل من العمل المتواصل.

فقال: "السائقان ليسا مسرورين تماماً بعد من الشعور خلف المقود وتوازن السيارة".

وأكمل: "لكن في الوقت نفسه، لا بد من الحذر الشديد مع هذه الرياح الحالية إضافة إلى حرارة المسار المرتفعة. نأمل أن تخف حدة الرياح قليلاً".

وأردف: "بالتأكيد ليست تلك مهمة سهلة على السائقين كذلك، أن يشيرا إلى مكامن الضعف بدقة كبيرة نظراً للرياح التي تصعّب ذلك كثيراً".

واستكمل: "لكن حتى الآن، عملت التحديثات وفق المتوقع. بغض النظر عن الظروف الجوية، لأن الأمر في نهاية المطاف يتعلق برفع مستويات الارتكازية".

من جهة أخرى، يبدو سيدل واثقاً من أن الفريق سيتأهل ضمن المراكز العشرة الأولى.

حيث اختتم حديثه قائلاً: "أعتقد أنه ومع كل ما لدينا حالياً، فسنصل مجدداً إلى القسم الثالث للتصفيات. أعتقد أنها ستكون معركة متقاربة كذلك مع رينو وفيراري".