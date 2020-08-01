فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
03 يوليو
-
05 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة ستيريا الكبرى
10 يوليو
-
12 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
17 يوليو
-
19 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
31 يوليو
-
02 أغسطس
التجارب الحرّة الثالثة الآن . . .
ملخص لأحدث الفعاليات الفرعية أحدث النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة العيد الـ 70 الكبرى
07 أغسطس
-
09 أغسطس
الحدث التالي خلال
5 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
14 أغسطس
-
16 أغسطس
الحدث التالي خلال
12 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
28 أغسطس
-
30 أغسطس
الحدث التالي خلال
26 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
04 سبتمبر
-
06 سبتمبر
الحدث التالي خلال
33 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
17 سبتمبر
-
20 سبتمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
25 سبتمبر
-
27 سبتمبر
الحدث التالي خلال
54 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
08 أكتوبر
-
11 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
23 أكتوبر
-
25 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
30 أكتوبر
-
01 نوفمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
13 نوفمبر
-
15 نوفمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
27 نوفمبر
-
29 نوفمبر
الحدث التالي خلال
117 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق التالي
فورمولا 1 / جائزة بريطانيا الكبرى / أخبار عاجلة

مكلارين تبقي على التحديثات الانسيابية بعد تجربة ناجحة في سيلفرستون

المشاركات
التعليقات
مكلارين تبقي على التحديثات الانسيابية بعد تجربة ناجحة في سيلفرستون
01-08-2020

أكد أندرياس سيدل مدير فريق مكلارين أنه تمّ اتخاذ القرار بالإبقاء على التحديثات الانسيابية التي تمت تجربتها في سيلفرستون يوم أمس الجمعة، لسيارتَي كارلوس ساينز ولاندو نوريس.

جلب الفريق مجموعة من التحديثات الانسيابية لسيارته في سيلفرستون وذلك بهدف تحسين الأداء ضمن المنعطفات البطيئة.

وكشف سيدل أن النتيجة الإجمالية لتلك التحديثات تتماشى مع التوقعات والأهداف الموضوعة لها. إذ حل ساينز سادساً في التجارب الحرة الثانية التي شهدت رفع العلم الأحمر والذي منع عدة سائقين من تسجيل أزمنة سريعة.

فقال سيدل: "خضنا برنامج التجارب الذي كان مقرراً، لذا أتوجه بالشكر العميق لكامل طاقم الفريق على العمل الهائل الذي قاموا به خلال الأسابيع الماضية لتقديم هذه التحديثات".

وأكمل: "أجرينا اختبارات متتالية في التجارب الحرة الأولى. وبناء على التحليلات والبيانات يمكننا القول أنها عملت بالشكل المطلوب، وتلك علامة إيجابية تعني أننا نسير في الاتجاه الصحيح".

وتابع: "من المهم التوافق بين البيانات النظرية وتلك التي على أرض الواقع. في الوقت نفسه، لم يكن يوماً سهلاً نظراً لوجود الرياح التي قد تصعب المهمة في تلك الاختبارات".

وأردف: "لكننا أكملنا البرنامج المقرر مع بعض التعديلات على السيارة في الحصة الثانية، أعتقد أننا كنا نتوقع دفعة إضافية في الأداء خلال التجارب الحرة الثانية".

اقرأ أيضاً:

بالمقابل، أكد سيدل أن المهمة لم تنتهِ بعد وأن الفريق أمام طريق طويل من العمل المتواصل.

فقال: "السائقان ليسا مسرورين تماماً بعد من الشعور خلف المقود وتوازن السيارة".

وأكمل: "لكن في الوقت نفسه، لا بد من الحذر الشديد مع هذه الرياح الحالية إضافة إلى حرارة المسار المرتفعة. نأمل أن تخف حدة الرياح قليلاً".

وأردف: "بالتأكيد ليست تلك مهمة سهلة على السائقين كذلك، أن يشيرا إلى مكامن الضعف بدقة كبيرة نظراً للرياح التي تصعّب ذلك كثيراً".

واستكمل: "لكن حتى الآن، عملت التحديثات وفق المتوقع. بغض النظر عن الظروف الجوية، لأن الأمر في نهاية المطاف يتعلق برفع مستويات الارتكازية".

اقرأ أيضاً:

من جهة أخرى، يبدو سيدل واثقاً من أن الفريق سيتأهل ضمن المراكز العشرة الأولى.

حيث اختتم حديثه قائلاً: "أعتقد أنه ومع كل ما لدينا حالياً، فسنصل مجدداً إلى القسم الثالث للتصفيات. أعتقد أنها ستكون معركة متقاربة كذلك مع رينو وفيراري".

ريسينغ بوينت: لا موعد نهائي لبند فك الارتباط في عقد بيريز في 31 يوليو

المقال السابق

ريسينغ بوينت: لا موعد نهائي لبند فك الارتباط في عقد بيريز في 31 يوليو

المقال التالي

فيراري بصدد إجراء يوم تصوير ترويجي في سيلفرستون بين سباقي الفورمولا واحد

فيراري بصدد إجراء يوم تصوير ترويجي في سيلفرستون بين سباقي الفورمولا واحد
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة بريطانيا الكبرى
قائمة الفرق مكلارين تسوق الآن

الأكثر شعبية اليوم

مواعيد عرض جائزة بريطانيا الكبرى 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / مدونة

مواعيد عرض جائزة بريطانيا الكبرى 2020

فورمولا 3: لاوسون يصد هجمات بياستري ليفوز في سيلفرستون
فورمولا 3 فورمولا 3 / تقرير السباق

فورمولا 3: لاوسون يصد هجمات بياستري ليفوز في سيلفرستون

فاندورن وغوتيريز يتجهزان لإمكانية المشاركة مع مكلارين كسائقين احتياطيين
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فاندورن وغوتيريز يتجهزان لإمكانية المشاركة مع مكلارين كسائقين احتياطيين

ريسينغ بوينت: لا موعد نهائي لبند فك الارتباط في عقد بيريز في 31 يوليو
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريسينغ بوينت: لا موعد نهائي لبند فك الارتباط في عقد بيريز في 31 يوليو

هلكنبرغ يتطرّق إلى الـ 24 ساعة "الجنونيّة والمحتدمة" قبل التحاقه بريسينغ بوينت
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هلكنبرغ يتطرّق إلى الـ 24 ساعة "الجنونيّة والمحتدمة" قبل التحاقه بريسينغ بوينت

مكلارين تبقي على التحديثات الانسيابية بعد تجربة ناجحة في سيلفرستون
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مكلارين تبقي على التحديثات الانسيابية بعد تجربة ناجحة في سيلفرستون

فيراري "تُعاني بشدّة" للتمتّع بوتيرة جيّدة في السباق بعد التغييرات الجذريّة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري "تُعاني بشدّة" للتمتّع بوتيرة جيّدة في السباق بعد التغييرات الجذريّة

ريد بُل "تتمتّع بأداء جيّد" بالرغم من حادث ألبون القويّ في سيلفرستون
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريد بُل "تتمتّع بأداء جيّد" بالرغم من حادث ألبون القويّ في سيلفرستون

أحدث الأخبار

مكلارين تبقي على التحديثات الانسيابية بعد تجربة ناجحة في سيلفرستون
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مكلارين تبقي على التحديثات الانسيابية بعد تجربة ناجحة في سيلفرستون

ريسينغ بوينت: لا موعد نهائي لبند فك الارتباط في عقد بيريز في 31 يوليو
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريسينغ بوينت: لا موعد نهائي لبند فك الارتباط في عقد بيريز في 31 يوليو

فاندورن وغوتيريز يتجهزان لإمكانية المشاركة مع مكلارين كسائقين احتياطيين
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فاندورن وغوتيريز يتجهزان لإمكانية المشاركة مع مكلارين كسائقين احتياطيين

ريد بُل "تتمتّع بأداء جيّد" بالرغم من حادث ألبون القويّ في سيلفرستون
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريد بُل "تتمتّع بأداء جيّد" بالرغم من حادث ألبون القويّ في سيلفرستون

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة بريطانيا الكبرى 2020

2
فورمولا 3

فورمولا 3: لاوسون يصد هجمات بياستري ليفوز في سيلفرستون

3
فورمولا 1

فاندورن وغوتيريز يتجهزان لإمكانية المشاركة مع مكلارين كسائقين احتياطيين

4
فورمولا 1

ريسينغ بوينت: لا موعد نهائي لبند فك الارتباط في عقد بيريز في 31 يوليو

5
فورمولا 1

هلكنبرغ يتطرّق إلى الـ 24 ساعة "الجنونيّة والمحتدمة" قبل التحاقه بريسينغ بوينت

أحدث ملفات الفيديو

لماذا تم حظر الناشر النافخ المزدوج في الفورمولا واحد؟ 07:09
فورمولا 1

لماذا تم حظر الناشر النافخ المزدوج في الفورمولا واحد؟

تاريخ أستون مارتن في الفورمولا واحد 04:14
فورمولا 1

تاريخ أستون مارتن في الفورمولا واحد

أروع لحظات جائزة إسبانيا الكبرى 04:46
فورمولا 1

أروع لحظات جائزة إسبانيا الكبرى

ريد بُل محتارة حيال التحديثات الجديدة؟ 05:51
فورمولا 1

ريد بُل محتارة حيال التحديثات الجديدة؟

أجمل الصور من جائزة المجر الكبرى 03:36
فورمولا 1

أجمل الصور من جائزة المجر الكبرى

أحدث الأخبار

مكلارين تبقي على التحديثات الانسيابية بعد تجربة ناجحة في سيلفرستون
فورمولا 1

مكلارين تبقي على التحديثات الانسيابية بعد تجربة ناجحة في سيلفرستون

ريسينغ بوينت: لا موعد نهائي لبند فك الارتباط في عقد بيريز في 31 يوليو
فورمولا 1

ريسينغ بوينت: لا موعد نهائي لبند فك الارتباط في عقد بيريز في 31 يوليو

فاندورن وغوتيريز يتجهزان لإمكانية المشاركة مع مكلارين كسائقين احتياطيين
فورمولا 1

فاندورن وغوتيريز يتجهزان لإمكانية المشاركة مع مكلارين كسائقين احتياطيين

ريد بُل "تتمتّع بأداء جيّد" بالرغم من حادث ألبون القويّ في سيلفرستون
فورمولا 1

ريد بُل "تتمتّع بأداء جيّد" بالرغم من حادث ألبون القويّ في سيلفرستون

فيراري "تُعاني بشدّة" للتمتّع بوتيرة جيّدة في السباق بعد التغييرات الجذريّة
فورمولا 1

فيراري "تُعاني بشدّة" للتمتّع بوتيرة جيّدة في السباق بعد التغييرات الجذريّة

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.