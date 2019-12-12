مكلارين تبدأ العمل على جهاز محاكاة جديد بالكامل لموسم 2020 في الفورمولا واحد

بالرغم من الموسم القوي في 2019، ما زال فريق ووكينغ يواصل إدخال تغييرات جديدة تحت إشراف المدير الجديد أندرياس سيدل، الذي وصل الفريق قادماً من تورو روسو.

وبينما كان يعتبر جهاز المحاكاة لدى مكلارين فيما مضى تحفة فنية، لكن كي يعي أهمية تطوير نسخة جديدة على ضوء التطور التقني الواسع في هذا المجال.

فقال: "نعمل على جهاز محاكاة جديد. سيكون نسخة محسنة بشكل هائل بالمقارنة مع النسخة السابقة".

وأكمل: "إنه مشروع لطالما تميّزت به مكلارين منذ زمن طويل - لكننا نعي كذلك أن العالم يتقدم بسرعة أيضاً، وذلك مشروع كبير ضمن الفريق. وآمل أن يكتمل بحلول الموسم المقبل".

من ناحية السائقين، يعمل أوليفر تورفي سائق الفورمولا إي منذ وقت طويل على جهاز المحاكاة لدى مكلارين، مع مساهمات إضافية من قبل سيرجيو سيتي كامارا سائق الفورمولا 2 ورودي فان بورين الفائز بجائزة "أسرع لاعب في العالم".

"إن جهاز المحاكاة (الذي نعمل عليه) جديد بالكامل. إنه إنجاز مذهل في الحقيقة" قال كي.

وأكمل: "لا بدّ من إعطاء جهاز المحاكاة القديم حقه، لقد استعملناه بشكل مكثف للغاية على مدار المواسم، ما زال أداة مفيدة جداً، جداً ويقوم بالعمل على أكمل وجه. لقد كان فعالاً بشكل مذهل لوقت طويل".

وتابع: "لكن التقنية تسير إلى الأمام، أعتقد أن الحدود التقنية للنسخ الأولى وربما الثانية من أجهزة محاكاة الفورمولا واحد باتت مفهومة بشكل أكبر من أغلب الفرق الآن".

وأردف: "كنتيجة لذلك، فإن الجيل الثالث منها مختلف تماماً في الحقيقة، إذ إن التقنيات المستعملة حديثة جداً ومختلفة جداً. لذا إنها بداية جديدة تماماً مع هذا المشروع".

وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حيال مدى التقدم الذي تأمله مكلارين من الجيل الثالث لجهاز المحاكاة، أجاب كي: "تمثيل أفضل للسيارة نفسها (ضمن المحاكاة)، عمليات معالجة أسرع، والقدرة على إضافة أبعاد أخرى".

وتابع: "الفكرة في السيارات أنها متعددة الأبعاد. هناك حزمة الانسيابية التي تتطلب عملاً خاصاً وكذلك الحال مع الإطارات، وكذلك المحرك، وبالتأكيد نظام التعليق أيضاً".

واستكمل: "مع زيادة قوة المعالجة، تزداد قدرتنا على دمج كل تلك المتغيرات لتقديم نسخة أكثر دقة عن السيارة وكيفية تصرفها".

وأردف: "لذا، تلك الأمور تتصاعد على مر السنوات، وعليك إضافة المزيد من العمليات الحسابية للحصول على تمثيل أدق للسيارة".

وأضاف: "فوق كل ذلك، أعتقد أن جميع الفرق باتت تفهم أن كل سائق محاكاة بحاجة بالفعل إلى تمثيل دقيق للسيارة لأن هناك أموراً لا يمكن تمثيلها مثل قوة الجاذبية".

واختتم: "أعتقد أن أجهزة المحاكاة السابقة كانت قوية جداً في بعض النواحي وضعيفة في أخرى. لذا نحن نعمل على تقييم ذلك لتحسينها. وفي نهاية المطاف، ذلك يمنحنا فهماً عاماً أفضل للسيارة".