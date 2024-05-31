مكلارين تبحث عن أجوبة وراء أسباب نجاح تحديثاتها

قدمت مكلارين حزمة تحديثات كبيرة في ميامي، ساعدت لاندو نوريس على تحقيق أولى انتصاراته في الفئة الملكة.

ومنذ ذلك الحين، حقق البريطاني الشاب المركز الثاني في إيمولا، بينما أكمل زميله أوسكار بياستري بمركز الوصافة في سباق موناكو الذي فاز به شارل لوكلير على حلبة موطنه.

لكن مكلارين رغم ذلك تريد إيجاد أجوبة حيال سبب عمل التحديثات بهذا الشكل الممتاز والأكبر من المتوقع.

حيث أوضح أندريا ستيلا مدير الفريق أن العمل على ذلك سيساعد في تعزيز تطوير السيارة.

فقال: "ما رأيناه كان ارتكازية أكبر ضمن جميع الظروف. لكن السيارة وبالمقارنة مع ما كنا نتوقعه، بدت أفضل بقليل على السرعات المنخفضة وذلك أمر جيد".

وأكمل: "من الواضح أن ذلك أمر نحتاج لفهمه بشكل دقيق بالكامل، وعلينا جمع المعلومات المناسبة من أجل تطوير أفضل في نفس الاتجاه".

ويرى ستيلا أن بعض التحسن غير المتوقع يأتي على الأغلب من تحسن ثقة السائقين بالسيارة، ما يسمح لهما بالضغط بشكل أكبر.

فقال: "حزمة التحديثات تعمل في جميع الظروف، وليس ضمن حلبة محددة".

وأكمل: "بالنسبة لنا، لا نريد القفز للاستنتاجات بشكل مبكر. قد تكون هذه فرصة كبيرة نحو مزيد من التطوير، علينا فهم سبب تحسن تنافسية السيارة على السرعات المنخفضة".