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مكلارين تؤكد مشاركة ريكاردو في سباق البحرين الافتتاحي

أكد فريق مكلارين مشاركة سائقه دانيال ريكادرو في سباق البحرين الافتتاحي لموسم 2022 في الفورمولا واحد وذلك بعد أن جاءت نتائج فحوصات فيروس كورونا سلبية.

خلدون يونس
من قبل:
, محرر
مكلارين تؤكد مشاركة ريكاردو في سباق البحرين الافتتاحي

عبر الفريق سابقاً عن ثقته بقدرة سائقه ريكاردو على المشاركة في السباق بعد تحسن صحته، وهذا ما حصل مع تأكيد جهوزية الأسترالي للسباق الافتتاحي في البحرين بعد نتائج كشوفات سلبية للفيروس.

حيث جاء في بيان من قبل مكلارين: "يؤكد فريق مكلارين للفورمولا واحد أنه وبعد النتائج الإيجابية لفيروس كورونا لدى دانيال الأسبوع الماضي، عادت النتائج سلبية الآن، لذا سيستعد للعودة إلى منافسات جائزة البحرين الكبرى".

وأكمل البيان: "كان دانيال يتحسن كل يوم وهو يواصل التعافي ضمن الحجر الصحي وفقاً للقوانين المحلية السارية في مملكة البحرين".

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ولم يقد ريكاردو سيارة الفريق الجديدة منذ نهاية التجارب الشتوية الأولى في برشلونة وذلك بعد أن ظهرت عليه أعراض المرض، ما أدى لعدم مشاركته في التجارب الثانية على أرض حلبة البحرين الدولية، حيث اضطر زميله لاندو نوريس للقيام بكامل برنامج الفريق المقرر.

وأعلنت مكلارين الأسبوع الماضي أن أوسكار بياستري ناشئ ألبين قد انضم إلى قائمة السائقين الاحتياطيين قبيل الموسم الجديد، لكنها أكدت عدم وجود أي شك حيال مشاركة ريكاردو في البحرين.

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