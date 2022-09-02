مكلارين تُؤكّد التعاقد مع بياستري لموسم 2023
أكّد فريق مكلارين أنّ أوسكار بياستري سيقود لصالحه في موسم 2023 من بطولة العالم للفورمولا واحد وما بعده بعد تحكيم مجلس الاعتراف بالعقود لصالحه هذا الأسبوع.
ضمن بيانٍ أصدرته "فيا" اليوم الجمعة، تمّ تأكيد قرار المجلس بأنّ اتّفاق بياستري مع مكلارين كان الصفقة الوحيدة القانونيّة للعام المقبل بعد أن كانت ألبين تنوي الاستعانة بالأسترالي.
وتبعت مكلارين هذه الأنباء بالإعلان عن انضمام بياستري للفريق ضمن صفقة متعدّدة الأعوام بدءًا من 2023 ليُجاور لاندو نوريس.
وقال بياستري: "أنا متحمّسٌ جدًا لتسجيل بداية مسيرتي في الفورمولا واحد مع هكذا فريقٍ مثل مكلارين وأنا ممتنٌ للغاية على الفرصة التي قدّموها لي".
وأضاف: "للفريق عادة طويلة الأمد بمنح الشبان فرصة، وأتطلّع قدمًا للعمل بجدٍ بجوار لاندو لدفع الفريق إلى مقدّمة الترتيب. أركّز على التحضير لبداية مسيرتي في الفورمولا واحد في 2023 باللون البرتقالي".
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