مكلارين تؤكد التزامها بخطة التزود بمحركات مرسيدس لموسم 2021

وسط موجة وباء فيروس "كورونا" التي اجتاحت الكوكب، تمّ تأكيد تأجيل تطبيق قوانين 2021 حتى العام التالي، وذلك بسبب حالات الإيقاف الإلزاميّ للمصانع إضافة إلى القيود المالية التي باتت تعاني منها الفرق.

علاوة على ذلك، سيتمّ إيقاف العمل على تطوير هياكل وعلب سرعة سيارات 2020، مع الاقتراب من موسم 2021 وذلك للخفض من النفقات في هذه الظروف الاستثنائية.

ومن المتوقع أن يشكل هذا الوضع مشكلة بالنسبة إلى مكلارين التي وقعت صفقة للتزود بمحركات مرسيدس بالتزامن مع حقبة القوانين الجديدة (التي تمّ تأجيلها بسبب الوباء)، إلا أن الفريق نفى أية تكهنات حيال عدم السير في تلك الشراكة مع مرسيدس.

حيث صرّح الفريق لموقع الفورمولا واحد الرسمي: "سنستعمل محركات مرسيدس في 2021 وفق المخطط وسنعمل على أقلمتها مع هيكل السيارة الحالي".

ويستعمل الفريق حالياً محركات رينو، لذا فإن الانتقال إلى المحركات الألمانية يترك رينو كمزود وحدات طاقة لفريقها المصنعي فقط.

وجمعت شراكة بين مكلارين ورينو في 2018 بعد انفصال عاصف مع هوندا التي عانت معها ثلاثة مواسم كارثية.

وبالرغم من أن أول موسم مع رينو كان متواضعاً، لكن موسم مكلارين الثاني في شراكتها مع المصنع الفرنسي، شهد تقدمها إلى المركز الرابع ضمن ترتيب بطولة المصنعين.

وستكون تلك شراكة مكلارين الثانية مع مرسيدس، بعد أول تحالف بينهما ما بين موسمي 1995 و2014، قبل صفقة هوندا سيئة الذكر.