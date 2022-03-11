مكلارين تؤكّد إصابة ريكاردو بفيروس كورونا

كان من المفترض أن يُشارك ريكاردو في تجارب هذا الأسبوع في البحرين، لكنّ مكلارين أشارت أمسٍ الخميس إلى أنّه ليس بخير، ما تسبّب في غيابه عن مجريات اليوم الأوّل.

وقال الفريق أنّ حالته تحسّنت اليوم الجمعة، وأنّ تحاليله لفيروس كورونا عادت بنتائج سلبيّة.

لكن ضمن بيانٍ أصدره الفريق مساء اليوم الجمعة، أكّد الفريق أنّ تحليله عاد الآن بنتيجة إيجابيّة.

وجاء في بيان الفريق: "تُؤكّد مكلارين ريسينغ أنّه بعد أن شعر بأنّه ليس على ما يرام منذ يوم الأربعاء في البحرين، عادت نتيجة تحليل دانيال ريكاردو لفيروس كورونا إيجابيّة الآن".

وأضاف: "سيُواصل دانيال عزله الصحيّ وفقًا للقوانين المحليّة. ووفقًا لهذه القوانين فإنّ دانيال سيكون قادرًا على العودة في الوقت المناسب للمشاركة في جائزة البحرين الكبرى نهاية الأسبوع المقبل".

وتابع: "بدأ دانيال بالتحسّن بالفعل، ونتمنّى له شفاءً سريعًا. على إثر ذلك فإنّنا نؤكّد أنّ لاندو نوريس سيُواصل قيادة سيارة ام.سي.ال36 خلال اليوم الأخير من التجارب الرسميّة في البحرين غدًا".

وستُوجّه هذه النكسة ضربة موجعة للأسترالي ضمن تحضيراته للموسم الجديد، في ظلّ إشارة السائقين لحاجة هذه السيارات لأسلوب قيادة مختلف.

كما أنّ تجارب مكلارين لم تسر على نحوٍ جيّدٍ أصلًا في ظلّ معاناتها من مشاكل كبيرة في المكابح حدّت من تواجدها على المسار على مدار أوّل يومين.

وينتظر الفريق بفارغ الصبر وصول المكوّنات المعدّلة كي يتمكّن من إكمال لفّات طويلة على الأقل والحصول على فكرة حول وتيرته للسباق قبل بدء الموسم نهاية الأسبوع المقبل.