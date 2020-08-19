مكلارين تؤجّل العمل على خطط نفق الهواء الجديد بعام مما كان مخططًا

أعلنت مكلارين العام الماضي أنّه تخطط لتحديث منشآتها ضمن مقرّها في ووكينغ وبناء نفق هواء جديد بعد تلقيها الموافقة من مجلس إدارة الشركة.

وقد اعتادت مكلارين استخدام نفق الهواء الخاص بتويوتا خلال الأعوام الأخيرة، لكنّها كانت حريصة على الحصول على تحديث منشآتها وبناء نفق هواء جديد بحلول 2021.

وقد عزّز أندرياس سيدل مدير الفريق من تلك الدفعة إثر قدومه من بورشه، حيث قال بأنّ نفق هواء خاص بالفريق هو جانب أساسي للمساعدة في تحسين تطوير وأداء السيارة.

مع ذلك، فإنّ التأثير الاقتصادي لجائحة كورونا علّق كل المشاريع الكبيرة التي كان يعمل عليها الفريق، وبما فيها بناء نفق الهواء.

وقد شرح كي أنّه وبالرُغم من أنّ تلك الخطط قد تمّ بالفعل تأجيلها بعام عن التوقع الأصلي، إلّا أنّ تأجيل قوانين 2021 حتى 2022 يعني أنّ توقيت دعم تطوير سيارة العام المُقبل قد ظل كما هو بطريقة أو بأخرى.

فقال: "تبدأ مشاريعنا الكبيرة تدريجيًا بمواجهة بعض العثرات من جديد. حيث أنّنا ضمن وضع صعب عالميًا، وقد تسبب ذلك في تأجيل كلّ تلك المخططات".

وأضاف: "أعتقد بأنّ الخطة الأصلية أنّنا كنا لنحظى بالنفق الخاص بنا في منتصف العام المُقبل، وعندها كنا لنفوّت فترة تطوير سيارة 2021، لكنّنا عندها كنا لنبدأ مبكرًا العمل لموسم 2022. أعتقد بأنّه يُمكنك القول بأنّنا كنا سنواجه توقيتًا مشابهًا لما نواجهه الآن بعد تأجيل القوانين".

وتابع: "لكنّنا سنفقد بعض الشيء تلك التقنيات الإضافية التي تحصل عليها على منشأة جديدة تمامًا. لذلك فإنّ الأمر مؤسف بعض الشيء من الناحية الهندسية. لكنني أعتقد أنّه من ناحية التزامن مع القوانين، فسنكون متأخرين بعام على الأرجح".

جديرٌ بالذكر أنّ مكلارين قد أكّدت بالفعل أنّها ستقوم بتسريح ما يقارب 1200 موظف من كامل شركتها، 70 منهم تقريبًا سيكونون من فريق الفورمولا واحد.

كما رتّبت الشركة للحصول على قرض من بنك البحرين الدولي في يونيو/حزيران الماضي لتعزيز الوضع المالي للشركة، حيث صرّح زاك براون المدير التنفيذي في بداية الشهر الجاري بأنّ مكلارين تخطت "الفترات الصعبة".