مكلارين تأمُل "التفوّق تطويريًا" على منافساتها في "سباق التحديثات"

تسببت مكلارين بأكبر زعزعة لصورة المنافسة في موسم 2023 عندما نجحت بتحديث سيارتها والانتقال من معركة وسط الترتيب إلى صراع المقدمة، مسجلة 9 منصات تتويج بدءًا من جولة سيلفرستون في يوليو لتُكمل الموسم في المركز الرابع ضمن ترتيب الصانعين.

وبينما لم ينجح الفريق بعد في هذا العام من بلوغ ذات الأداء عندما كان ثاني أسرع فريق في بعض مناسبات الموسم الماضي، لكن مكلارين ثبّتت أقدامها ضمن مجموعة الملاحقين خلف ريد بُل المهيمنة.

حيث يحتل الفريق حاليًا المركز الثالث متقدمًا على مرسيدس، لكنه يواجه كذلك التقدم الكبير الذي أحرزته فيراري أمامه على صعيد تأديات السباق.

ومع رؤيته "الوجهة القوية" التي يسير عليها الفريق في مصنع ووكينغ، يأمُل ستيلا أن يتمكن فريقه مجددًا من الخروج في الصدارة في "سباق التحديثات" بينما يهدف إلى التفوق على منافسيه.

وعند سؤاله إذا ما كانت التحديثات القادمة للفريق ستكون كافية لملاحقة فيراري، قال ستيلا: "لقد بات ذلك سباق تحديثات وخطوة واحدة من التحديثات لن تكون كافية، كون فيراري تطوّر سيارتها كذلك".

وأضاف: "لكننا كنا قادرين الموسم الماضي على التفوق تطويريًا على منافسينا، في موسم تحسنّا فيه على المسار أكثر منهم. وهذا ما يزال الهدف بالنسبة لنا".

وتابع: "وطالما أننا نرى بأن ما نخطط لجلبه على المسار يتبلور بالفعل إلى أداء، فسنكون سعداء بذلك لأننا نعلم بأننا على الوجهة الصحيحة، والتي نعتقد بأنها قوية كذلك".