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مكلارين تأمل أن يتعاون نوريس وريكاردو معاً "لفتح صندوق الأسرار"

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مكلارين تأمل أن يتعاون نوريس وريكاردو معاً "لفتح صندوق الأسرار"
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أعرب أندريا ستيلا مدير السباقات لدى فريق مكلارين للفورمولا واحد عن أمله بأن تسهم العلاقة الجيدة بين دانيال ريكاردو ولاندو نوريس بتعاونهما معاً لفتح "صندوق الأسرار" وتشارك المعلومات بين بعضهما البعض.

يأمل ستيلا أن يشكل الوافد الجديد ريكاردو مع نوريس علاقة مثمرة، بالرغم من اعترافه بأن إدارتهما كسائقين زميلين ستكون مهمة مختلفة في نهاية المطاف عن تلك التي جمعت البريطاني بزميله السابق كارلوس ساينز الابن.

وكان ساينز ونوريس زميلين في موسمي 2018 و2019، ومن ثمّ سرعان ما شكلا علاقة زمالة جيدة بينهما بالرغم من الفارق العمري. وذلك ما ساعد مكلارين على التقدم من المركز السادس إلى الثالث ضمن ترتيب بطولة المصنعين لموسم 2020.

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حيث قال ستيلا في جلسة أسئلة وأجوبة على موقع الفريق الإلكتروني: "كان كارلوس ونوريس رائعين هذا الموسم. مستوى التعاون بينهما كان مرتفعاً بشكل لا يصدق".

وأكمل: "ذلك أحد أسباب أدائهما المتقارب على الحلبة. عندما يكون هناك حوار صريح وشفاف بين زميلي الفريق، فإن ذلك يرفع مستوى الأداء".

وتابع: "ذلك قد يكون بسبب الخصال المتشابهة بين شخصيتي كارلوس ولاندو. وآمل أن تكون البيئة التي نمتلكها في الفريق مشجعة على الثقة والانفتاح".

واستكمل: "ذلك يعني أن السائقين يشعرون بالارتياح بالتكلم عن أسرارهم، بدلاً من الاحتفاظ بها في صندوق مغلق، وذلك كي لا يتخلوا عن أية أفضلية قد يستفيد منها زملاؤهم".

من جهة أخرى، يرى ستيلا أن ريكاردو أحد أفضل السائقين الحاليين في الفورمولا واحد.

فقال: "لقد أثبت أنه أحد أفضل السائقين الحاليين. الأمر الأهم برأيي أن نحافظ على بيئة العمل في الفريق، مع مستوى التعاون العالي بين الزميلين".

وأردف: "لكن لا بد من التأقلم كذلك. دانيال ليس كارلوس وعلاقته مع لاندو ستكون مختلفة".

واختتم: "قد تكون متماثلة، لكنها في نهاية المطاف لن تبقى كما هي، وعلينا أخذ ذلك بعين الاعتبار إضافة إلى عملية التأقلم".

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حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
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قائمة الفرق مكلارين
الكاتب خلدون يونس

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