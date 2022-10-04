مكلارين: تأرجح الأداء في سنغافورة يثبت "المعركة المفتوحة" على المركز الرابع في مواجهة ألبين

قدم لاندو نوريس أداء خالي الأخطاء نجح خلاله في التقدم من المركز السادس إلى الرابع على حلبة سنغافورة بعد معركة في مواجهة لويس هاميلتون وماكس فيرستابن اللذين ارتكبا الأخطاء في السباق.

أما زميله دانيال ريكاردو، فانطلق من المركز 16 وقدم وتيرة قوية لينهي خلف نوريس بالمركز الخامس، بعد أن أطال فترة بقائه على إطارات "انترميديت" قبل الانتقال إلى الملساء مستفيداً من دخول سيارة الأمان.

بالتالي جمعت مكلارين 22 نقطة بينما انسحب فرناندو ألونسو وإستيبان أوكون سائقا ألبين بسبب مشاكل في وحدة الطاقة، الأمر الذي أدى لتراجعها خلف مكلارين - التي باتت بالمركز الرابع - ضمن بطولة المصنعين، بفارق أربع نقاط.

وحين سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن المعركة في مواجهة ألبين، أشار سيدل إلى التأرجح في الأداء من جولة لأخرى الأمر الذي يعني معركة مفتوحة حتى نهاية الموسم.

فقال: "حسناً، لو نظرنا للسباقات الأخيرة منذ فرنسا، لقد كان هناك أخذٌ وردٌ بشكل متواصل".

وأكمل: "خاضت ألبين جولة رائعة في سبا، بينما عانينا الكثير من المشاكل. بالمقابل، حصلنا على فرصة اليوم بينما تعرضوا هم للمشاكل".

وتابع: "لذا، أعتقد ببساطة أنها معركة مفتوحة. أعتقد أننا متقاربان جداً لناحية الأداء".

وأردف: "نحن لن ننساق وراء نتيجة اليوم. نعلم أن المعركة في مواجهة ألبين ضمن بطولة المصنعين قوية جداً لهذا نحن نعي تماماً شدّة المعركة التي تنتظرنا حتى اللفة الأخيرة من سباق أبوظبي الختامي".

واسترسل: "أعتقد أننا نمتلك سيارة قوية، أعتقد أن لدينا فريقاً رائعاً هنا وفي المصنع مع سائقَين رائعين. ذلك يعني أننا نمتلك ما يكفي للإبقاء على هذه المعركة حيّة حتى اللفة الأخيرة من سباق أبوظبي الختامي، وهذا ما سنحاوله".

واختتم: "أنا مسرور بحصد 22 نقطة لكن في الوقت نفسه علينا البقاء واقعيين حيال صورة المنافسة".

دانيال ريكاردو، مكلارين تصوير: صور موتورسبورت