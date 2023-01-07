مكلارين: بياستري سيُنافس نوريس ولا نتوقّع أيّ توتّر بينهما

بعد موسمين استمتعت فيهما مكلارين بأجواء هادئة بين نوريس وزميله دانيال ريكاردو، يبدو قدوم بياستري منذرًا بتوفير ديناميكيّة مختلفة في الفريق.

إذ أنّ بياستري في مرحلة مختلفة للغاية في مسيرته عن ريكاردو، وسيرغب بفرض اسمه بعد أن كان محور معركة أخذٍ ورد بين مكلارين وألبين حول خدماته لموسم 2023.

لكنّ زاك براون المدير التنفيذي لمكلارين قال أنّه لا يشكّ مطلقًا في قدرات بياستري، بالرغم من اعترافه بأنّ نوريس سيكون معيارًا صعبًا عليه.

وبحديثه حول فرص بياستري في 2023، قال براون: "ليست لديّة أيّة توقّعات أو أهدافٍ له ليُحقّقها في الوقت الحاضر. لكنّني أعتقد بأنّ لاندو بذات سرعة النخبة في الفورمولا واحد. أعتقد بأنّه لو تمتّع بالسيارة المناسبة فسيكون قادرًا على الفوز بالسباقات. أعتقد بأنّ الجميع يتّفق مع ذلك".

وأضاف: "سيحصل أوسكار على زميلٍ يُعدّ أحد أسرع السائقين في العالم. لكنّني أتوقّع أن يكون أوسكار قادرًا على المنافسة مع مرور الوقت".

وبحديثه قبل مغادرته صفوف الفريق، قال أندرياس سيدل المدير السابق في نهاية الموسم المنقضي أنّه لا يتوقّع أيّة توتّرات بين الزميلين الجديدين.

وقال: "لا أعتقد ذلك بصدق. من الواضح أنّ كلًا منهما مختلفٌ عن الآخر: من ناحية الشخصيّة، والطباع، وقد ينتهي بنا الأمر بعلاقة مختلفة بينهما".

وأردف: "لكنّ ذلك لا يعني بالضرورة أنّ أيًا من نوعي العلاقتين أفضل أو أسوأ من الآخر. لا أتوقّع حدوث أيّة مشاكل".