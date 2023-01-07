مكلارين: بياستري سيُنافس نوريس ولا نتوقّع أيّ توتّر بينهما
تبدو مكلارين متأكّدة من أنّ أوسكار بياستري سيفرض تحديًا قويًا على زميله لاندو نوريس ضمن منافسات بطولة العالم للفورمولا واحد، لكنّها غير متخوّفة من تسبّب المنافسة بينهما في أيّ توتّر.
بعد موسمين استمتعت فيهما مكلارين بأجواء هادئة بين نوريس وزميله دانيال ريكاردو، يبدو قدوم بياستري منذرًا بتوفير ديناميكيّة مختلفة في الفريق.
إذ أنّ بياستري في مرحلة مختلفة للغاية في مسيرته عن ريكاردو، وسيرغب بفرض اسمه بعد أن كان محور معركة أخذٍ ورد بين مكلارين وألبين حول خدماته لموسم 2023.
لكنّ زاك براون المدير التنفيذي لمكلارين قال أنّه لا يشكّ مطلقًا في قدرات بياستري، بالرغم من اعترافه بأنّ نوريس سيكون معيارًا صعبًا عليه.
وبحديثه حول فرص بياستري في 2023، قال براون: "ليست لديّة أيّة توقّعات أو أهدافٍ له ليُحقّقها في الوقت الحاضر. لكنّني أعتقد بأنّ لاندو بذات سرعة النخبة في الفورمولا واحد. أعتقد بأنّه لو تمتّع بالسيارة المناسبة فسيكون قادرًا على الفوز بالسباقات. أعتقد بأنّ الجميع يتّفق مع ذلك".
وأضاف: "سيحصل أوسكار على زميلٍ يُعدّ أحد أسرع السائقين في العالم. لكنّني أتوقّع أن يكون أوسكار قادرًا على المنافسة مع مرور الوقت".
وبحديثه قبل مغادرته صفوف الفريق، قال أندرياس سيدل المدير السابق في نهاية الموسم المنقضي أنّه لا يتوقّع أيّة توتّرات بين الزميلين الجديدين.
وقال: "لا أعتقد ذلك بصدق. من الواضح أنّ كلًا منهما مختلفٌ عن الآخر: من ناحية الشخصيّة، والطباع، وقد ينتهي بنا الأمر بعلاقة مختلفة بينهما".
وأردف: "لكنّ ذلك لا يعني بالضرورة أنّ أيًا من نوعي العلاقتين أفضل أو أسوأ من الآخر. لا أتوقّع حدوث أيّة مشاكل".
شتاينر: ماغنوسن "أقوى ذهنيًا بكثير" من أي وقت مضى في الفورمولا واحد
بوتاس معجب بقلة أخطاء زميله جو ضمن موسمه الأول في الفورمولا واحد
أحدث الأخبار
بن سليم متفاجئ من "ردة الفعل السلبية" على خطط تحالف أندريتي وكاديلاك لدخول الفورمولا واحد
عبّر محمد بن سليم رئيس فيا عن تفاجئه من "ردة الفعل السلبية" من بعض الأطراف على خطط تحالف أندريتي وكاديلاك لدخول بطولة العالم للفورمولا واحد.
رالي داكار: لوب يرث الفوز بعد عقوبة ساينز في المرحلة الثامنة
أحرز سيباستيان لوب فوزه الثاني بإحدى مراحل هذه النسخة من رالي داكار 2023 في المملكة العربيّة السعوديّة، وذلك بعد استفادته هو وناصر العطيّة من عقوبة كارلوس ساينز الذي كان الأسرع.
راسل: وزن سيارات الفورمولا واحد الآن على حافة أن يهدّد السلامة
قال جورج راسل أن زيادة وزن سيارات الفورمولا واحد يهدد بأن تكون هنالك مشكلة سلامة، لا سيما وأن ارتطامًا على متنها "أشبه بالاصطدام بحافلة بالمقارنة مع سيارة ذكية صغيرة".
فاسور يرغب بتحرّكات أسرع وأكثر صرامة حيال خروقات سقف النفقات
يعتقد فريدريك فاسور مدير فريق فيراري الجديد في الفورمولا واحد بأنّ هناك حاجة لتحرّكات أسرع وأكثر صرامة في حال حدوث خروقات لسقف النفقات في المستقبل، وذلك على إثر الجدل الذي أحاط بريد بُل في 2022.
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
You have 2 options:
- Become a subscriber.
- Disable your adblocker.