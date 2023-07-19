مكلارين: بياستري ساعد نوريس على إيجاد مستوى جديد لأدائه في الفورمولا واحد
أثنى أندريا ستيلا مدير فريق مكلارين على الناشئ أوسكار بياستري لمساعدته زميله لاندو نوريس على استخراج أفضل تأدياته ما أدى لتقديمه مستوى جديداً من الأداء.
حقق نوريس وبياستري المركزين الثالث والرابع على التوالي خلال جائزة بريطانيا الكبرى للفورمولا واحد.
وهذه نتيجة رائعة للفريق بعد التحديثات الجديدة التي قدمها مؤخراً حيث كانت دفعة قوية كذلك لأداء بياستري الذي حقق أفضل نتيجة له حتى الآن.
وقدم الأسترالي اليافع لمحات قوية من الأداء ليُثني عليه الفريق عدة مرات، حتى أن ستيلا أشار لدور بياستري في تحفيز نوريس.
فقال: "أداء أوسكار مدهش ببساطة حين نتذكر أنه ما زال ناشئاً. لقد كان سريعاً منذ البداية، منذ التجارب".
وأكمل: "هذا ما سمح بنوع من التناغم بين السائقين لأن كلاً منهما يريد التحسين. هذا ما يرفع مستوى كل منها".
وأردف: "لذا، هذا ليس مثيراً للإعجاب وحسب، بل يصبّ لفائدة الفريق في تواجد سائقين تنافسيين".
من جهة أخرى، أثنى ستيلا على أداء بياستري خلال سباق سيلفرستون.
فقال: "أعتقد أن أوسكار نجح بإبراز سرعته بالفعل. وقد بدا ذلك واضحاً خلال سباقه على حلبة سيلفرستون".
وأكمل: "قدرته على التعامل مع الإطارات والقيادة النظيفة ضمن ظروف السباق المحتدمة مع التفكير بهدوء حيال سيارة الأمان واستئناف السباق على إطارات هارد، لقد كان حاضراً بالكامل".
وأكمل: "هذا يُظهر نضوجه خلال السباق، وذلك أمر مثير جداً للاهتمام بالنسبة إلى سائق صغير السن".
يشار إلى أن مكلارين ستقدم للأسترالي اليافع سيارة بمواصفات مماثلة لتلك التي يمتلكها زميله مع المزيد من التحديثات المرتقبة والتي من المفترض أن تحسّن مستويات الارتكازية والكفاءة.
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