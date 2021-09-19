تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / المسؤول عن أبحاث الطوق: "العلم وليس الحظ" وراء نجاة هاميلتون في مونزا التالي / مع من يجب أن يتعاقد فريق ألفا روميو لموسم 2022 في الفورمولا واحد؟
فورمولا 1 / جائزة إيطاليا الكبرى أخبار

مكلارين بعد ثنائية إيطاليا: علينا ألا ننسى بأننا "تدمرنا" في زاندفورت

قالت مكلارين أنّه لا يمكنها ترك الفوز في إيطاليا يسهّل تراخي الفريق في ضغطه نحو التقدم إلى صدارة ترتيب الفورمولا واحد بشكل منتظم.

مكلارين بعد ثنائية إيطاليا: علينا ألا ننسى بأننا "تدمرنا" في زاندفورت

باتت مكلارين أول فريق يسجّل ثنائية في موسم 2021، حيث تقدّم دانيال ريكاردو ليحقق الفوز أمام زميله لاندو نوريس في مونزا.

لكن وبالرغم من فرحة الانتصار العارمة، أوضح أندرياس سيدل مدير الفريق أنّه ما يزال هنالك جوانب تحتاج إلى تحسين.

إذ أشار إلى مدى تراجع أداء فريقه بالمقارنة مع فرق الصدارة في جائزة هولندا الكبرى قبل أسبوع من جولة مونزا، وكيف أبرز ذلك قدر العمل الذي ما يزال الفريق بحاجة للقيام به من أجل التقدم إلى الأمام.

اقرأ أيضاً:

فقال: "ما أحترمه عندما أنظر إلى مرسيدس وريد بُل هو أنّ لديهما سيارتي بمقدورهما المنافسة على الفوز في كل نهاية أسبوع".

وأضاف: "ذلك هو الفارق الذي بينهما وبيننا كفريق، لذلك أنا لم أركّز أكثر من اللازم على الثنائية وهذه الأمور. إنّها نتيجة هامة جدًا في النهاية، ولكن قبل 7 أيام فقط منها، يمكن القول بأنّنا تدمرنا في زاندفورت على صعيد الأداء".

وتابع: "ذلك هو الفارق الذي مايزال يفصلنا عن فرق الصدارة مع سيارتنا، ولهذا علينا مواصلة العمل بجد من أجل الاستمرار في إغلاق ذلك الفارق على كل الحلبات".

في المقابل، أوضح سيدل أنّ الانتصار في إيطاليا سيساعد في رفع معنويات فريقه، وأنه يوفّر كذلك برهانًا على التقديم الذي تحققه مكلارين.

فقال: "ذلك الفوز هو أفضل محفّز لنواصل التقدم. أنا سعيد جدًا بما أظهره سائقانا، ومسرور للغاية بتحقيق دانيال لهذه الخطوات منذ العطلة الصيفية وعودته إلى المستوى الذي يريده، وما نريده نحن عليه كذلك".

واختتم: "وهذا بالإضافة إلى لاندو الذي يقدّم أداءً مذهلًا هذا العام. وهذا ما نريده من أجل مقارعة فيراري، ومن أجل مواصلة طريقنا نحو صدارة الفورمولا واحد من جديد".

المشاركات
التعليقات
المسؤول عن أبحاث الطوق: "العلم وليس الحظ" وراء نجاة هاميلتون في مونزا

المقال السابق

المسؤول عن أبحاث الطوق: "العلم وليس الحظ" وراء نجاة هاميلتون في مونزا

المقال التالي

مع من يجب أن يتعاقد فريق ألفا روميو لموسم 2022 في الفورمولا واحد؟

مع من يجب أن يتعاقد فريق ألفا روميو لموسم 2022 في الفورمولا واحد؟
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

مع من يجب أن يتعاقد فريق ألفا روميو لموسم 2022 في الفورمولا واحد؟

6 س
2
فورمولا 1

تحليل تقني: خيارات الإعدادات التي ساعدت مكلارين على الفوز في مونزا

4 س
3
فورمولا 1

المسؤول عن أبحاث الطوق: "العلم وليس الحظ" وراء نجاة هاميلتون في مونزا

4
فورمولا 1

وولف يصف حركة فيرشتابن تجاه هاميلتون بـ "المخالفة التكتيكية"

5
فورمولا 1

وولف: لا يُمكن للفورمولا واحد تغيير صيغ السباقات "بأسلوب حرٍ وأفكار مربكة"

4 س
أحدث الأخبار
تحليل تقني: خيارات الإعدادات التي ساعدت مكلارين على الفوز في مونزا
فورمولا 1

تحليل تقني: خيارات الإعدادات التي ساعدت مكلارين على الفوز في مونزا

4 س
وولف: لا يُمكن للفورمولا واحد تغيير صيغ السباقات "بأسلوب حرٍ وأفكار مربكة"
فورمولا 1

وولف: لا يُمكن للفورمولا واحد تغيير صيغ السباقات "بأسلوب حرٍ وأفكار مربكة"

4 س
مع من يجب أن يتعاقد فريق ألفا روميو لموسم 2022 في الفورمولا واحد؟
فورمولا 1

مع من يجب أن يتعاقد فريق ألفا روميو لموسم 2022 في الفورمولا واحد؟

6 س
مكلارين بعد ثنائية إيطاليا: علينا ألا ننسى بأننا "تدمرنا" في زاندفورت
فورمولا 1

مكلارين بعد ثنائية إيطاليا: علينا ألا ننسى بأننا "تدمرنا" في زاندفورت

6 س
المسؤول عن أبحاث الطوق: "العلم وليس الحظ" وراء نجاة هاميلتون في مونزا
فورمولا 1

المسؤول عن أبحاث الطوق: "العلم وليس الحظ" وراء نجاة هاميلتون في مونزا

18-09-2021
أحدث ملفات الفيديو
لفة افتراضية على حلبة زاندفورت 01:24
فورمولا 1
01-09-2021

لفة افتراضية على حلبة زاندفورت

دردشات موتورسبورت: تحليل سباق جائزة بلجيكا الكبرى 29:21
فورمولا 1
31-08-2021

دردشات موتورسبورت: تحليل سباق جائزة بلجيكا الكبرى "الكارثي"

لفة افتراضية على حلبة سبا-فرانكورشان 01:59
فورمولا 1
24-08-2021

لفة افتراضية على حلبة سبا-فرانكورشان

تحليل سباق جائزة المجر الكبرى 2021 29:56
فورمولا 1
05-08-2021

تحليل سباق جائزة المجر الكبرى 2021

جولة مع سيارة ريد بل هوندا للتعرف على مكونات سيارات الفورمولا 1 11:41
فورمولا 1
05-08-2021

جولة مع سيارة ريد بل هوندا للتعرف على مكونات سيارات الفورمولا 1

الأكثر شعبية اليوم

مع من يجب أن يتعاقد فريق ألفا روميو لموسم 2022 في الفورمولا واحد؟
فورمولا 1 فورمولا 1

مع من يجب أن يتعاقد فريق ألفا روميو لموسم 2022 في الفورمولا واحد؟

تحليل تقني: خيارات الإعدادات التي ساعدت مكلارين على الفوز في مونزا
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل تقني: خيارات الإعدادات التي ساعدت مكلارين على الفوز في مونزا

المسؤول عن أبحاث الطوق: "العلم وليس الحظ" وراء نجاة هاميلتون في مونزا
فورمولا 1 فورمولا 1

المسؤول عن أبحاث الطوق: "العلم وليس الحظ" وراء نجاة هاميلتون في مونزا

وولف يصف حركة فيرشتابن تجاه هاميلتون بـ "المخالفة التكتيكية"
فورمولا 1 فورمولا 1

وولف يصف حركة فيرشتابن تجاه هاميلتون بـ "المخالفة التكتيكية"

وولف: لا يُمكن للفورمولا واحد تغيير صيغ السباقات "بأسلوب حرٍ وأفكار مربكة"
فورمولا 1 فورمولا 1

وولف: لا يُمكن للفورمولا واحد تغيير صيغ السباقات "بأسلوب حرٍ وأفكار مربكة"

وولف: الطوق أنقذ حياة هاميلتون بالتأكيد في حادثه مع فيرشتابن
فورمولا 1 فورمولا 1

وولف: الطوق أنقذ حياة هاميلتون بالتأكيد في حادثه مع فيرشتابن

هورنر: "لم يكن فيرشتابن مضطراً على الإطلاق" للاقتراب من هاميلتون
فورمولا 1 فورمولا 1

هورنر: "لم يكن فيرشتابن مضطراً على الإطلاق" للاقتراب من هاميلتون

مواعيد عرض جائزة روسيا الكبرى 2020
فورمولا 1 فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة روسيا الكبرى 2020

أحدث الأخبار

تحليل تقني: خيارات الإعدادات التي ساعدت مكلارين على الفوز في مونزا
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل تقني: خيارات الإعدادات التي ساعدت مكلارين على الفوز في مونزا

وولف: لا يُمكن للفورمولا واحد تغيير صيغ السباقات "بأسلوب حرٍ وأفكار مربكة"
فورمولا 1 فورمولا 1

وولف: لا يُمكن للفورمولا واحد تغيير صيغ السباقات "بأسلوب حرٍ وأفكار مربكة"

مع من يجب أن يتعاقد فريق ألفا روميو لموسم 2022 في الفورمولا واحد؟
فورمولا 1 فورمولا 1

مع من يجب أن يتعاقد فريق ألفا روميو لموسم 2022 في الفورمولا واحد؟

مكلارين بعد ثنائية إيطاليا: علينا ألا ننسى بأننا "تدمرنا" في زاندفورت
فورمولا 1 فورمولا 1

مكلارين بعد ثنائية إيطاليا: علينا ألا ننسى بأننا "تدمرنا" في زاندفورت

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.