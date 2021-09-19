مكلارين بعد ثنائية إيطاليا: علينا ألا ننسى بأننا "تدمرنا" في زاندفورت

باتت مكلارين أول فريق يسجّل ثنائية في موسم 2021، حيث تقدّم دانيال ريكاردو ليحقق الفوز أمام زميله لاندو نوريس في مونزا.

لكن وبالرغم من فرحة الانتصار العارمة، أوضح أندرياس سيدل مدير الفريق أنّه ما يزال هنالك جوانب تحتاج إلى تحسين.

إذ أشار إلى مدى تراجع أداء فريقه بالمقارنة مع فرق الصدارة في جائزة هولندا الكبرى قبل أسبوع من جولة مونزا، وكيف أبرز ذلك قدر العمل الذي ما يزال الفريق بحاجة للقيام به من أجل التقدم إلى الأمام.

فقال: "ما أحترمه عندما أنظر إلى مرسيدس وريد بُل هو أنّ لديهما سيارتي بمقدورهما المنافسة على الفوز في كل نهاية أسبوع".

وأضاف: "ذلك هو الفارق الذي بينهما وبيننا كفريق، لذلك أنا لم أركّز أكثر من اللازم على الثنائية وهذه الأمور. إنّها نتيجة هامة جدًا في النهاية، ولكن قبل 7 أيام فقط منها، يمكن القول بأنّنا تدمرنا في زاندفورت على صعيد الأداء".

وتابع: "ذلك هو الفارق الذي مايزال يفصلنا عن فرق الصدارة مع سيارتنا، ولهذا علينا مواصلة العمل بجد من أجل الاستمرار في إغلاق ذلك الفارق على كل الحلبات".

في المقابل، أوضح سيدل أنّ الانتصار في إيطاليا سيساعد في رفع معنويات فريقه، وأنه يوفّر كذلك برهانًا على التقديم الذي تحققه مكلارين.

فقال: "ذلك الفوز هو أفضل محفّز لنواصل التقدم. أنا سعيد جدًا بما أظهره سائقانا، ومسرور للغاية بتحقيق دانيال لهذه الخطوات منذ العطلة الصيفية وعودته إلى المستوى الذي يريده، وما نريده نحن عليه كذلك".

واختتم: "وهذا بالإضافة إلى لاندو الذي يقدّم أداءً مذهلًا هذا العام. وهذا ما نريده من أجل مقارعة فيراري، ومن أجل مواصلة طريقنا نحو صدارة الفورمولا واحد من جديد".