توج لاندو نوريس بأول لقب له في بطولة العالم للفورمولا 1 في نهاية موسم 2025، بعدما أنهى الموسم متقدمًا بفارق نقطتين فقط على ماكس فيرستابن.

وبهذا الإنجاز، أصبح نوريس البطل البريطاني الحادي عشر في تاريخ الفورمولا 1، كما حسمت مكلارين لقب بطولة السائقين للمرة الأولى منذ تتويج لويس هاميلتون باللقب في عام 2008.

واستعرض نوريس وزاك براون موسم 2025، كما شاركا الجماهير تطلعاتهما لموسم 2026 خلال فعالية أُقيمت في قاعة هامرسميث أبولو في لندن خلال شهر فبراير من هذا العام.

وبعد النجاح الذي حققته فعالية Victory Lap، قررت مكلارين تنظيم فعالية مماثلة في نهاية موسم 2026.

وستُقام الفعالية، التي تحمل اسم McLaren Racing Live، يوم الاثنين 14 ديسمبر، بعد ثمانية أيام من ختام الموسم في أبوظبي، وذلك في صالة ذا أو2 أرينا في لندن.

وسيصعد إلى المسرح كل من لاندو نوريس، وأوسكار بياستري، والرئيس التنفيذي لمكلارين زاك براون، ومدير الفريق أندريا ستيلا. كما ستشهد الفعالية حضور ضيوف مميزين من مختلف برامج مكلارين في رياضة المحركات.

وسيبدأ بيع التذاكر بأولوية لأعضاء النادي يوم الخميس الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت المملكة المتحدة، على أن يبدأ البيع العام يوم الجمعة في التوقيت نفسه.

وقد علّق زاك براون الرئيس التنفيذي لمكلارين عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي على هذه الفعالية قائلًا: "يسعدني أن أعلن عن إقامة فعالية McLaren Racing Live في صالة ذا أو2 أرينا في لندن".

وأضاف: "سنستعرض موسم 2026 مع لاندو نوريس، وأوسكار بياستري، وأندريا ستيلا، وأنا أيضًا، إلى جانب ضيوف مميزين، وسنشارك قصصًا من خلف الكواليس، كما سنلقي نظرة على موسم 2027. ستكون أمسية رائعة، وستمنح جماهيرنا فرصة فريدة للاقتراب أكثر من الفريق".

واختتم: "سجلوا في McLaren Racing Club للاستفادة من أولوية شراء التذاكر قبل طرحها للبيع العام. أراكم هناك!".

وسبق لصالة ذا أو2 أرينا في لندن أن استضافت حفل انطلاق موسم F1 75 ضمن احتفالات الفورمولا 1 بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيسها، حيث كشفت جميع الفرق عن ألوان سياراتها لموسم 2025.