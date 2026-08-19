بعد معاناة طويلة خلال الجزء الأول من الموسم الجديد، عاد الفريق بطل العالم وسائقه لاندو نوريس إلى أعلى منصة التتويج في بودابست، في السباق الأخير قبل العطلة الصيفية. وسيطر نوريس على جائزة المجر الكبرى، ليحقق الفريق انتصاره الأول هذا الموسم.

وتستعد مكلارين لوضع سيارة إم سي إل 40 على الحلبة هذا الأسبوع مع عدد من التحديثات المهمة.

حيث قال نيل هولدي المدير التقني للفريق في بيان قبل سباق هولندا: "نصل إلى زاندفورت بعدما أنهينا السباق الأخير قبل العطلة الصيفية بانتصار وأداء جيد جدًا. لكننا ندرك مدى قوة المنافسة، ومدى أهمية الموثوقية".

وأضاف: "تعلمنا الكثير خلال الجزء الأول من الموسم حول كيفية استخدام هذه السيارة لاستخراج أقصى أداء ممكن منها، وكيفية السيطرة على المشكلات التي واجهناها في بداية العام".

وتابع: "في الوقت نفسه، كفريق، عملنا بكثافة على جهود التطوير المستمرة. لدينا بعض الأجزاء الجديدة التي يمكننا استخدامها هذا الأسبوع. وبالتركيز على الجزء الخلفي من السيارة، نكمل حزمة التحديثات بالجناح الخلفي الجديد ومداخل هواء المكابح الخلفية الجديدة التي قدمناها في المجر".

وأردف: "لكننا نعلم أن الفرق الأخرى ستجلب تحديثاتها أيضًا. لذلك ستكون عطلة نهاية أسبوع صعبة أخرى، وهدفنا هو استخراج أقصى أداء من السيارة. وإذا تمكنا من القيام بذلك بشكل جيد، فيمكننا منافسة الفرق الموجودة في المقدمة".

وستتجه الأنظار إلى المطبات الشهيرة في الحلبة خلال الجولة الأخيرة للفورمولا 1 في زاندفورت. لكن اللوائح الفنية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ هذا العام ستجبر السائقين على التعامل مع بعض أجزاء الحلبة بطريقة مختلفة عن المواسم السابقة.

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"مع سيارات 2026، نتوقع سرعات أقل في المنعطفات بسبب انخفاض الحمل الانسيابي، لكن سرعات أعلى على الخطوط المستقيمة بفضل القوة الأكبر وانخفاض السحب الهوائي على المقاطع المستقيمة" قال هولدي عن طبيعة سيارات 2026 في زاندفورت.

وأكمل: "هذا يغير الطريقة التي يتعامل بها السائقون مع أجزاء معينة من اللفة. كما يجعل التجارب الحرة بالغة الأهمية لفهم التحديثات التي جلبناها، وتحسين أساليب جمع البيانات واستخدامها، والتكيف إذا جعلت الظروف الجوية الأمور أكثر تعقيدًا".

هذا وأشار المدير التقني لمكلارين أيضًا إلى أن زاندفورت تمثل تحديًا هندسيًا فريدًا، قائلًا: "حلبة زاندفورت تقدم تحديًا هندسيًا فريدًا بفضل منعطفاتها شديدة الانحدار، ومقاطعها عالية السرعة، وتضاريسها المتعرجة، والرياح التي يمكن أن تجعل سلوك السيارة غير متوقع".

واختتم: "سيكون أحد الأهداف الرئيسية لعطلة نهاية الأسبوع هو إيجاد التوازن المناسب بين صلابة السيارة وراحتها على المقاطع المليئة بالمطبات. وفي الوقت نفسه، نحتاج إلى تحسين الإعدادات الديناميكية الهوائية وارتفاع السيارة عن سطح الأرض خلال التجارب الحرة".