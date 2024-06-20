مكلارين بحاجة إلى أن "تستنفر" نفسها ضمن السعي لتحقيق المزيد من الانتصارات في الفورمولا 1
مراجعة جائزة كندا الكبرى أبرزت حاجة مكلارين لإجراء بعض التغييرات الصغيرة الهامة على مقاربتها في سباقات الفورمولا 1.
لاندو نوريس، مكلارين
الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات
أوضح نوريس أن فريقه مكلارين قد تعلّم أنه بحاجة إلى أن "يستنفر" نفسه أكثر إذا ما أراد تفادي الأخطاء الصغيرة التي كلفته الفوز في السباقات الأخيرة.
خاض البريطاني جولة محبطة في كندا، حيث تسبب قراران في توقفات الصيانة – واحد خلف سيارة الأمان والآخر في عدم وجودها – في خسارته فرصة المنافسة على الفوز في مونتريال.
لكن مكلارين تواجه كذلك حقيقة أن قرارات هامة أخرى أو تحسينات صغيرة في الأداء في إيمولا وموناكو كانت لتقلب الأمور أكثر لصالحها عوضًا عن تقديم تلك الفرص إلى المنافسين.
وقد صرّح نوريس اليوم قُبيل جائزة إسبانيا الكبرى بأنه والفريق قد قاما بالتعمق في الأحداث التي جرت في مونتريال واتفقا على ضرورة إجراء بعض التغييرات الهامة على مقاربتهما، والتي يتمثل أهمها في الاستعداد بشكل أفضل للظروف غير المتوقعة، مع تحدي الفريق وسائقيه لبعضهم البعض بشكل أكبر لضمان عدم وجود مجال للخطأ.
حيث قال: "لقد راجعنا تلك الجولة كثيرًا (كندا)، الفريق راجعها وأنا كذلك. كما استمعنا إلى محادثات الراديو وكل هذه الأمور".
وأضاف: "لم نجد أننا أخفقنا في شيء أو ارتكبنا خطأ ما، لكن القرار كان صعبًا هناك (عدم التوقف عند دخول سيارة الأمان)".
وتابع: "كان علينا ببساطة أن نكون مستعدين بشكل أفضل. هنالك أمور يعرفها الفريق وأمور أعرفها أنا، لذلك يتمحور الأمر حول تغيير بعض الأمور من جهتي ومن جهتهم عبر الاستنفار ومنح أو الحصول على المزيد من المعلومات"
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