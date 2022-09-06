مكلارين: انتقادات بياستري "لم تكن منصفة" بعد حقيقة قضيّته

أقدم بياستري على خطوة مفاجئة في سوق السائقين في الفورمولا واحد هذا الصيف عندما وقّع مع مكلارين للعام المقبل.

وجاء ذلك بالرغم من اعتقاد فريق ألبين، الذي كان يلعب دور سائقه الاحتياطي، أنّ لديه عقدًا فعليًا معه لموسم 2022، بل أعلن عنه كخليفة لفرناندو ألونسو.

ووصلت المسألة حتّى مجلس الاعتراف بالعقود في الفورمولا واجد الذي حكم لصالح مكلارين في النهاية بعد أن شعر بأنّ ألبين لم تتمتّع بمطلقًا بحقٍ فعلي لخدمات بياستري لموسم 2023 وما بعده.

وكان بياستري قد لوقي بالكثير من الانتقادات حيال "نزاهته" لإدارته ظهره عن ألبين التي دعمت مسيرته في الفئات الصغرى.

كما كان توتو وولف مدير فريق مرسيدس قد قال أنّ على السائقين اليافعين "الحذر" حيال انتقاد المصنّعين على تويتر.

لكنّ مصادر مطّلعة أشارت إلى أنّ بياستري لم يتّخذ قرار الانتقال إلى مكلارين إلّا بعد الإحباط المتواصل نتيجة تأخير تقديم ألبين للعقد الذي وعدته به مرارًا.

وعوضًا عن أن يكون ذلك تحرّكًا لاستغلال ثغرة تعاقديّة للخروج من معسكر ألبين، فإنّ ذلك الانتقال جاء نتيجة "مماطلة" ألبين واتّجاهها لتأخير ضمّه إلى فريقها المصنعي حتّى 2025.

وجاءت الطعنة الأخيرة بالنسبة إليه عندما كان يحرص على التسابق لألبين في 2023، لكنّ الفريق أخبره بأنّه سيتسابق مع ويليامز لعامين.

كما وجدت مكلارين نفسها في دائرة الانتقادات عبر اعتبارها غير عادلة تجاه دانيال ريكاردو وكيفيّة تعاملها مع مغادرته، بالرغم من أنّه يُتفهّم أنّ الطرفين كانا واعيين بالحاجة للتغيير.

وعندما سُئل أندرياس سيدل مدير الفريق إن كان يُرحّب بالصورة الأوضح حول ما حدث، قال سيدل لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "من الجيّد أنّ الحقيقة اتّضحت في النهاية، ومن الجيّد أنّكم شاهدتم الحكم".

وأضاف: "يُمكن للجميع قراءة ذلك الآن والتوصّل إلى استنتاجاته، إنّها قضيّة واضحة، كما سيُصحّح ذلك بعض الأحكام غير المنصفة وغير المناسبة تجاه أوسكار".

وأردف: "تركيزنا الآن على إكمال الموسم مع دانيال، ونتطلّع قدمًا للعمل مع أوسكار الذي يملك إمكانيّات عالية".