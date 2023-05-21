مكلارين: الملاحظات الأولية تُظهر أن بياستري مشروع بطل عالم

افترقت مكلارين مع سائقها السابق دانيال ريكاردو، قبل عام من نهاية عقده وذلك لاستبداله بالناشئ أوسكار بياستري، الذي فاز في فورمولا رينو الأوروبية 2019، الفورمولا 3 2020 والفورمولا 2 2021، على طريقه للترقي إلى الفئة الملكة.

وبالرغم من افتقار مكلارين للأداء حتى الآن مع معاناة سيارتها من الجرّ المفرط ومشاكل التوازن ضمن ظروف التماسك المنخفض، لكن بياستري سجل أولى نقاطه مع المركز الثامن في سباق موطنه أستراليا.

كما حقق المركز العاشر في سباق أذربيجان القصير بالرغم من تعرضه لوعكة صحية حينها. لكنه واجه مشاكل في سيارته: كهربائية أجبرته على الانسحاب من سباق البحرين الافتتاحي ومشاكل في الكبح خلال جولة ميامي.

لكن براون، يرى أن بياستري أظهر ما يكفي ليثبت أنه مشروع بطل عالم، طالما أن الفريق قادر على تأمين سيارة تنافسية له.

فقال: "لقد أثار إعجابنا بشكل كبير. تركيزه كبير للغاية. لم يرتكب أية أخطاء كبيرة. كما أنه قادر على الوصول للحدود القصوى".

وأكمل: "لم يشارك في جميع الحلبات بعد، لكن الملاحظات الأولية تظهر أن لدينا مشروع بطل عالم".

وتابع: "علينا العمل على تقديم سيارة أسرع له".

وكذلك الحال، أثنى أندريا ستيلا مدير الفريق وكذلك زميله لاندو نوريس على قدرات بياستري التنافسية، حيث صرّح الأخير بأنه "يُبقيه على أهبة الاستعداد" طوال الوقت.

وأشار براون إلى أن تشكيلة مكلارين الحالية هي الأفضل بالنسبة للفريق. مؤكداً على أن التناغم بين نوريس وبياستري ممتاز للغاية.