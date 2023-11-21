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مكلارين: المطب الذي تسبب بحادثة نوريس في فيغاس "تجب إزالته"

قال أندريا ستيلا مدير فريق مكلارين، بأن المطب الذي تسبب بحادثة سائقه لاندو نوريس في سباق جائزة لاس فيغاس الكبرى للفورمولا واحد "تجب إزالته" للموسم المقبل.

خلدون يونس
الكاتب خلدون يونس
منشور
حادثة لاندو نوريس، مكلارين

في اللفة الثالثة من السباق، خسر نوريس السيطرة على سيارته ليتجه مباشرة صوب الحائط بعد أن انزلقت سيارته.

وتم إرسال البريطاني الشاب إلى المستشفى لإجراء فحوصات وقائية، قبل أن يتم إخلاء سبيله لاحقاً.

وحين سُئِل عن سبب الحادثة، أجاب ستيلا: "هناك مطب في تلك المنطقة. يمكنكم ملاحظة الشرر يتطاير من السيارات أثناء مرورها على ذلك المطب".

وأكمل: "أعتقد أن وجود المطب إضافة للإطارات الباردة شكل عاملاً مفاجئاً له".

وأردف: "أعتقد أنه وفي حالة مواصلة السباقات الليلية، يجب أن يتم إصلاح ذلك المطب. لأن الإطارات ستكون باردة دوماً، مع تماسك منخفض ما يجعل منه منعطفاً مخادعاً جداً".

وأضاف: "نقترح أن تتم إزالة هذا المطب".

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بالمقابل، يرى ستيلا بأن مجموعة من عدة عوامل جعلت من هذا المنعطف مخادعاً للغاية.

فقال: "بصراحة، صعد الجميع على هذا المطب، لكن المسألة تعتمد على سرعتك، ظروف الإطارات وربما إمكانية تعرض السيارة للارتدادات في تلك المنطقة ومدى اقترابك من السيارات أمامك".

وأكمل: "هناك عدة عوامل. ربما توقع لاندو أنه يمتلك تماسكاً كافياً".

وأردف: "لكنها منطقة مخادعة جداً، أنا واثق من أن جميع السائقين سيعلقون على ذلك. وهو أمر بحاجة للإصلاح".

انسحاب نوريس لم يكن خيبة أمل مكلارين الوحيدة، حيث اكتفى زميله أوسكار بياستري بالمركز العاشر مع نقطة يتيمة بعد أن اضطر لوقفة صيانة إضافية عقب انثقاب إطاره بسبب الاحتكاك مع سيارة لويس هاميلتون.

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