مكلارين: المحرّكات الصاخبة لن تتسبّب في "هجرة جماعيّة" للرعاة

تقود ريد بُل دفعًا للفورمولا واحد نحو محرّكات أكثر صخبًا وأسرًا للقلوب بدءًا من 2025 عند اعتماد قوانين وحدات الطاقة الجديدة.

وترغب الحظيرة النمساويّة بالتخلّي عن وحدات الطاقة الهجينة الاقتصاديّة الهادئة الحاليّة لصالح صيغة أخرى أكثر إثارة تعمل بوقود مستدام أكثر.

ويعتقد كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أنّ الصيغة ستُبقي على مؤهّل صداقة البيئة على صعيد الوقود، بينما تكون أكثر إثارة للمشجّعين في ذات الوقت.

ولا يقتنع الجميع بذلك في المقابل، حيث يتخوّف توتو وولف مدير فريق مرسيدس من أنّ الرعاة البارزين قد لا يكونون سعداء بالارتباط برياضة لا يُنظر إليها على أنّها مستدامة بالكامل.

لكنّ براون، الذي يُعتبر ثعلبًا على صعيد صفقات الرعاية قبل انضمامه إلى مكلارين، ليس متأكّدًا من عدم اقتناع الرعاة بما اقترحته ريد بُل.

وقال حيال ذلك: "ما هو أهمّ هو أن تكون الفورمولا واحد مستدامة. يُمكنك تحقيق ذلك من خلال مجموعة من الطرق المختلفة ولا أعتقد بأنّ الرعاة سيقلقون بكيفيّة تحقيق ذلك طالما أنّ البطولة مستدامة".

وأردف: "لذا سواءً كانت محرّك احتراق داخلي يعمل بالوقود المستدام، أو كهربائيًا، أو هجينًا فإنّ الأهم هو أن تكون الفورمولا واحد رائدة على مستوى التكنولوجيا وتكون الاستدامة مهمّة للرياضة والعالم".

ويشتبه برون في أنّ موقف وولف مردّه حقيقة أنّ فريقه فريقٌ مصنعي بالكامل، حيث يُواجه مصنّعو السيارات تحديات استدامة مختلفة على الصعيدين القصير والبعيد.

وقال حيال ذلك: "أعتقد بأنّ ما سمعتموه هناك هو نظرة مصنّع مكوّنات أصلي يرغب بأن يكون عامل الاستدامة متماشيًا مع السوق".

وأكمل: "أعتقد بأنّ ما هو مهمٌ هو تضمين الشركاء في الاستدامة. أعتقد بأنّهم قلقون بشكلٍ أقل حيال المنتج الذي يُوصلك إلى ذلك الموقع".

وأردف: "لذا هل تعتقدون بأنّ المشجّعين والشركاء سيبتعدون لو كانت الفورمولا واحد مستدامة ضمن وجهة تكنولوجيّة مختلفة عن صناعة السيارات؟ لا أعتقد بأنّ الشركاء أو المشجّعين سيُمانعون ذلك".

واختتم بالقول: "لكن علينا أخذ المصنّعين بعين الاعتبار، كونهم جزء مهم من الرياضة، ومساهمون ضخام ونحتاج إليهم".