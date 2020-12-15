فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
25 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
01 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة تركيا الكبرى
15 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
29 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة الصخير الكبرى
06 ديسمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
13 ديسمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق التالي
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مكلارين: القيمة المعنوية وليست المادية هي الجائزة الحقيقية للمركز الثالث

المشاركات
التعليقات
مكلارين: القيمة المعنوية وليست المادية هي الجائزة الحقيقية للمركز الثالث

أصرّ زاك براون المدير التنفيذي لدى مكلارين أن إحراز الفريق للمركز الثالث في بطولة الصانعين، لهو دفعة معنوية أكثر أهمية من الجائزة المالية.

نجحت مكلارين بالتفوق على ريسينغ بوينت لتخطف المركز الثالث ضمن ترتيب بطولة المصنعين مع انتهاء مجريات سباق جائزة أبوظبي الكبرى الختامي.

وحقق سائقاها، لاندو نوريس وكارلوس ساينز المركزين الخامس والسادس على التوالي.

ويمثل الانتقال من المركز الرابع إلى الثالث في البطولة فارقاً كبيراً من ناحية العوائد المالية، كما يُعتبر محفزاً كذلك لجذب المزيد من الرعاة والفوائد الإضافية، إذ عادة تزداد قيمة العقود بارتفاع ترتيب الفريق ضمن البطولة.

وجاءت هذه النتيجة الجيدة في اليوم نفسه الذي أعلنت فيه مكلارين عن استثمارات جديدة من الولايات المتحدة الأمريكية. لكن، أكد براون أن القيمة الحقيقية لا تتعلق بالمال.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "إنها قيمة رياضية معنوية، تمنح مكانة مرموقة. من الواضح أن العوائد المالية أمر جيد. لكن عندما تكون في خط الحظائر فإنك تفكر فقط في الناحية الرياضية. من ثم عندما تذهب إلى المكتب، فإنك تفكر حينها بالأمور المالية".

وأكمل: "قام الفريق بعمل لا يصدق طوال هذا الموسم، إضافة إلى جلب مستثمرين جدد، ومن ثم تحقيق المركز الثالث ضمن بطولة المصنعين مع سيارة جيدة جداً، بالرغم من أن سيارة مرسيدس من العام الماضي (يقصد ريسينغ بوينت) كانت أسرع حقاً!".

وتابع: "لم نكن لنتخيل سيناريو أفضل من هذا. لكن المعركة صعبة حقاً. كانت هناك فرصة للإنهاء بالمركز الخامس، وحينها كانت تلك لتصبح ظروفاً مختلفة تماماً".

اقرأ أيضاً:

بالمقابل، أكد براون أن خفض الفارق خلف فريقي الصدارة مرسيدس وريد بُل للموسم المقبل سيمثل مهمة أكثر صعوبة من تحقيق المركز الثالث.

فقال: "أعتقد أنها ستكون مهمة أصعب. أعتقد أنه يجب علينا مواصلة العمل، ولا بد من توقع عودة فيراري بقوة الموسم المقبل. نعلم أن لديها سائقين قويين جداً: كارلوس ساينز وشارل لوكلير".

وتابع: "لدينا جميع ما نحتاجه، خاصة مع المستثمرين الجدد. كما أن أندرياس سيدل قام بعمل رائع. أعتقد أن هذه هي البداية، والمهمة القادمة أصعب".

اقرأ أيضاً:

من جهة أخرى، يرى براون أن التناغم بين ثنائي الفريق ساينز ونوريس كان المفتاح وراء عودة مكلارين القوية وتفوقها على رينو وريسينغ بوينت.

فقال: "لو قارنّا، لوجدنا أن إستيبان أوكون قدم أداء قوياً في أواخر الموسم، لكن دانيال ريكاردو هو من حمل الفريق عملياً بقية الموسم".

واختتم: "كما أن سيرجيو بيريز ضمن مستوى آخر تماماً. وقد حمل فريقه أيضاً. لذا أعتقد أننا استفدنا من وجود سائقين قويين معاً".

اقرأ أيضاً:

ريد بُل: نقلُ السيارة إلى الموسم التالي يخلّصنا من الأداء الضعيف في بداية الموسم

المقال السابق

ريد بُل: نقلُ السيارة إلى الموسم التالي يخلّصنا من الأداء الضعيف في بداية الموسم

المقال التالي

ألونسو يتصدّر تجارب أبوظبي مع رينو

ألونسو يتصدّر تجارب أبوظبي مع رينو
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
قائمة الفرق مكلارين

الأكثر شعبية اليوم

ألونسو يتصدّر تجارب أبوظبي مع رينو
فورمولا 1 فورمولا 1 / تقرير الإختبارات

ألونسو يتصدّر تجارب أبوظبي مع رينو

ساينز يردّ على العطية ويسجّل أسرع الأزمنة في المرحلة الأولى من رالي حائل الثاني
كروس كانتري كروس كانتري / تقرير المرحلة

ساينز يردّ على العطية ويسجّل أسرع الأزمنة في المرحلة الأولى من رالي حائل الثاني

دبليو آر سي: إلغاء رالي السويد 2021
دبليو آر سي دبليو آر سي / أخبار عاجلة

دبليو آر سي: إلغاء رالي السويد 2021

هاميلتون: أمام مرسيدس "معركة" مع ريد بُل في 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون: أمام مرسيدس "معركة" مع ريد بُل في 2021

تحليل السباق: لماذا لم يكن خفض طاقة المحرّك العامل الأكبر في هزيمة مرسيدس في أبوظبي
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

تحليل السباق: لماذا لم يكن خفض طاقة المحرّك العامل الأكبر في هزيمة مرسيدس في أبوظبي

سباق الأبطال في المملكة العربية السعودية... منافسة فريدة من نوعها
سلاسل متعددة سلاسل متعددة / أخبار عاجلة

سباق الأبطال في المملكة العربية السعودية... منافسة فريدة من نوعها

مكلارين: القيمة المعنوية وليست المادية هي الجائزة الحقيقية للمركز الثالث
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مكلارين: القيمة المعنوية وليست المادية هي الجائزة الحقيقية للمركز الثالث

مرسيدس: خفض طاقة المحرك بلغ أقل من 0.1 ثانية في كل لفة في أبوظبي
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مرسيدس: خفض طاقة المحرك بلغ أقل من 0.1 ثانية في كل لفة في أبوظبي

أحدث الأخبار

ألونسو يتصدّر تجارب أبوظبي مع رينو
فورمولا 1 فورمولا 1 / تقرير الإختبارات

ألونسو يتصدّر تجارب أبوظبي مع رينو

مكلارين: القيمة المعنوية وليست المادية هي الجائزة الحقيقية للمركز الثالث
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مكلارين: القيمة المعنوية وليست المادية هي الجائزة الحقيقية للمركز الثالث

ريد بُل: نقلُ السيارة إلى الموسم التالي يخلّصنا من الأداء الضعيف في بداية الموسم
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريد بُل: نقلُ السيارة إلى الموسم التالي يخلّصنا من الأداء الضعيف في بداية الموسم

ستول رئيس قسم الفورمولا واحد في رينو يُغادر منصبه بعد موسم 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ستول رئيس قسم الفورمولا واحد في رينو يُغادر منصبه بعد موسم 2020

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

ألونسو يتصدّر تجارب أبوظبي مع رينو

57دقيقة
2
كروس كانتري

ساينز يردّ على العطية ويسجّل أسرع الأزمنة في المرحلة الأولى من رالي حائل الثاني

3
دبليو آر سي

دبليو آر سي: إلغاء رالي السويد 2021

4
فورمولا 1

هاميلتون: أمام مرسيدس "معركة" مع ريد بُل في 2021

5
فورمولا 1

تحليل السباق: لماذا لم يكن خفض طاقة المحرّك العامل الأكبر في هزيمة مرسيدس في أبوظبي

23س

أحدث الأخبار

ألونسو يتصدّر تجارب أبوظبي مع رينو
فورمولا 1

ألونسو يتصدّر تجارب أبوظبي مع رينو

مكلارين: القيمة المعنوية وليست المادية هي الجائزة الحقيقية للمركز الثالث
فورمولا 1

مكلارين: القيمة المعنوية وليست المادية هي الجائزة الحقيقية للمركز الثالث

ريد بُل: نقلُ السيارة إلى الموسم التالي يخلّصنا من الأداء الضعيف في بداية الموسم
فورمولا 1

ريد بُل: نقلُ السيارة إلى الموسم التالي يخلّصنا من الأداء الضعيف في بداية الموسم

ستول رئيس قسم الفورمولا واحد في رينو يُغادر منصبه بعد موسم 2020
فورمولا 1

ستول رئيس قسم الفورمولا واحد في رينو يُغادر منصبه بعد موسم 2020

الفورمولا واحد تكشف عن خفض رسوم مشاركة الفرق في البطولة
فورمولا 1

الفورمولا واحد تكشف عن خفض رسوم مشاركة الفرق في البطولة

أحدث ملفات الفيديو

أجمل الصور من جائزة أبوظبي الكبرى 02:15
فورمولا 1

أجمل الصور من جائزة أبوظبي الكبرى

إيمرسون فيتيبالدي يحرز الفوز بسباق جائزة إسبانيا الكبرى 02:27
فورمولا 1

إيمرسون فيتيبالدي يحرز الفوز بسباق جائزة إسبانيا الكبرى

شبكة انطلاق سباق جائزة أبوظبي الكبرى 01:01
فورمولا 1
14-12-2020

شبكة انطلاق سباق جائزة أبوظبي الكبرى

شرح خطط العزل الحيوية في جائزة أبوظبي الكبرى 08:53
فورمولا 1
12-12-2020

شرح خطط العزل الحيوية في جائزة أبوظبي الكبرى

مراجعة لسباق جائزة الصخير الكبرى | مشاكل وقفات الصيانة 19:42
فورمولا 1
12-12-2020

مراجعة لسباق جائزة الصخير الكبرى | مشاكل وقفات الصيانة

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.