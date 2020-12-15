مكلارين: القيمة المعنوية وليست المادية هي الجائزة الحقيقية للمركز الثالث

نجحت مكلارين بالتفوق على ريسينغ بوينت لتخطف المركز الثالث ضمن ترتيب بطولة المصنعين مع انتهاء مجريات سباق جائزة أبوظبي الكبرى الختامي.

وحقق سائقاها، لاندو نوريس وكارلوس ساينز المركزين الخامس والسادس على التوالي.

ويمثل الانتقال من المركز الرابع إلى الثالث في البطولة فارقاً كبيراً من ناحية العوائد المالية، كما يُعتبر محفزاً كذلك لجذب المزيد من الرعاة والفوائد الإضافية، إذ عادة تزداد قيمة العقود بارتفاع ترتيب الفريق ضمن البطولة.

وجاءت هذه النتيجة الجيدة في اليوم نفسه الذي أعلنت فيه مكلارين عن استثمارات جديدة من الولايات المتحدة الأمريكية. لكن، أكد براون أن القيمة الحقيقية لا تتعلق بالمال.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "إنها قيمة رياضية معنوية، تمنح مكانة مرموقة. من الواضح أن العوائد المالية أمر جيد. لكن عندما تكون في خط الحظائر فإنك تفكر فقط في الناحية الرياضية. من ثم عندما تذهب إلى المكتب، فإنك تفكر حينها بالأمور المالية".

وأكمل: "قام الفريق بعمل لا يصدق طوال هذا الموسم، إضافة إلى جلب مستثمرين جدد، ومن ثم تحقيق المركز الثالث ضمن بطولة المصنعين مع سيارة جيدة جداً، بالرغم من أن سيارة مرسيدس من العام الماضي (يقصد ريسينغ بوينت) كانت أسرع حقاً!".

وتابع: "لم نكن لنتخيل سيناريو أفضل من هذا. لكن المعركة صعبة حقاً. كانت هناك فرصة للإنهاء بالمركز الخامس، وحينها كانت تلك لتصبح ظروفاً مختلفة تماماً".

بالمقابل، أكد براون أن خفض الفارق خلف فريقي الصدارة مرسيدس وريد بُل للموسم المقبل سيمثل مهمة أكثر صعوبة من تحقيق المركز الثالث.

فقال: "أعتقد أنها ستكون مهمة أصعب. أعتقد أنه يجب علينا مواصلة العمل، ولا بد من توقع عودة فيراري بقوة الموسم المقبل. نعلم أن لديها سائقين قويين جداً: كارلوس ساينز وشارل لوكلير".

وتابع: "لدينا جميع ما نحتاجه، خاصة مع المستثمرين الجدد. كما أن أندرياس سيدل قام بعمل رائع. أعتقد أن هذه هي البداية، والمهمة القادمة أصعب".

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من جهة أخرى، يرى براون أن التناغم بين ثنائي الفريق ساينز ونوريس كان المفتاح وراء عودة مكلارين القوية وتفوقها على رينو وريسينغ بوينت.

فقال: "لو قارنّا، لوجدنا أن إستيبان أوكون قدم أداء قوياً في أواخر الموسم، لكن دانيال ريكاردو هو من حمل الفريق عملياً بقية الموسم".

واختتم: "كما أن سيرجيو بيريز ضمن مستوى آخر تماماً. وقد حمل فريقه أيضاً. لذا أعتقد أننا استفدنا من وجود سائقين قويين معاً".