مكلارين: الفورمولا 1 بحاجة لـ "معالجة" قوانين التسابق لتفادي تكرار "2021 جديد"

يرى أندريا ستيلا مدير فريق مكلارين أنّ على الفورمولا 1 البحث عن "حلٍ" واضحٍ لمشاكل قوانين التسابق التي برزت في سباق جائزة النمسا الكبرى.

يعتقد الإيطالي أنّ هكذا خطوات ستكون أساسيّة في حال أرادت الفورمولا 1 تقديم عرضٍ جيّدٍ على الحلبة عوضًا عن أيّة أحداثٍ مثيرة للجدل مثل تلك التي طغت على معركة لقب 2021 بين ماكس فيرستابن ولويس هاميلتون.

وشاهد ستيلا سائقه لاندو نوريس يخرج من سباق النمسا بعد حادث متأخّرٍ مع فيرستابن الذي كان يتنافسه معه على صدارة السباق لبضع لفّات سابقة.

لكنّ حادثهما في اللفّة الـ 64، والذي تلقى فيرستابن لقاءه عقوبة 10 ثوانٍ، لم تكن الجانب الوحيد من السباق الذي شعرت مكلارين أنّه بحاجة لمعالجة أفضل من قبل الهيئة الحاكمة.

ويعتقد ستيلا أنّ "فيا" كان يجب أن تكون أكثر صرامة تجاه تحرّك فيرستابن أثناء الكبح في وقتٍ سابقٍ من السباق، وأنّه كان يجب تطبيق المنطق حيال خروج نوريس عن المسار على إثر تجاوزه الفاشل، وأنّ عقوبة فيرستابن لقاء الحادثة لم تتناسب مع الجرم كونه تمكّن من مواصلة السباق وتوسيع صدارته للبطولة.

وقال ستيلا: "منحنا هذا السباق الكثير من المعلومات الجيّدة لحلّ بعض الجوانب الضروريّة من أجل التسابق بشكلٍ يُمكننا الاستمتاع به وبهذه المعارك حتّى العلم الشطرنجي".

إنسحاب لاندو نوريس، مكلارين من السباق الصورة من قبل: صور موتورسبورت

ثمّ تابع: "هذا مؤسفٌ جدًا بالنسبة لي، أنّنا لم نتمكّن من متابعة اللفّات الستّ أو السبع الأخيرة، لأنّها كانت لتكون مثيرة".

وأكمل: "لم تكن ممتعة لأنّ القوانين لم تُطبّق ببساطة. كان ليكون من الكافي توجيه تحذير لماكس حيال التحرّك أثناء الكبح، مثل علم أسود وأبيض، كي لا يفعل ذلك مجدّدًا. وكان ليكون أكثر حذرًا على صعيد إغلاقه الباب أمام لاندو".

وواصل شرحه بالقول: "وفيما يتعلّق بحدود المسار، فأعتقد بأنّك تُحاول تجاوز أحدهم وتُغلق مكابحك، وأتساءل حينها أيّ نوعٍ من التسابق سنحصل عليه في حال التركيز على حدود المسار في تلك الحالات بتلك الطريقة؟".

واستمرّ قائلًا: "لن يُحاول السائقون التجاوز، لأنّ ذلك سيُكلّفهم واحدة من الأخطاء الثلاثة المسموح بها. يُمكن حلّ ذلك بسهولة. لسنا منزعجين حول ذلك، نعتقد بأنّ ما حدث خاطئ، لكن من المهمّ معالجة ذلك للمستقبل، لأنّه يجب التفريق بين خروقات حدود المسار الحقيقيّة والأخرى الناتجة عن الأخطاء كونك تخسر وقتًا فيها أصلًا".

إنسحاب لاندو نوريس، مكلارين من السباق الصورة من قبل: صور موتورسبورت

فرضٌ أفضل للقوانين

ومع استمرار ذكريات حوادث فيرستابن وهاميلتون من موسم 2021، يأمل ستيلا أن تتّخذ الفورمولا 1 تدابير من أجل عدم المجازفة بتكرار تلك المتاعب.

وقال حيال ذلك: "الوضع معقّد، لأنّ النتائج والعواقب (من الاحتكاك) قد تكون طفيفة أحيانًا. لكنّها تكون ضخمة في أخرى مثل هذه، حيث أُخرجت سيارة من السباق، بينما تضرّر سباق الأخرى كثيرًا".

وأردف: "لا أريد أن أكون في موقعٍ أجعل فيه كلّ شيء بسيطًا أو أقول: كانت حادثة واضحة، لكنّني أعتقد بأنّ عقوبة 10 ثوانٍ لم تكن فعالة في الحقيقة".

وأكمل: "لا نريد رؤية موسم 2021 جديد. اعتقد بأنّها لم تكن نقطة جيّدة لسباقات الفورمولا 1. ربّما كان تلك الحوادث والوقائع مثيرة، لكن ليس للأسباب الجيّدة".