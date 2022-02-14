مكلارين: الفورمولا واحد بحاجة إلى نظام لتصحيح تبعات أخطاء "فيا"

في ظل عدم هدوء الجدل الذي أحاط بطريقة تعامل "فيا" مع إعادة الانطلاقة بعد سيارة الأمان في جائزة أبوظبي الكبرى، هنالك اهتمام كبير موجّه نحو نتيجة الاجتماع الذي ستعقده لجنة الفورمولا واحد اليوم الاثنين.

ومن المقرر أن تقدم "فيا" للفرق في ذلك الاجتماع ما وجدته من نتائج من تحقيقها في الأحداث التي شهدتها الجولة الختامية من موسم 2021، إلى جانب عرض خططها لضمان ألا يتكرر ذلك الجدل في المستقبل.

لكن سيدل يرى بأن التغييرات ينبغي أن تتجاوز مجرد النظر فيما حدث في أبوظبي، إذ يعتقد بضرورة أن تكون هنالك تغييرات أوسع على الطريقة التي تُدار بها سباقات الفورمولا واحد.

حيث يرى تحديدًا أنه يجب تقديم عمليات جديدة لضمان ذلك، وذلك في حال ارتكبت "فيا" أو مراقبوها أخطاء في المستقبل، وعليه ينبغي تواجد نظام متفق عليه بينهم لتصحيح أية تبعات سلبية.

فقال: "جوانب الجمال في الرياضة لا تقتصر على الفرق، ولكن كذلك من ناحية فيا وإدارتها للسباقات، إذ أن ذلك ما يبرز أنها رياضة إنسانية".

وأضاف: "لذلك نحن بحاجة لتقبّل إمكانية ارتكاب الأخطاء في جانب الفريق، ولكن كذلك من جانب فيا، وأن تلك الأخطاء قابلة للحدوث مجددًا".

وتابع: "من المهم للغاية بالنسبة لي أن نناقش كذلك أنه وإذا ما كنت في موقع ارتكاب الأخطاء، فعليك رفع يدك والاعتراف بها، وأن تكون لديك الآلية من أجل تصحيح تبعات تلك الأخطاء أو الأمور المثيرة للجدل".

وأكمل: "ذلك بذات قدر الأهمية مثل محاولة تفادي أمور جدلية مشابهة في المقام الأول".

هذا ويأمُل سيدل أن تقدم "فيا" ردًا شاملًا يوم الاثنين، لكنه يعتقد بأن يجب القيام بالمزيد من أجل تحسين طريقة إدارة الفورمولا واحد للسباقات.

فقال: "آمُل أن نتمكن من إغلاق ذلك الموضوع مع تحليل جيد من جانب فيا ومع مفاهيم موضوعة لكيفية التحسّن في المستقبل".

وأردف: "نحن بحاجة لاستثمار الوقت والطاقة في جانب الفرق، سويًا مع فيا، من أجل ضمان فهم ما حدث على مدار الموسم الماضي ورؤية كيف يمكننا أن نساعد في ذلك".