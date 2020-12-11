مكلارين: الفريق بحاجة لنهاية أسبوع نظيفة في أبوظبي من أجل حسم المركز الثالث

بعد منصّة التتويج المزدوجة في جائزة الصخير الكبرى، استعادت ريسينغ بوينت المركز الثالث في بطولة الصانعين، متقدمة على مكلارين بفارق 10 نقاط مع بقاء جولة واحدة حتى نهاية الموسم.

وقد اعترف سيدل بأنّ سلسلة حصص التصفيات الصعبة التي خاضها الفريق لم تساعد قلعة ووكينغ ضمن معاركها الأخيرة في السباقات في مواجهة ريسينغ بوينت صاحبة الأداء القوي.

فقال: "من المهم أن نحظى بعطلة نهاية أسبوع نظيفة، حيث نحتاج ببساطة إلى ضمان أن نكمل السباق، وكذلك أن نتمكن من المرور بكلتا السيارتين إلى القسم الثالث للتصفيات، وهو ما لم ننجح فيه لثلاثة سباقات متتالية الآن".

وأضاف: "ومن ثم ومع الموثوقيّة، أداء سائقينا وقوة الفريق في استراتيجية التوقف، نأمُل أن يكون بمقدورنا خوض معركة جيّدة في أبوظبي".

اقرأ أيضاً: مكلارين تضغط لمواصلة العمل على إعادة هيكلة الشركة

في المقابل، أقرّ سيدل بأنّ ريسينغ بوينت امتلكت السيارة الأسرع في معظم الموسم.

حيث قال: "حسنًا، أعتقد بأنّنا لطالما قلنا طوال الموسم بأنّ ريسينغ بوينت تملك السيارة الأسرع، الحزمة الأسرع. وإذا ما تمتعوا بنهاية أسبوع نظيفة، سيكون من الصعب مقارعتهم. لكننا في النهاية تمكنا على مدار الموسم من التشبّث في تلك المعركة لأن لدينا سيارة تنافسية، وتلك خطوة رائعة بالمقارنة مع العام الماضي".

وتابع: "بالنهاية، نحن بحاجة للتركيز على أنفسنا في أبوظبي من أجل ضمان خوض جولة جيّدة واستغلال الأدوات التي لدينا بالشكل الأمثل".

وأكمل: "الآن مع تواجدنا في الخلف، وامتلاك ريسينغ بوينت للسيارة الأسرع، فنحن بحاجة لأن نأمُل مواجهتهم للمشاكل. هذا أمر واضح".

من جهته، أشار كارلوس ساينز سائق مكلارين إلى أنّ ريسينغ بوينت كان من المفترض أن تكون قد أمّنت المركز الثالث بالفعل.

فقال: "ستُحسم المعركة في أبوظبي، لكنني أشعر بأنّنا نستحق أن تكون المستضعفين أصحاب الحظ هذه المرة، فقد كانوا سريعين طوال العام، ولا أفهم كيف لم يحسموا المركز الثالث حتى الآن. حيث أنّ سباقًا مثل سباق بيريز في الصخير يُظهر مدى جودته كسائق ومدى قوة السيارة في الوقت الحالي".

وأردف: "أنا سعيد جدًا من أجل تشيكو بصراحة، لكننا سنبذل أفضل ما لدينا في نهاية الموسم، بيد أنّه ولأكون صريحًا، يبدو أنهم المرشّحون الأبرز الآن".