مكلارين: الفرق متقاربة أكثر مما توقعنا
قال كبير مصممي فريق مكلارين، روب مارشال، أنه تفاجأ بمدى تقارب أداء جميع فرق الفورمولا 1 بعد تجارب ما قبل الموسم في البحرين، مشيرًا إلى أنه كان يتوقع أن يظهر فريق واحد متفوق بوضوح في بداية الموسم.
لاندو نوريس، مكلارين
الصورة من قبل: زاك ماوجر
قبل دخول قوانين 2026 حيز التنفيذ، كان الاعتقاد السائد أن مرسيدس ستكون الفريق الذي يجب التغلب عليه في البداية.
لكن بعد خمسة أيام من الاختبارات التمهيدية الشيك داون في برشلونة واليوم الأول من التجارب في البحرين، أصبح فريق ريد بُل هو الأكثر جذبًا للاهتمام حاليًا.
وقد أثار ماكس فيرستابن اهتمامًا كبيرًا بلفاته القوية خلال محاكاة المسافات الطويلة، إلا أن الفريق لم يتمكن من الخروج إلى الحلبة صباح اليوم الثاني بسبب مشكلة في المحرك.
وفي الوقت الذي سجل فيه سائق فيراري لويس هاميلتون أسرع زمن في برشلونة، تصدّر لاندو نوريس من مكلارين قائمة الأزمنة في اليوم الأول من تجارب ما قبل الموسم في البحرين، بينما تصدر شارل لوكلير حصة صباح الخميس.
وتُظهر هذه الصورة أن فرقًا مختلفة قوية في مجالات مختلفة، لكن غياب فريق متفوق بوضوح كان أمرًا فاجأ روب مارشال.
حيث قال: "بصراحة، أكثر ما لفت انتباهي هو مدى التقارب في تنافسية جميع الفرق".
وأكمل: "كنت أعتقد فعلًا أن هناك احتمالًا كبيرًا لظهور فريق يمتلك حزمة متكاملة منذ البداية. لكن يبدو أن هذا لم يحدث".
وأردف: "يبدو أن لدينا مجموعة سيارات متقاربة جدًا. من الصعب تقييم الأداء بدقة، لكن لا يزال بالإمكان تكوين فكرة معقولة".
واسترسل: "تتضح الصورة بشكل أكبر، خاصة عندما تبدأ الفرق في تنفيذ محاكاة سباقات كاملة".
واختتم: "لذلك نعم، يبدو أنه لا أحد سينفرد بالصدارة في الوقت الحالي، على الأقل هذا ما أراه. لكن مازال أمامنا موسم طويل".
