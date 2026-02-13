تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

قد تفضل

راسل: على السائقين منح قوانين 2026 فرصة كافية

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
راسل: على السائقين منح قوانين 2026 فرصة كافية

مكلارين: الفرق متقاربة أكثر مما توقعنا

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
مكلارين: الفرق متقاربة أكثر مما توقعنا

علينا تقديم محرك تنافسي إذا أردنا بقاء فيرستابن: ماركو يعترف

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
علينا تقديم محرك تنافسي إذا أردنا بقاء فيرستابن: ماركو يعترف

مرسيدس "تُخفي سرعتها" وسط جدل المحرّكات في الفورمولا 1 وفيرستابن يؤكّد ذلك

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
مرسيدس "تُخفي سرعتها" وسط جدل المحرّكات في الفورمولا 1 وفيرستابن يؤكّد ذلك

نوريس يرد على فيرستابن: "يمكنه الاعتزال إذا أراد!"

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
نوريس يرد على فيرستابن: "يمكنه الاعتزال إذا أراد!"

أين ترى مكلارين نفسها متأخرة في اختبارات البحرين لموسم 2026 في الفورمولا 1؟

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
أين ترى مكلارين نفسها متأخرة في اختبارات البحرين لموسم 2026 في الفورمولا 1؟

إصدار الإعلان التشويقي للموسم الثامن من سلسلة "قُد للنجاة" 

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
إصدار الإعلان التشويقي للموسم الثامن من سلسلة "قُد للنجاة" 

تجارب ما قبل الموسم في البحرين: راسل أولاً أمام هاميلتون في الفترة الصباحية

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
تجارب ما قبل الموسم في البحرين: راسل أولاً أمام هاميلتون في الفترة الصباحية
فورمولا 1 تجارب البحرين الشتويّة

مكلارين: الفرق متقاربة أكثر مما توقعنا

قال كبير مصممي فريق مكلارين، روب مارشال، أنه تفاجأ بمدى تقارب أداء جميع فرق الفورمولا 1 بعد تجارب ما قبل الموسم في البحرين، مشيرًا إلى أنه كان يتوقع أن يظهر فريق واحد متفوق بوضوح في بداية الموسم.

خلدون يونس
خلدون يونس
منشور:
لاندو نوريس، مكلارين

لاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: زاك ماوجر

قبل دخول قوانين 2026 حيز التنفيذ، كان الاعتقاد السائد أن مرسيدس ستكون الفريق الذي يجب التغلب عليه في البداية.

لكن بعد خمسة أيام من الاختبارات التمهيدية الشيك داون في برشلونة واليوم الأول من التجارب في البحرين، أصبح فريق ريد بُل هو الأكثر جذبًا للاهتمام حاليًا. 

وقد أثار ماكس فيرستابن اهتمامًا كبيرًا بلفاته القوية خلال محاكاة المسافات الطويلة، إلا أن الفريق لم يتمكن من الخروج إلى الحلبة صباح اليوم الثاني بسبب مشكلة في المحرك.

وفي الوقت الذي سجل فيه سائق فيراري لويس هاميلتون أسرع زمن في برشلونة، تصدّر لاندو نوريس من مكلارين قائمة الأزمنة في اليوم الأول من تجارب ما قبل الموسم في البحرين، بينما تصدر شارل لوكلير حصة صباح الخميس.

وتُظهر هذه الصورة أن فرقًا مختلفة قوية في مجالات مختلفة، لكن غياب فريق متفوق بوضوح كان أمرًا فاجأ روب مارشال.

حيث قال: "بصراحة، أكثر ما لفت انتباهي هو مدى التقارب في تنافسية جميع الفرق".

وأكمل: "كنت أعتقد فعلًا أن هناك احتمالًا كبيرًا لظهور فريق يمتلك حزمة متكاملة منذ البداية. لكن يبدو أن هذا لم يحدث".

وأردف: "يبدو أن لدينا مجموعة سيارات متقاربة جدًا. من الصعب تقييم الأداء بدقة، لكن لا يزال بالإمكان تكوين فكرة معقولة".

واسترسل: "تتضح الصورة بشكل أكبر، خاصة عندما تبدأ الفرق في تنفيذ محاكاة سباقات كاملة".

واختتم: "لذلك نعم، يبدو أنه لا أحد سينفرد بالصدارة في الوقت الحالي، على الأقل هذا ما أراه. لكن مازال أمامنا موسم طويل".

اقرأ أيضاً:

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق علينا تقديم محرك تنافسي إذا أردنا بقاء فيرستابن: ماركو يعترف

أبرز التعليقات

المزيد من
خلدون يونس

علينا تقديم محرك تنافسي إذا أردنا بقاء فيرستابن: ماركو يعترف

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
علينا تقديم محرك تنافسي إذا أردنا بقاء فيرستابن: ماركو يعترف

نوريس يرد على فيرستابن: "يمكنه الاعتزال إذا أراد!"

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
نوريس يرد على فيرستابن: "يمكنه الاعتزال إذا أراد!"

باتريزي: بوسع أنتونيللي منافسة راسل

فورمولا 1
فورمولا 1
باتريزي: بوسع أنتونيللي منافسة راسل
المزيد من
لاندو نوريس

لوكلير يُنهي اليوم الثاني من تجارب البحرين في الصدارة ونوريس يقطع أكبر عدد من اللفات

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
لوكلير يُنهي اليوم الثاني من تجارب البحرين في الصدارة ونوريس يقطع أكبر عدد من اللفات

مكلارين "تشعر" أنها ستكون تنافسية في موسم 2026 المقبل

فورمولا 1
فورمولا 1
مكلارين "تشعر" أنها ستكون تنافسية في موسم 2026 المقبل

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
المزيد من
مكلارين

مكلارين تكشف رسميًا عن كسوة سيارتها بألوان البابايا لموسم 2026

فورمولا 1
فورمولا 1
إطلاق مكلارين
مكلارين تكشف رسميًا عن كسوة سيارتها بألوان البابايا لموسم 2026

مكلارين "قد تفقد أفضلية مهمة" بعد تغيير القوانين

فورمولا 1
فورمولا 1
مكلارين "قد تفقد أفضلية مهمة" بعد تغيير القوانين

تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة

أحدث الأخبار

راسل: على السائقين منح قوانين 2026 فرصة كافية

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
راسل: على السائقين منح قوانين 2026 فرصة كافية

مكلارين: الفرق متقاربة أكثر مما توقعنا

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
مكلارين: الفرق متقاربة أكثر مما توقعنا

علينا تقديم محرك تنافسي إذا أردنا بقاء فيرستابن: ماركو يعترف

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
علينا تقديم محرك تنافسي إذا أردنا بقاء فيرستابن: ماركو يعترف

مرسيدس "تُخفي سرعتها" وسط جدل المحرّكات في الفورمولا 1 وفيرستابن يؤكّد ذلك

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
مرسيدس "تُخفي سرعتها" وسط جدل المحرّكات في الفورمولا 1 وفيرستابن يؤكّد ذلك

برايم

اكتشف محتوى برايم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد