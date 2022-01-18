مكلارين: الفرق الكبرى "ترتهن" البطولة حول ترخيص ضرر السباقات القصيرة

جاء جزء من اتّفاق السباقات الثلاثة القصيرة الاختباريّة العام الماضي ليُوفّر ترخيصًا ضمن سقف النفقات الجديد للمشاركة في تلك الأحداث الإضافيّة.

وحصلت الفرق على ترخيص 150.000 دولار لكلّ حدث، أو ما مجموعه 450.000 دولار في المجمل للمشاركة في تلك السباقات القصيرة الثلاثة.

كما حصلت الفرق على ترخيص 100.000 دولار للضرر لكلّ سباق قصير في ظلّ تعرّض سيارة لحادث، وبالتالي ما يُعادل 300.000 دولار كانت لتُحتسب عادة من سقف النفقات، لكن تمّ طرحها من المجموع.

ودفعت الفرق الكبرى لتسامح أكبر في 2022، وذلك بالنظر إلى اعتماد ستّة سباقات قصيرة.

لكنّ براون يعتقد بأنّ تلك الفرق تُطالب بزيادة غير واقعيّة وذلك فقط لأنّ سقف النفقات سينخفض من 145 إلى 140 مليون دولار هذا العام، وبالتالي فإنّ أيّ مبلغٍ يُمكنها استرجاعه سيكون مرحّبًا به من قبلها.

وفي حين أنّ براون أشار إلى المشكلة من قبل، فإنّه انتقد ذلك أكثر هذه المرّة ضمن عموده على الموقع الرسمي لمكلارين.

وكتب الأمريكي: "علينا مواصلة دفع الاستدامة الماليّة في الرياضة. بعض الفرق لا تزال تبحث عن أعذارٍ لرفع سقف النفقات والفوز بالبطولات من خلال الإنفاق".

وأكمل: "الضغطٌ الجاري من قبل فرقٍ معيّنة لرفع سقف النفقات من أجل ضرر السباقات القصيرة مثالٌ متواصلٌ على ذلك. أضاف سباق السبت القصير مشاهدين جدد وعزّز وضع الرياضة لتوسيع قاعدة جماهيرها حول العالم".

وأردف: "لكنّ تلك الفرق تُواصل المطالبة برفع سقف النفقات بقدر أموالٍ غير مناسب، بالرغم من الأدلّة الواضحة على عدم وقوع الكثير من الأضرار خلال هذه الأحداث العام الماضي. هذه محاولة لحماية أفضليّتها التنافسيّة".

وواصل شرحه بالقول: "يسمح هيكل الحوكمة الحالي في البطولة بوضع ترتهن فيه بعض الفرق البطولة وتحرمها ممّا هو أفضل للمشجّعين والرياضة بشكلٍ عام".

وأكمل: "تبدو هذه الفرق غير قادرة على قبول فكرة أنّ سقف النفقات يصبّ في أفضل مصلحة للرياضة ولا يُمكنها التخلّص من عادات الإنفاق للتواجد في الصدارة".

ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ ولويس هاميلتون، مرسيدس ولاندو نوريس، مكلارين وسيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ تصوير: صور موتورسبورت

كما عبّر براون عن إحباط مكلارين المتواصل حيال التعاون بين الفرق الشريكة، وقدر تشارك التكنولوجيا المسموح به.

وقال في هذا الصدد: "فضلًا عن ذلك فإنّ تهديد الفرق ألف وباء لم يختفِ، ومن الضروري أن تتعزّز حوكمة الرياضة لمنع ذلك".

وأكمل: "القوانين الحاليّة تميل لكفّة الفرق الثانية أو الزبونة وهو ما لا يتماشى مع مبدأ الفورمولا واحد كمجموعة مصنّعين يتنافسون في ما بينهم بشكلٍ متساوٍ. هذا يُضرّ بما تعنيه كلمة فريق فورمولا واحد، وذلك يُخلّ بنسيج الرياضة".

وأردف: "تحتاج الفورمولا واحد لوجود 10 مصنّعين حقيقيين، حيث يجب على كلّ فريق – ما عدا حصوله على وحدة الطاقة وربّما المكوّنات الداخليّة لعلبة التروس – تصميم وإنتاج كلّ المكوّنات المتعلّقة بالأداء. هناك تنوّعٌ كبير حاليًا في نماذج العمل بين الفرق. محاولة تطبيق ذات مجموعة القوانين المعقّدة على كلّ حالة ومراقبتها بشكلٍ فعّالٌ عمليّة معقّدة نتيجة لذلك".

واختتم بالقول: "يجب أن تسمح هذه البيئة ذات سقف النفقات للفرق بأن تُصبح وحدات بارزة أكثر ضمن ميزانيّة واقعيّة من دون القلق حيال وجود فوارق كبيرة في الأداء بناءً على كلّ ما يُمكن لكلّ فريق إنفاقه".