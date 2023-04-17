مكلارين: الفارق خلف ريد بُل دليل على أن القوانين أقلّ تقييداً من المتوقع

منذ الموسم الماضي، بدأت حقبة القوانين الجديدة والتي عُرفت "بالتأثيرات الأرضية" وذلك لأن الفرق أصبحت تركز على تصاميم الأرضيات التي بات لها الدور الأكبر في توليد الارتكازية، وذلك بهدف تسهيل لحاق السائقين ببعضهم البعض وتقليل التيارات الهوائية المضطربة خلف السيارات.

وتم تشديد القوانين بهدف عدم السماح لحصول فريق واحد على أفضلية مسبقة، تزامناً مع تأثيرات قانون سقف النفقات، حيث كان الهدف هو تقريب مستويات المنافسة بين الفرق.

وبينما بدا أن القوانين حققت هدفها مع فرق الوسط التي باتت معاركها متقاربة أكثر من أي وقت مضى، لكن يبدو أن أهمية التفوق التقني ما زالت تمتلك الأولوية قبل كل شيء.

ويرى ستيلا أن الفرق كانت تدرك أهمية القدرات التقنية وما ستمنحه القوانين الجديدة، لكن مع التطوير على مدار عام بدا أن هناك إمكانيات إضافية للعمل على أرضيات مختلفة للسيارات ما يمنح تنوعاً أكبر.

ونجحت ريد بُل بتقديم تصميمين تنافسيين لكل من الأرضية وجانب السيارة بدءاً من 2022، بينما قررت مرسيدس اتباع نهج تصميم مختلف تماماً وهو تصميم "الجانب 0" أو "عديم الجانب"، والذي أثار الكثير من النقاشات، حيث لم يثبت تنافسيته بل حتى أن مرسيدس ستتخلى عنه.

"لا بد من الاعتراف - وأعتقد أن أغلب الفرق توافقني الرأي - أننا كنا نعتقد قبل بدء حقبة القوانين التقنية الجديدة بأنها ستكون أكثر تقييداً" قال ستيلا.

وأكمل: "لكن وبشكل مثير للاهتمام، مع بدء الموسم أدركنا أن هناك الكثير من الأداء المتاح، خاصة في الأرضيات".

وتابع: "لو نظرنا إلى مستوى التعقيد في تصاميم الأرضيات للسيارات، والتي ليست مرئية بالضرورة، وتعقيدات التصاميم التي تؤثر على التيارات الهوائية وغيرها من التركيبات التي تؤثر أسفل السيارة، لوجدنا أن الخيارات أكبر بالفعل مما كنا نعتقد".

واسترسل: "إنها رحلة مذهلة حقاً من وجهة نظر تقنية".

وأشار ستيلا إلى أن هذه الإمكانيات غير المتوقعة ستصب في مصلحة الفريق الذي يخرج بالتصميم الأصحّ، وهذا ما نجحت به ريد بُل حتى الآن في موسم 2023 الجاري.