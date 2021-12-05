مكلارين: الافتقار للمنعطفات الحقيقيّة أضرّ بنا في جدّة

كان من المتوقّع أن تتناسب الحلبة مع سيارة مكلارين بالنظر إلى طبيعتها السريعة، لكنّ سيدل قال أنّ المنعطفات السريعة على الخارطة كانت بمثابة خطوطٍ مستقيمة على أرض الواقع، وبالتالي كانت المنعطفات متوسّطة السرعة هي الأكثر أهميّة على صعيد زمن اللفّة.

وتأهّل لاندو نوريس سابعًا في سباق السعوديّة، وخسر في مواجهة منافسيه الاعتياديّين شارل لوكلير سائق فيراري وبيير غاسلي سائق ألفا تاوري، في حين خرج دانيال ريكاردو من القسم الثاني مكتفيًا بالمركز الـ 11.

وقال سيدل: "على صعيد الحلبة فأعتقد بأنّ الكثير من المنعطفات كانت من المفترض أن تكون منعطفات عالية السرعة، لكنّها لم تكن منعطفات في الواقع، ذلك لأنّك تواصل الضغط بأقصى قوّة على دوّاسة الوقود. لهذا السبب أعتقد بأنّها ليست حلبة ذات منعطفات سريعة تقليديّة، هناك الكثير من المنعطفات متوسّطة السرعة".

وأضاف: "أعتقد بأنّنا في الموقع المتوقّع على هذا النوع من الحلبات، وهو وسط الترتيب بين عدّة فرق، فيراري وألفا تاوري ونحن، وشاهدنا ذلك في العديد من المناسبات هذا العام".

واعترف سيدل أنّه كان على فريقه القيام بعملٍ أفضل في جميع الأحوال، حيث كانت حادثة ريكاردو على وجه الخصوص مكلفة.

وقال في هذا الصدد: "من الواضح أنّني لست راضيًا للغاية عن نتيجة تصفيات اليوم. أعتقد بأنّه بالنظر إلى العمل الذي بذله الفريق مع السائقَين اليوم فقد حقّقنا خطوات جيّدة، كذلك على صعيد الأداء. أعتقد بأنّ سيارتنا كانت تنافسيّة بعض الشيء في التصفيات اليوم".

وأضاف: "لكن لسوء الحظّ مع ضرر أرضيّة دانيال بسبب اصطدامه بالحفف، فلم يكن بوسعه إظهار ذلك اليوم، لأنّني أعتقد بأنّه تمتّع بوتيرة جيّدة، لكنّه لم يتمكّن من العبور إلى القسم الثالث وذلك مؤسف".