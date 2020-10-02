مكلارين: الأنف الجديد المستخدم في روسيا سيساعد في استخلاص قدرات جديدة للسيارة

نجح الفريق المتمركز في ووكينغ - والذي يحتل حاليًا المركز الثالث في ترتيب بطولة الصانعين - في عدم تجاوز الموعد النهائي للمصادقة لجلب أجزاء كبيرة على السيارات عبر اعتماد الأنف الذي يتشابه مع تصميم مرسيدس في جائزة روسيا الكبرى.

وبينما لم يقدّم الأنف ذاته خطوة واضحة للأمام على صعيد الوتيرة، لكنّ أندرياس سيدل مدير فريق مكلارين يعتقد بأنّ الاتّجاه الانسيابي المغاير الذي سيسمح التصميم الجديد للسيارة باتّباعه ينبغي أن يساعد في إطلاق العنان لمزيد من السرعة على السيارة.

حيث قال: "مع الموعد النهائي للمصادقة في منتصف الموسم، فقد رغبنا بالتأكيد في كسب خبرة مع ذلك التصميم بأسرع وقت ممكن".

وأضاف: "لذلك قررنا أيضاً اختبار ذلك التصميم خطوة بخطوة بمجرد أن حظينا بأجزاء محددة لتلك الحزمة. لذلك كان هدفنا واضحًا: وهو اتبّاع وجهة التطوير تلك التي رأيناها في نفق الهواء مع التصميم المختلف لصندوق الأنف والتي نعتقد بأنّها الوجهة المناسبة للمستقبل".

وتابع: "سيمنحنا ذلك التصميم قدرات أكبر على السيارة، فيما يتعلّق بالأداء، وتلك هي الوجهة التي نسلكها. لذلك فإنّ خطتنا تقضي بجلب مزيد من الأجزاء تدريجيًا الآن لتلك الحزمة على الحلبة، مع هدف واضح باستخلاص أداء أكبر".

في المقابل، ما تزال مكلارين مقتنعة بأنّ غريمتها ريسينغ بوينت تمتلك ثالث أسرع سيارة في الوقت الحالي، في ظل تحقيق رينو كذلك لتقدم قوي منذ جائزة بلجيكا الكبرى.

وقد وضع التقارب الكبير في المنافسة بين مجموعة الوسط سيدل أمام واقع لا تشوبه أوهام بأن مكلارين ستكون بحاجة للضغط في جانب التحديثات إذا لا تريد الخسارة أمام غريمتيها في المعركة على المركز الثالث.

"على صعيد القدرات الخالصة للسيارة، أعتقد بأنّ ريسنيغ بوينت ما تزال قريبة مما كانت عليه منذ تجارب برشلونة، وفي ذلك هي تملك أسرع سيارة ضمن هذه المعركة" قال سيدل.

واختتم: "رينو كذلك حققت خطوة جيدة للأمام منذ جولة سبا، كما أننا دومًا نخوض معارك متقاربة في السباقات، لذلك علينا الآن العمل على ضمان أن نتقدم كذلك مع سيارتنا لإيجاد تلك الخطوة التالية فيما يتعلق بالوتيرة إذا ما أردنا الإبقاء على حظوظنا في هذه المعركة".