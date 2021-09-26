مكلارين: إبقاء نوريس على الإطارات الملساء في سباق روسيا كان قرار الفريق

تصدّر نوريس معظم سباق اليوم في سوتشي، حيث تقدّم إلى الصدارة في اللفة 14 متجاوزًا كارلوس ساينز سائق فيراري ليعود إلى المقدمة بعد فترة التوقفات.

وكان سائق مكلارين يصدّ هجمات لويس هاميلتون سائق مرسيدس عندما بدأت الأمطار بالهطول على الحلبة في اللفة 46 من أصل 53، حيث توقّف هاميلتون في النهاية وانتقل لإطارات إنترميديت بينما ظلّ نوريس على الإطارات الملساء، بالرُغم من طلب مكلارين منه أن يتوقف.

وانزلق نوريس على المسار عند المنعطف الخامس في اللفة 51، ليُهدي هاميلتون الصدارة، قبل أن يتوقّف في نهاية المطاف وينتقل لإطارات إنترميديت ويتراجع إلى المركز السابع.

وأوضح سيدل أنّ تلك النتيجة هي "جزء من مرحلة التعلّم" التي ما يزال نوريس يمر بها في الفورمولا واحد، لكنّه اعترف بالمقابل أنّ مكلارين كان بمقدورها أن تكون أكثر حزمًا في طلبها من سائقها كي يُجري توقّفه.

فقال: "لاندو يعلم بأنّ ذلك جزء من اللعبة، جزء من عملية التعلّم كذلك".

وأضاف: "ولكن ليس فقط من جانبه، ولكن من جانب الفريق كذلك، كوني أعتقد بأن هنالك دومًا فرصة لفرض القرار عليه من جانب خط الحظائر من خلال المعلومات التي نحصل عليها. ولكن في النهاية، اتّخذنا سويًا ذلك القرار بالبقاء على الحلبة".

وتابع: "أعتقد بأنه من جانب لويس سمعنا نقاشات، وكان نفس النسق متواصل هناك وكانت لدى لويس الفرصة لانتظار ما سنفعله والقيام بعكسه كونه كان في المركز الثاني في تلك المرحلة ولم نحظ نحن بهذه الفرصة".

وأكمل: "رغبنا التقدم للفوز، ولهذا قررنا سويًا البقاء على الحلبة. ولهذا لم يُفلح الأمر".

وعند سؤاله إذا ما يشعر بالندم على ذلك القرار، قال سيدل: "لقد أنهينا بالمركز السابع، لذلك نشعر بالندم في الوقت الحالي".

واختتم: "إنه قرار اتخذناه سويًا مع الفريق، مع السائق وطاقم خط الحظائر. لكن الفارق هو أننا لم ننجح اليوم سويًا بالمقارنة مع بعض الفرق الأخرى".