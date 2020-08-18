مكلارين أول فريق يؤكد توقيع اتفاقية كونكورد الجديدة للفورمولا واحد

تمّ دفع الموعد النهائي للتوقيع المبكر - والذي يمنح الفرق الموقّعة مبكراً دفعة مالية إضافية - إلى هذا الأسبوع، وذلك بعد تعديلات قانونية في اللحظة الأخيرة. بينما بات الموعد النهائي للتوقيع على اتفاقية كونكورد الجديدة - من دون الدفعة المالية الإضافية - نهاية شهر أغسطس/آب الجاري.

إلى جانب فيراري، أعلنت مكلارين عدة مرات في الأسابيع الماضية عن سرورها من طريقة سير العمل على اتفاقية كونكورد الجديدة، وجهوزيتها للتوقيع، بينما أبدت بعض الفرق الأخرى - وبالأخص مرسيدس - بعض التحفظات. لكن من المتوقع أن توقع جميع الفرق على الاتفاقية خلال هذا الأسبوع.

وجاء في بيان أصدره فريق ووكينغ: "أكدت مكلارين ريسينغ هذا الصباح أنها باتت من الأطراف الموقعة على اتفاقية كونكورد الجديدة المستمرة حتى 2025، ما يؤكد التزام الفريق على المدى الطويل في هذه الرياضة".

من جهته، شدد زاك براون المدير التنفيذي لدى مكلارين أن الاتفاقية الجديدة تطرقت وبشكل سليم للنواحي المادية والسياسية التي تحكم البطولة.

فقال: "اتخذت الفورمولا واحد وجهة هامة آخر نحو مستقبل أكثر استدامة وقوة، مع هذه الاتفاقية الجديدة".

وأكمل: "إنها الصفقة المناسبة في الوقت المناسب للرياضة، للمالكين، للفرق، والأهم للمتابعين".

وتابع: "رياضة أكثر عدلاً، أفضل للجميع: توازن أفضل في توزيع العوائد بين جميع الفرق، إضافة إلى بنية تنظيمية أكثر وضوحاً تتفادى المصالح الضيقة وتضع مصلحة الرياضة أولاً".

واسترسل: "هذه الاتفاقية ستجعل من مصنّعي الفورمولا واحد أكثر قوة ككيان واحد على المدى الطويل".

واختتم: "الاتفاقية الجديدة تتكامل وتقوي العمل الرائع الذي قامت به الفورمولا واحد، ’فيا’ وجميع الفرق خلال الأشهر القليلة الماضية حيال المستقبل المالي، التقني والرياضي".

حالما يتم التوقيع على الاتفاقية الجديدة من جميع الفرق، فستصبح نافذة المفعول، وستسهّل من عملية اتخاذ القرار لأن موافقة الفرق العشرة بالإجماع لم تعد مطلوبة لأي تغيير متأخر في القوانين.