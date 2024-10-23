مكلارين: أوامر الفريق كانت "لتدمّر" الفرص المستقبلية

لا يزال نوريس قريباً من بطل العالم ثلاث مرات، ماكس فيرستابن، ضمن الترتيب العام، رغم أنه خسر بعض النقاط في جائزة الولايات المتحدة الكبرى بسبب عقوبة تجاوزه خارج المسار.

وهناك من يشعر أن الفريق أضاع نقاطاً على نوريس بسبب عدم فرض أوامر الفريق على بياستري في وقت سابق من الموسم، كما حصل حدث في جائزة المجر الكبرى عندما طُلب من نوريس تسليم الصدارة إلى زميله بعد وقفة الصيانة الأخيرة.

وأوضح ستيلا في حوار حصري مع موقعنا "موتورسبورت.كوم" أن إدارة السائقين يجب أن تتم ضمن سياق تنافسية السيارة.

حيث قال: "يجب أن تكون لديك دائماً خطط إدارة، ولكن إذا كنت تنافس على المركزين العاشر والحادي عشر، فإن جميع جهودك تتوجه نحو تنافسية الفريق".

وأكمل: "عندما تبدأ في المنافسة على المراكز الأولى، فإن السيناريو يتغير".

أندريا ستيلا، مدير فريق مكلارين الصورة من قبل: صور موتورسبورت

وأشار كذلك إلى أن الفريق يركز دائماً على أقصى درجات التعاون بين السائقين لتحقيق الهدف الأكبر، والذي يعتبر أهم من أي شيء آخر، بما في ذلك مصلحة الفريق والسائقين.

وأضاف: "عملنا بجد لنصل إلى هذا المستوى، وعملنا بجد لتطوير أوسكار ولاندو".

وأكمل: "عندما يكون لديك سائقان يعملان معاً، فإن ذلك يؤدي إلى تطوير الفريق".

واسترسل: "منذ أن قدمنا لهما سيارة تنافسية بدءاً من جائزة ميامي الكبرى، بات مكلارين الفريق الذي حصل على أكبر عدد من النقاط في بطولة الصانعين".

وتابع ستيلا قائلاً: "عندما تصل إلى هذا الموقع، يجب أن تحدد كيفية إدارة السائقين. نحن ننطلق دوماً من مبادئنا، وهي غير قابلة للتفاوض".

ورداً على سؤال حول ما إذا كان بوسع الفريق تحقيق النجاحات دون وجود سائق رقم واحد، أجاب ستيلا: "ليس لدينا سائق رقم واحد أو رقم اثنين".

لاندو نوريس، أوسكار بياستري، مكلارين الصورة من قبل: صور موتورسبورت

فقال: "هذا سيناريو جيد للإعلام والمحادثات بين المتابعين، ولكنه ليس مفيداً حين تدير فريق فورمولا 1. عليك التفكير في المستقبل أيضاً".

وأردف: "لا يمكنني أن أضمن فوزنا بلقب هذا الموسم، لكنني أدرك أننا نريد التواجد في وضعية تتيح لنا الفوز بألقاب 2025 و2026 و2027".

واسترسل: "إذا انتهى بي الأمر إلى تدمير التوازن هذا الموسم، فلن تكون لدي قاعدة صلبة للمواسم المقبلة".

وأكد ستيلا أن نوريس نفسه لا يريد من زميله بياستري التخلي عن مركزه لصالحه، مشيراً إلى أن التحدي يتمثل في الحفاظ على وحدة الفريق وبنائه على المدى الطويل، بدلاً من السعي لتحقيق نجاح مؤقت في سباق واحد.

حيث اختتم: "هدفنا ليس النجاح في تقديم نهاية أسبوع رائعة، بل تحقيق نجاحات متواصلة في المواسم القادمة".