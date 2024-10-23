جميع البطولات

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

الاشتراك تسجيل الدخول

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط
مقابلة
فورمولا 1 جائزة الولايات المتحدة الكبرى

مكلارين: أوامر الفريق كانت "لتدمّر" الفرص المستقبلية

أكد أندريا ستيلا، مدير فريق مكلارين، أنه لم يكن مستعداً "لتدمير" التوازن داخل الفريق بفرض أوامر الفريق بحقّ أوسكار بياستري لمساعدة زميله لاندو نوريس ضمن سعيه نحو تحقيق لقب بطولة السائقين في موسم 2024 الجاري للفورمولا 1.

أوسكار بياستري، مكلارين ولاندو نوريس، مكلارين

لا يزال نوريس قريباً من بطل العالم ثلاث مرات، ماكس فيرستابن، ضمن الترتيب العام، رغم أنه خسر بعض النقاط في جائزة الولايات المتحدة الكبرى بسبب عقوبة تجاوزه خارج المسار. 

وهناك من يشعر أن الفريق أضاع نقاطاً على نوريس بسبب عدم فرض أوامر الفريق على بياستري في وقت سابق من الموسم، كما حصل حدث في جائزة المجر الكبرى عندما طُلب من نوريس تسليم الصدارة إلى زميله بعد وقفة الصيانة الأخيرة.

وأوضح ستيلا في حوار حصري مع موقعنا "موتورسبورت.كوم" أن إدارة السائقين يجب أن تتم ضمن سياق تنافسية السيارة.

حيث قال: "يجب أن تكون لديك دائماً خطط إدارة، ولكن إذا كنت تنافس على المركزين العاشر والحادي عشر، فإن جميع جهودك تتوجه نحو تنافسية الفريق". 

وأكمل: "عندما تبدأ في المنافسة على المراكز الأولى، فإن السيناريو يتغير".

اقرأ أيضاً:
أندريا ستيلا، مدير فريق مكلارين

أندريا ستيلا، مدير فريق مكلارين

الصورة من قبل: صور موتورسبورت

وأشار كذلك إلى أن الفريق يركز دائماً على أقصى درجات التعاون بين السائقين لتحقيق الهدف الأكبر، والذي يعتبر أهم من أي شيء آخر، بما في ذلك مصلحة الفريق والسائقين.

وأضاف: "عملنا بجد لنصل إلى هذا المستوى، وعملنا بجد لتطوير أوسكار ولاندو". 

وأكمل: "عندما يكون لديك سائقان يعملان معاً، فإن ذلك يؤدي إلى تطوير الفريق". 

واسترسل: "منذ أن قدمنا لهما سيارة تنافسية بدءاً من جائزة ميامي الكبرى، بات مكلارين الفريق الذي حصل على أكبر عدد من النقاط في بطولة الصانعين".

وتابع ستيلا قائلاً: "عندما تصل إلى هذا الموقع، يجب أن تحدد كيفية إدارة السائقين. نحن ننطلق دوماً من مبادئنا، وهي غير قابلة للتفاوض".

ورداً على سؤال حول ما إذا كان بوسع الفريق تحقيق النجاحات دون وجود سائق رقم واحد، أجاب ستيلا: "ليس لدينا سائق رقم واحد أو رقم اثنين". 

لاندو نوريس، أوسكار بياستري، مكلارين

لاندو نوريس، أوسكار بياستري، مكلارين

الصورة من قبل: صور موتورسبورت

فقال: "هذا سيناريو جيد للإعلام والمحادثات بين المتابعين، ولكنه ليس مفيداً حين تدير فريق فورمولا 1. عليك التفكير في المستقبل أيضاً".

وأردف: "لا يمكنني أن أضمن فوزنا بلقب هذا الموسم، لكنني أدرك أننا نريد التواجد في وضعية تتيح لنا الفوز بألقاب 2025 و2026 و2027".

واسترسل: "إذا انتهى بي الأمر إلى تدمير التوازن هذا الموسم، فلن تكون لدي قاعدة صلبة للمواسم المقبلة".

وأكد ستيلا أن نوريس نفسه لا يريد من زميله بياستري التخلي عن مركزه لصالحه، مشيراً إلى أن التحدي يتمثل في الحفاظ على وحدة الفريق وبنائه على المدى الطويل، بدلاً من السعي لتحقيق نجاح مؤقت في سباق واحد.

حيث اختتم: "هدفنا ليس النجاح في تقديم نهاية أسبوع رائعة، بل تحقيق نجاحات متواصلة في المواسم القادمة".

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق مكلارين: دفاع فيرستابن ضد نوريس في أوستن "غير مقبول"
المقال التالي تقني: ما الذي تعلّمناه من تحديثات ريد بُل ومكلارين في أوستن

أبرز التعليقات

مكلارين
المزيد من
مكلارين
مكلارين تتهم منافسيها بشن "حرب نفسية" من خلال مسألة الجناح الخلفي

مكلارين تتهم منافسيها بشن "حرب نفسية" من خلال مسألة الجناح الخلفي

فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
مكلارين تتهم منافسيها بشن "حرب نفسية" من خلال مسألة الجناح الخلفي
مكلارين: دفاع فيرستابن ضد نوريس في أوستن "غير مقبول"

مكلارين: دفاع فيرستابن ضد نوريس في أوستن "غير مقبول"

فورمولا 1
جائزة الولايات المتحدة الكبرى
مكلارين: دفاع فيرستابن ضد نوريس في أوستن "غير مقبول"
تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة

تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة

أحدث الأخبار

ألونسو سيتغيّب عن مجريات اليوم الإعلامي في المكسيك بسبب المرض

ألونسو سيتغيّب عن مجريات اليوم الإعلامي في المكسيك بسبب المرض

F1 فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
ألونسو سيتغيّب عن مجريات اليوم الإعلامي في المكسيك بسبب المرض
هوندا "جاهزة لبعض الصراعات" مع تصاميم نيوي في أستون مارتن

هوندا "جاهزة لبعض الصراعات" مع تصاميم نيوي في أستون مارتن

F1 فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
هوندا "جاهزة لبعض الصراعات" مع تصاميم نيوي في أستون مارتن
كيف تتحقق "فيا" من عدم خرق الفرق لقوانين خط الحظائر المغلق في الفورمولا 1

كيف تتحقق "فيا" من عدم خرق الفرق لقوانين خط الحظائر المغلق في الفورمولا 1

F1 فورمولا 1
كيف تتحقق "فيا" من عدم خرق الفرق لقوانين خط الحظائر المغلق في الفورمولا 1
تقني: لماذا ستقضي قوانين 2026 على كوابيس ارتفاع السيارات الحاليّة

تقني: لماذا ستقضي قوانين 2026 على كوابيس ارتفاع السيارات الحاليّة

F1 فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تقني: لماذا ستقضي قوانين 2026 على كوابيس ارتفاع السيارات الحاليّة

برايم

اكتشف محتوى برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

الاشتراك تسجيل الدخول

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط